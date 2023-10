Paula Herlo, despre reforma educațională din România: „Cum să faci educație când nu dai doi bani pe ea”

Ne învârtim de 33 de ani în jurul acestui domeniu care trebuie reformat și totul pare degeaba.

Duminică, la România, te iubesc, ne ducem în sălile de clasă și vorbim despre situația cadrelor didactice, cele mai importante verigi ale sistemului.

Oameni plătiți prost de la care toată lumea așteaptă performanță. Vorbim despre această situație cu Paula Herlo.

Paula Herlo: „Am fost în Călărași, Dâmbovița, Suceava, Vâlcea. Am găsit cadre didactice demotivate, motivate. Am găsit o realitate la care ne raportăm în fiecare an. În fiecare an vorbim despre cum ar trebui investit în educație și când ne uităm la alocarea bugetară vedem că tot 2,5 din PIB primește, cel mai mic procent. Cum să faci educație când nu dai doi bani pe educație?”

Sursa: Pro TV Etichete: , , Dată publicare: 22-10-2023 10:30