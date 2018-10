BRACONIERI FĂRĂ FRONTIERE, partea I. Cum au ajuns braconierii români să trimită pește contaminat în România

BRACONIERI FĂRĂ FRONTIERE, partea I. Ştiaţi că aproape 90% din peştele de apă dulce, de pe piaţa românească, provine din import? Sau mai ştiaţi că uriaşe cantităţi din acest peşte de import provine dintr-un pescuit ilegal?

Mergem în Italia, în zona fluviului Po, unde s-au instalat de câţiva ani mai multe filiere de braconieri.

Sute de români, cei mai mulţi din zona Deltei Dunării, din judeţul Tulcea, au emigrat şi fac ce ştiu mai bine în apele Italiei. Braconează masiv în micile localităţi de pe cursul apei, unde se găsesc zeci de canale amenajate pentru irigaţiile din agricultura italiană.

Capturile sunt uriaşe, profitul pe măsură, dar, atenţie, autorităţile italiene afirma că reţelele trimit în România peste contaminat. Braconierii romani ştiu asta şi fac destăinuiri uluitoare despre afacerea cu peste poluat, doar filmaţi pe ascuns.

Vedem cât de periculos este somnul şi crapul care ajung pe farfuriile noastre, într-o anchetă semnată Rareş Năstase.

BRACONIERI FĂRĂ FRONTIERE

Traversează tot Nordul Italiei, curgând lin, dinspre Franţa spre Marea Adriatică. Fluviul Po este cel mai lung curs de apă din Peninsula, aduna peste 650 de kilometri de apă, cu zeci de canale, cele mai multe create artificial în vremea dictaturii lui Mussolini.

Trece pe la Torino, parcurge 7 regiuni ale ţării şi, înainte de vărsarea în mare, mai jos de Veneţia, formează o deltă impresionantă, un monument natural aflat în patrimononiul UNESCO.

O comoară de biodiversitate care îi determină pe mulţi biologi ai lumii să compare Po cu Dunărea, de la noi. Dar mai are fluviul Po ceva în comun cu Dunărea şi Delta ei: braconierii.

Aici are loc un braconaj de proporţii, un fenomen care acaparează cursul apei şi pare că polistii italieni nu îi pot face faţă. Sunt organizate pânde, sunt implicaţi voluntari şi pescari sportivi, însă braconajul pe Po e departe de putea fi oprit.

Universitatea din Provincia Ferrara a întocmit anul trecut un studiu, din care reiese că fauna piscicolă a scăzut cu 30 de procente în ultimii 6 ani pe fluviu, ca urmare a pescuitului ilegal. Ai zice că italienii îşi distrug ecosistemele, la fel cum fac românii din zona Deltei Dunării, doar că în cazul fluviului Po braconierii nu sunt oameni de-ai locului.

"Tehnicile folosite în Delta Dunării, sunt copiate aici! E ca în Vestul Sălbatic!"

O mică Românie, cu o mare de ilegalităţi s-a format pe malurile fluviului Po. Au şi de ce să fie interesaţi de astfel de locuri, neafectate de perscuitul industrial. Po are ape poluate, cu pescuit profesionist sistat, aşa că în adâncurile lui cresc somni gigantici. Au loc capturi record, an de an, dar la pescuit sportiv, unde monstrul acvatic e fotografiat şi apoi eliberat.

Italienii nu mănâncă acest somn, dar braconierii au văzut potenţialul fluviului aşa că fac şi ei săptămânal capturi frumoase, urmate de transporturi de proporţii, cu profituri pe măsură. Sunt cel puţin 3 reţele mari, care însumează peste 200 de persoane, conform datelor poliţiei italiene. Toţi suspecţii sunt romani şi, fimati pe ascuns, se laudă că o duc tare bine:

"- Poţi să îţi iei o lună de concediu?

- O lună nu, două săptămâni.

- Vii cu noi?

- Două săptămâni, eu am furgoneta, am tot.

- Mergem şi dacă în două săptămâni nu vii cu 8 mii de euro acasă, să mă scuipi.

- 8 mii?"

La picioarele unui român care pozează pe Facebook sunt peste 2 mii de euro, după o noapte de pescuit, dacă luăm în calcul că fiecare somn mare valorează între 80 şi 100 de euro.

