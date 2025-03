În război cu justiția. Trump a ignorat un judecător care a ordonat ca avioanele cu deportați să se întoarcă din zbor | VIDEO

Sute de presupuși membri ai unei bande, în mare parte venezueleni, au fost deportați duminică din Statele Unite într-o închisoare din El Salvador, Administrația Trump invocând puteri exercitate ultima oară în cel de-al Doilea Război Mondial pentru a accelera expulzările, în ciuda unei hotărâri judecătorești care a oprit în mod expres acțiunea în derulare, scrie CNN.

În cea mai recentă confruntare dramatică dintre Casa Albă și sistemul judiciar american, un judecător federal a blocat temporar capacitatea administrației de a folosi Legea Inamicilor Străini, veche de secole, sâmbătă seara și a ordonat verbal oricăror avioane în aer care transportau acești migranți să se întoarcă în SUA.

Judecătorul districtual american James Boasberg a declarat că ordinul de restricție temporară va rămâne în vigoare timp de 14 zile „sau până la o nouă decizie a instanței”. O persoană familiară cu chestiunea a spus că avioanele erau deja în aer la momentul deciziei judecătorului.

„În special, având în vedere informațiile reclamanților, nerespinse de guvern, că zborurile pleacă în mod activ și plănuiesc să plece, nu cred că pot să mai aștept”, a declarat judecătorul districtual american James Boasberg în timpul audierii. „Orice avion care conține acești oameni care urmează să decoleze sau care se află în aer trebuie să fie returnat în Statele Unite”, a ordonat judecătorul.

Dar duminică seara, președintele Donald Trump și-a apărat utilizarea actului din 1798, declarând reporterilor de la bordul Air Force One: „Pot să vă spun asta, aceștia au fost oameni răi. A fost un grup de oameni răi, de, așa cum spun, hombres”.

These are the monsters sent into our Country by Crooked Joe Biden and the Radical Left Democrats. How dare they! Thank you to El Salvador and, in particular, President Bukele, for your understanding of this horrible situation, which was allowed to happen to the United States… pic.twitter.com/DfDnSpNid7

Utilizarea anterioară a Aliens Enemies Act a avut loc în vremuri de război, dar Trump susține că „acesta este un timp de război” și o „invazie” de migranți și criminali – repetând afirmațiile sale anterioare despre gestionarea imigrației de către Administrația Biden.

Întrebat dacă guvernul său a încălcat ordinul judecătorului, Trump a răspuns: „Ar trebui să vorbiți cu avocații despre asta”.

Secretarul de presă al Casei Albe, Karoline Leavitt, a mai spus duminică că administrația nu a încălcat ordinul judecătorului, deoarece acesta a fost emis după ce migranții în cauză au părăsit SUA.

„Administrația nu a refuzat să respecte o hotărâre judecătorească. Ordinul, care nu avea o bază legală, a fost emis după ce străinii teroriști (Tren de Aragua) fuseseră deja îndepărtați de pe teritoriul SUA”, a transmis Leavitt într-un comunicat, insistând că nu există niciun conflict între acțiunile administrației și ordinul judecătoresc.

„Un singur judecător dintr-un singur oraș nu poate conduce mișcările unui avion plin de teroriști străini străini care au fost expulzați fizic din teritoriul SUA”, a adăugat ea.

Leavitt a declarat duminică mai devreme că, la indicația președintelui, Departamentul pentru Securitate Internă a arestat aproape 300 de membri ai bandei venezuelene Tren de Aragua în weekend. Secretarul de stat Marco Rubio a mai spus că „sute de criminali violenți au fost expulzați din țara noastră” și i-a mulțumit președintelui din El Salvador, Nayib Bukele, pentru că s-a oferit să-i închidă pe deportați.

Rubio a adăugat că Bukele a cerut ca doi lideri ai bandei MS-13, precum și alți 21 de salvadoreni reținuți în SUA să fie extrădați pentru a „înfrunta justiția în țara lor”.

Today, the first 238 members of the Venezuelan criminal organization, Tren de Aragua, arrived in our country. They were immediately transferred to CECOT, the Terrorism Confinement Center, for a period of one year (renewable).

The United States will pay a very low fee for them,… pic.twitter.com/tfsi8cgpD6