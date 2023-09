Alex Dima, despre noua ediție a emisiunii „România, te iubesc!”: „În această campanie, noi am cerut comasarea comunelor mici”

Vă invităm să urmăriți, duminică seară, cum, în țara noastră, mulți se angajează, puțin lucrează și toți plătim. „Statul degeaba”, o anchetă semnată de Alex Dima, la „România, te iubesc!”.

Unul dintre locurile în care a ajuns Alex este orașul Vașcău care, împreună cu cele cinci sate arondate, are doar 2.025 de locuitori.

Însă, în organigrama primăriei, există posturi ca într-un oraș în toată regula. Sunt 40 de angajați.

Cosmin Stan: Care este explicația?

Alex Dima: „Aș începe cu o rectificare: sunt chiar 45. Râdem, glumim, dar din păcate aceasta este realitatea. Pe banii noștri, da. Avem așa: 2.862 de comune în țara noastră, din care 2.390 sub 5.000 de locuitori. Sunt vreo 800 și ceva sub 2.000 de locuitori. 216 orașe din care 117, sub 10.000 de locuitori. În mai toate aceste orașe și comune, primăriile există cu bani de la statul român. Dacă statul nu ar pompa bani acolo, ar intra în faliment. Unul din invitații mei a spus că bine i-am lăsa să intre în faliment pentru că astfel s-ar întâmpla comasarea. În toată această campanie, noi am cerut comasarea comunelor mici”.

Sursa: Pro TV Etichete: , , , Dată publicare: 10-09-2023 09:36