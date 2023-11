„Fan profesionist”. Cine este românul care administrează cel mai mare cont de Instagram dedicat „Universului Swiftie”

De fiecare dată când cântăreața face o glumă, o gafă sau are un anunț, ei sunt primii care află și împărtășesc zvonul. Este vorba despre oameni care o iubesc atât de mult pe Taylor Swift încât îi urmăresc viața pas cu pas și administrează, pro bono, conturi de Instagram dedicate vedetei.

Sâmbătă seara spre exemplu, internauții au postat frenetic videoclipuri cu sărutul dintre Swift și iubitul ei, Travis Kelce. Imaginile s-au viralizat în întreaga lume în doar câteva secunde.

Unii dintre ei cer donații prin Venmo, alții au un canal Patreon pe bază de abonament, dar majoritatea o fac gratis pentru dragostea lor pentru Taylor Swift și pentru comunitatea ei de fani.

Luăm ca exemplu contul @taylorerastour de pe Instagram. Sunt 610.000 de urmăritori pe această pagină dedicată vedetei.

Printre urmăritori se numără chiar dansatorii de rezervă ai lui Swift, toți cei patru cântăreți de rezervă și Gayle, unul dintre artiștii din deschiderea concertelor ei.

Toți acești oameni urmăresc acest cont condus de la București de Andrei Ciprian, în vârstă de 26 de ani, scrie USA Today.

„Este o onoare pentru mine că mă urmăresc și că majoritatea interacționează cu mine", a spus acesta.

„Gayle este cea mai tare persoană pe care am întâlnit-o. Am interacționat în timpul turneului. Wow! Nu am cuvinte! O iubesc!", a mai spus el.

Ciprian petrece între două și trei ore pe zi pentru a actualiza contul și nu este plătit pentru asta. O face doar din admirație pentru cântăreață.

„Am depus foarte mult efort pentru a crește pagina interacționând cu oamenii care postează zilnic și vreau să fiu un fan profesionist", a spus el.

Nu este pentru prima oară când Ciprian administrează o pagină de Instagram atât de mare. El s-a aflat și în spatele paginii @reputationstadiumtour, care a adunat o jumătate de milion de urmăritori. Ciprian a postat aici tot ce avea legătură cu turneul din 2018 al lui Taylor Swift. Contul a fost în cele din urmă închis.

În mod ironic, Ciprian nu a fost niciodată la un concert al lui Swift. El plănuiește să meargă în Viena pentru spectacol.

„Îmi doresc să o întâlnesc, iar dacă aș face-o, aș întreba-o: „Cum te simți să devii Artistul Anului?"", a spus el despre Swift.

Dată publicare: 14-11-2023 20:31



