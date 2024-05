O echipă de elevi din București a câștigat premiul cel mare la o competiție de știință organizată în Los Angeles

Elevii au gândit cum ar trebui să funcționeze o stație spațială și au impresionat jurații care le-au acordat primul loc, din 5200 de proiecte trimise.

După călătoria în care și-au prezentat rezultatul în fața unor oameni de știință cunoscuți - inclusiv de la NASA - au vorbit cu modestie despre subiecte pe care puțini le putem înțelege.

Ajunși luni noapte în țară, elevii au fost întâmpinați de părinți cu flori și aplauze.

Maria Neagoie, elevă: „Proiecul nostru se numește Project-Nova-2, este practic o lucrare în care am descris o stație spațială.”



Au început să lucreze pentru acest proiect din luna septembrie a anului trecut. Și, încrezători, au intrat în competiția care a adunat 29 de mii de elevi din 28 de țări.

Vlad Dimulescu, elev: „Cred că ce le-a plăcut cel mai mult juraților, din ce-am înțeles, este că ne-am împărțit pe aceste departamente și asta ne-a ajutat să facem un proiect foarte amplu.”

Andrei Ciobanu, elev: „Eu m-am ocupat în principiu de filtrarea apei și procesarea ei pentru a fi băută mai departe și de atmosferă, tot ce înseamnă controlul atmosferei.”

Eliza Radu, elevă: „M-am ocupat de partea de generare de gravitație artificială și de straturile de protecție împotriva radiațiilor.”

Mihai Priboi, elev: „Am calculat costul aproximativ evident pentru care am putea să facem un astfel de proiect. 500 de miliarde.”



În cele din urmă, munca le-a fost răsplatită.



Medeea Marinescu, elevă: „Cred că la 7 dimineața am primit mailul, era 1 aprilie, noi am crezut că este o glumă inițial.”

Conferința de peste Ocean a fost doar ultimul pas al acestei provocări. Acolo, câștigătorii și-au prezentat proiectul și au primit trofeul, în fața unor oameni de știință de renume și chiar a unor foști astronauți NASA.

Luca Teodorescu, elev: „Am cunoscut foarte multe persoane despre care am învățat în cărți sau am văzut în filme.”

Ioana Stoica, profesor coordonator: „Prezentarea a fost apreciată de organizatori ca fiind „the best ever”.”



Părinții tinerilor abia își pot stăpâni emoțiile.

Marcela Priboi, mama unui elev: „Îmi dau lacrimile și acum de bucurie.”

Până în 2018, inclusiv, NASA se număra printre organizatorii acestei competiții. Este pentru a doua oară când o echipă a Liceului „Tudor Vianu” câștigă acest premiu.

