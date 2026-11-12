Liderul de la Kremlin a spus însă că Statele Unite trebuie să discute cu aliații europeni pentru a afla dacă aceștia își doresc pacea sau războiul în Ucraina, potrivit Reuters.

Decizia de a permite Europei să participe la următoarea rundă de negocieri, anunțată de emisarul american Steve Witkoff după discuțiile cu Putin, reprezintă un pas important. Declarațiile liderului rus arată însă cât de dificile ar putea deveni negocierile, în condițiile în care Moscova și capitalele europene au poziții foarte diferite.

„Europenii vor participa la următoarea întâlnire. Considerăm că este un moment foarte important, pentru că sunt partenerii noștri și este important pentru noi să ia parte la discuții”, a declarat Witkoff pentru televiziunea de stat rusă, după întâlnirea cu Putin de la Kremlin.

Principalul rezultat al negocierilor de la Abu Dhabi, primele discuții directe între Rusia și Ucraina mediate de Statele Unite după o pauză de nouă luni, a fost un acord privind un amplu schimb de prizonieri de război, care ar urma să aibă loc în următoarele săptămâni.

Mai multe probleme importante rămân însă nerezolvate, în special cele legate de teritorii. Rusia controlează aproximativ o cincime din teritoriul Ucrainei, iar Kievul refuză să cedeze și restul regiunii Donbas, din estul țării.

Ce rol va avea Uniunea Europeană în negocieri

Jared Kushner i-a spus lui Putin că Washingtonul a observat ceea ce a numit „o schimbare majoră” în poziția europenilor și că este încrezător că includerea acestora în negocierile de pace nu va împiedica progresul discuțiilor.

Putin a afirmat că Rusia nu s-a opus niciodată dialogului cu Uniunea Europeană în privința Ucrainei, dar a sugerat că există în continuare divergențe importante.

„În ceea ce îi privește pe europeni, nu ne-am opus niciodată dialogului cu Europa și nu am întrerupt niciodată acest dialog. Ei au fost cei care au întrerupt discuțiile cu Federația Rusă”, a declarat liderul de la Kremlin.

Putin a avertizat apoi că planul europenilor de a trimite trupe occidentale în Ucraina după încheierea unui acord de pace ar putea duce la reluarea războiului. Rusia ar considera o astfel de prezență militară o amenințare la adresa propriei securități, a susținut el.

„Ne-am dori foarte mult ca dumneavoastră, domnilor, și administrația americană în ansamblu să discutați cu aliații europeni, astfel încât aceștia să se hotărască, în cele din urmă, ce își doresc: pace sau război în Ucraina”, a spus Putin.

Putin propune o misiune umanitară comună în Ucraina

Putin le-a propus emisarilor americani organizarea unei misiuni umanitare comune ruso-ucrainene în orașul Kostiantînivka, din estul Ucrainei. Liderul rus a susținut că localitatea se află sub controlul Moscovei, afirmație contestată anterior de Kiev.

Putin a spus că misiunea ar putea urma modelul unei inițiative prin care, la sfârșitul lunii trecute, locuitorii au putut părăsi orașul Oleşki, din sud-estul Ucrainei, aflat sub control rusesc. În același timp, au fost aduse ajutoare pentru cei care au ales să rămână acolo.

Rusia ar avea nevoie de cinci zile pentru a îndepărta minele din zona orașului Kostiantînivka, a declarat Putin. Potrivit acestuia, între 400 și 500 de locuitori se mai află în localitate. Misiunea ar permite comunității internaționale să vadă cine controlează orașul, a adăugat liderul rus.

Kievul și-a exprimat anterior îngrijorarea că Moscova ar putea folosi astfel de misiuni și armistițiile necesare desfășurării lor pentru a-și regrupa trupele.

Rusia nu a înregistrat câștiguri teritoriale importante în acest an, dar a intensificat atacurile asupra infrastructurii ucrainene. În același timp, Ucraina a lovit frecvent cu drone rafinării de petrol din Rusia, provocând penurii de combustibil în timpul verii. Potrivit unor oficiali locali, problema a reapărut în această săptămână în anumite regiuni rusești.

Putin nu a dat până acum niciun semn că ar fi dispus să renunțe la revendicările teritoriale. Acestea includ și crearea unei zone-tampon în anumite părți ale Ucrainei pe care Rusia nu le-a revendicat oficial.