La noi, în Delta Dunării, se ştie că de ani buni oamenii legii sunt într-o continuă goană după pescari ilegali, aşa cum v-am prezentat cu ocazia altor reportaje, la "România, te iubesc".

Asta am exportat noi către Italia - ilegalitati în formă pură, pescuit electric, la baterie şi afaceri ilicite. Doar că poliţiştii italienii nu fac faţă braconajului intens si demonstrează că nu poţi fi pe urmale braconierilor, aşa cum se întâmplă la noi.

De ce ne-ar interesa în România un astfel de pescuit ilegal masiv, mutat pe apele Italiei? Desigur, sunt nişte conaţionali care încalcă legea peste hotare, unul din numeroasele exemple, însă în acest caz problema e mult mai mare şi ne afectează direct: aproape tot peştele prins în zonele respective ajunge pe piaţa românească, vândut la tarabă sau în diverse magazine. Iar italienii ne anunţă ca peştele pescuit în Po este periculos pentru sănătatea romanilor:

Thomas Bussato, biolog: "E un mare risc asupra sănătăţii umane, peştii graşi, cum ar fi anghila, somnul, crapul au acumulări mari de substanţe toxice precum mercur, arsenic".

Aceşti indivizi se ocupă cu pescuitul ilegal de ani buni în Italia. Cel mai masiv este din Murighiol şi este pescar într-o grupare. A fost prins de mai multe ori la baconaj, i-au fost confiscate 4 bărci şi a primit tot atâtea amenzi, pentru că a fost depistat noaptea pe canale. Colegul său are furgoneta, e unul dintre cei care se ocupă de transportul peştelui, dar şi pescuieşte, la rândul său, când e nevoie.

În grupare mai sunt alţi bărbaţi din localităţile Sarichioi, Murighiol şi Dunavat şi sunt toţi cazaţi într-o casă a unui alt roman, stabilit de mult timp într-o comună de la nord de Ferrara, unde are o casă şi mai multe anexe transformate în spaţii de locuit.

Butoaiele şi sacii din spatele curţii trădează faptul că, cel mai probabil locul e folosit şi pentru depozitarea temporară a mărfii. Cel despre care oamenii legii spun că e şeful, "Il Capo", e plecat în concediu, dar afacerea merge şi în lipsa lui. Oamenii săi nu par deranjaţi că pescuiesc peste periculos.

Marco Falciano, voluntar: "La început, braconierii acţionau în plină zi. În miezul zilei puteai vedea o dubiţă şi o barcă pe apă. Pentru că dacă un agent îl vedea, nici nu îşi dădea seama ce face. Şi abia după un timp, când am observat că aceste canale nu mai au peste, când am văzut kilograme de peste abandonate pe maluri, atunci am înţeles că e o problemă. Dar era prea târziu, pentru că apăruseră deja multe bande organizate şi împrăştiate în teritoriu. Deja au preluat controlul!"

Marco Falciano, voluntar: "Aceste bande sunt interesate de 3 zone: Roviggo, Ferrara şi Ravenna. În aceste puncte sunt stabilite principalele bande şi şi-au împărţit zonele şi canalele între ele. Deţin controlul zonelor respective şi acţionează precum o reţea mafiotă!"

"Şefii rămân mereu aceiaşi, avem aceste reţele conduse de 4 sau 5 persoane, aici în provincia Ferrara. Cei de sus, nu se schimbă, însă, sub ei sunt persoane care se ocupă de transport, dar cei care se schimba des sunt pescarii."

Marco Falciano a apărut în presă italiană după ce a fost ameninţat în mai multe rânduri de braconieri.

În imaginile postate pe reţelele de socializare se vede şi în ce condiţii sunt curăţaţi şi depozitaţi peştii capturaţi. E vorba de depozite clandestine, unde peştii sunt îngrămădiţi prin mizerie şi sânge, prin imobile insalubre din diverse curţi, unde poliţia nu poate intra fără un mandat.

Iar în fotografiile primite de la poliţia italiană se vede că transportul se face cu maşini care nu au cameră frigorifică. Marfa e plimbată cu duba, în cutii, cu gheaţă deasupra. Care e schimbată, sau nu, pe traseu.