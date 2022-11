Gunoaie, halde de steril, bani pierduți și firme în faliment. Cum a ajuns Maramureșul în mijlocul unei lupte care îl sufocă

Nimeni până acum nu a răspuns pentru felul în care a fost şi este gestionată problema gunoaielor şi a haldelor de steril. Cei care au condus judeţul au ajuns prin Parlament sau pe înalte funcţii din statul român, plătiţi cu bani grei. Firma care a lucrat e în faliment, banii au fost pierduţi.

Din baloţii de gunoi, levigatul se scurge aiurea şi se infiltrează în pământ. Levigat curge din fosta groapă a judeţului, administrată acum de Drusal.

I-am arătat directorului Apan, locul.

Mihai Apan, director Drusal: “Aici am remarcat…asta va trebui să vorbim cu Consiliul Judeţean să facem cumva..să facem un bazin de vitanjare să colectăm..asta vine din groapa mare…”

Pârâiaşul de lângă groapă poarta urmele levigatului care s-a scurs pe aici.

Gheorghe Glican, președinte ONG Mediu: “Acest pârâu curge în râul Alpus. Problema e că aceste suspensii, fiind foarte fine, intră într-un proces de fermentaţie şi se depun pe branhiile peştilor şi practic peştii mor sufocaţi. Se vede până la râul Lăpuş. Acum, probabil că de când sunteţi voi prin zonă s-au depus şi deversările..unele părţi se vede că n-au fost spălate..ce să mai speli.”

Marcela Chindriș, comisar şef Garda Mediu Maramureș: “(Alex Dima: Pe lângă groapă aşa, merge cineva?) Tot timpul. Dar probabil noi am mers în perioada de secetă, controlul s-a făcut în luna august, acum este posibil după precipitaţiile abundente…sesizări scrise pe această temă n-am avut.

(Reporter: Dvs. mergeţi doar la sesizări scrise?) În principiu, dacă primesc un telefon, mergem şi aşa. Dar controlul planificat îl am o dată pe an, că aşa e modul nostru de organizare.”

În 2018, cu toate că groapa de la Farcaşa nu era gata, Consiliul Judeţean încheie cu Drusal, pe o perioadă de opt ani, cu începere din 2020, un contract pentru administrarea a tot ce înseamnă proiectul SMID, adică groapa de gunoi de la Farcaşa şi toate dotările. Preţul este stabilit la 118 lei pe tona de gunoi. În toamna lui 2020, Agenţia pentru Protecţia Mediului îi interzice Drusalului să mai pună gunoi în baloţi. Cum groapa de la Fărcaşa nu era gata, firma începe să care gunoiul la sute de kilometri distanţă.

Mihai Apan, director Drusal: “(Alex Dima: Preţul s-a triplat?) S-a patruplat...este ceva inimaginabil. Efectiv am cerşit la Arad, Oradea, Târgu Mureș am reuşit să obţinem…Practic noi plătim 200 de lei pe tonă, dar cu transport şi costurile celelalte am ajuns la 418 plus încă 65 de lei prelucrarea la noi.”

Adică, aproape 500 de lei tonă de gunoi. În fiecare zi, zece camioane cu gunoi ies pe poarta Drusal. Costuri mari, aglomeraţie pe drumuri, poluare. Până la Târgu Mureş, un camion face mai bine de patru ore pe drum.

Șofer: “Pentru Târgu Mureș bag undeva la 180 de l motorină dus-întors…o , Doamne…poluare ca…”

Cine este proprietarul Drusal

Vasile Puşcaş este patronul firmei de salubritate şi fostul ginere al politicianului Ioan Rus.

Vasile Puşcaş, proprietal Drusal: “(Alex Dima: Câţi bani vă aduce afacerea de la Baia Mare?) Drusalul are un profit mediu între unu şi două milioane de lei pe an.”

Drusal închiriază camioane pentru transportul gunoiului. Peste 400 de mii de lei plăteşte pentru asta în fiecare lună, bani pe care îi recuperează de la cetăţeni. Asta în condiţiile în care, lângă aeroportul din Baia Mare, nouă camioane cumpărate de Consiliul Judeţean în proiectul SMID stau nefolosite.

Alex Dima: “Sunt aici din 2015. Au crescut bălăriile, rugii de mure le-au înconjurat…”

A doua zi ne-am întors cu preşedintele Consiliului Judeţean. Bălăriile au fost tăiate peste noapte.

Ionel Bogdan, preşedinte CJ Maramureş: (Alex Dima: De șapte ani stau pe loc?) De șase. La momentul în care am devenit preşedinte al CJ, aici era iarba prin ele, la modul cel mai serios. Se coseşte de două ori pe an…acestea nu sunt afectate…Nu există garanţie, dar avem un contract de mentenanță. Ele nu au nici măcar o sută de km la bord. N-au fost folosite practic deloc”

Conform contractului semnat în 2018, Drusal are dreptul să folosească aceste maşini.

Mihai Apan, director Drusal: “Un şofer ca să facă o cursă dus-întors, are nevoie o maşină de doi şoferi. Ori până la Târgu Mureş se fac șase ore, dus intos 12 ore, eu nu am doi şoferi.

(Alex Dima: Dar n-ar costa mai puţin doi şoferi decât să închiriaţi o maşină cu doi şoferi?) Am făcut un calcul şi nu ne-ar costa..

(Alex Dima: Cât vă costa transportul pe lună?) Cam jumătate de milion de lei, 400.000 de lei pe lună. (Alex Dima: Sunt nouă maşini ori, doi şoferi, 18 şoferi nu ne-ar costa mai putin de jumătate de milion de lei?) Deci cu condiţia să ai aceşti 20 de şoferi...aici se pot căuta...şoferii pleacă pe long curier”.

Patronul firmei e de altă părere.

Vasile Pușcas, proprietar Drusal: “Noi am cerut de mai multe ori să fie predate aceste utilaje. La un moment dat, noi am înţeles că nu funcționau, nu porneau..stau de șase ani. (Alex Dima: Dvs. aţi vrut să le luaţi?) Noi am depus hârtie oficială”.

Șicane între primăria din Baia Mare și firma de salubritate

În ultimii ani, au fost mai multe şicane între Primăria Baia Mare şi firma de salubritate, s-au dat reciproc în judecată. Puşcaş susţine că are de încasat de la primărie 14 milioane de lei.

Cătălin Cherecheș, primar Baia Mare: “Oricât de curajos aş fi eu în lumea asta chiar nu sunt cretin. Şi nu plătesc”.

Primarul Chrecheș a fost arestat în 2016, înainte de alegeri pentru luare de mită.

Cătălin Cherecheș, primar Baia Mare: “Atunci mi s-a organizat, mi s-a prezis, aşa, execuţia. Doar că ei, ori aia de la PSD, ori domnul Puşcaş, ori cei care stau astăzi în spatele domnului Puşcaş...n-au văzut filmul ăla ‘Greu de ucis 1,2,3’…şi n-au văzut nici Greu de Ucis 7 în care am jucat eu. Ca glumă...(Alex Dima: Adică dvs spuneţi că povestea penală cu arestarea dvs. pleacă de la această firmă de salubrizare?) Exact. Da. Şi dacă vă uitaţi la modul cum am abordat m-am certat cu ei..nu-s certăreț din fire, dar aveam nişte conflicte pe partea de facturare…”

Vasile Pușcas, proprietar Drusal: “Asta e o prostie cruntă. Nu fac parte din nicio grupare. Nici pro, nici contra lu` Cherecheș. În viaţa mea n-am făcut parte din nicio grupare. Nici nu știu despre ce este vorba în acel dosar”.

Cazul Cherecheș încă se judecă. În iarna lui 2021, gunoaiele au rămas pe stradă şi au fost cărate de primărie, în cele din urmă, pe malul Săsarului.

Cât s-a cheltuit până acum din fondurile europene

Ne întoarcem pe dealul Uriniturii. Până acum s-au cheltuit 46 de milioane de euro din fonduri europene pentru SMID. În 2018, o bucată de mal a fost întărită cu 12 milioane de lei, din banii Consiliului Judeţean. În 2020, Guvernul a aprobat 136 de milioane de lei pentru finalizarea lucrărilor. Deocamdată, însă, nu se lucrează.

Ionel Bogdan, preşedinte CJ Maramureş: (Alex Dima: A fost cineva tras la răspundere pentru povestea aceasta?) Răspunsul e nu. (Alex Dima: Dar cine ar trebui?) Constructorul. Practic am reuşit să băgăm o firmă în faliment şi în rest nu este niciun rezultat. Deci firma care a construit depozitul azi e în faliment. Şi CJ este la masa credală cu câteva sute de milioane de lei. Fără niciun rezultat”.

“Alex Dima: Fac un material despre Fărcaşa.

Voce director firmă: Nu mă interesează.”

Alex Dima: “Tocmai ce am fost la șeful firmei. A zis că nu vrea să vorbească pentru că nu vrea, pentru că nu vrea să îşi facă duşmani.”

Banii pentru SMID Maramureş vin din ciclul financiar 2007-2013, cu numerose prelungiri. În terorie, până la sfârşitul anului viitor, lucrările ar trebuie să fie încheiate şi groapa să primească gunoi. Altfel, Consiliul Judeţean ar putea fi obligat să restituie Uniunii întreaga sumă cheltuită.

Ionel Bogdan, preşedinte CJ Maramureş: "Putem pierde fondurile europene pentru tot proiectul. În valoare de 80 de milioane de euro. (Alex Dima: Pe care trebuie să le daţi înapoi?) În mod evident. (Alex Dima: Ce ar însemna?) Ar însemna să punem lacătul pe Consiliul Judeţean”.

