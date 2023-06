De la muncitor pe șantier, la “soldat” pe un platou de filmare. Aventura unui tânăr român în Armenia

Este și povestea lui Mihnea Chirilă, un tânăr care, până la vârsta de 20 de ani, a vizitat deja 25 de țări, într-o experiență de invidiat pentru orice student.

Anul acesta a avut câteva săptămâni libere de proiecte și activități, și s-a întrebat ce-ar fi dacă ar merge în... Armenia, ca să muncească o vreme, dar să mai și viziteze locuri noi.

După ce ideea oarecum neobișnuită s-a materializat, realitatea din teren i-a demonstrat că este imposibil să-și găsească un job pentru o perioadă de timp așa de scurtă. Motiv pentru care a cheltuit și banii pe care îi avea. Însă ambiția și dorința de a-și câștiga existența descurcându-se cu propriile forțe l-au făcut să se adapteze rapid, căutând diverse oportunități de angajare.

Fiind cazat la un hostel, a intrat în vorbă cu vecinii de acolo. La scurt timp, a învățat câteva fraze în limba rusă, dar și să gătească hrișcă. În scurt timp, a făcut gașcă cu aceștia, pe un șantier de construcții, și a reușit să câștige primii săi bani. Însă, după două zile de șantier, s-a trezit pe un platou de filmare, purtând o uniformă de soldat armean.

“Exact 12 ore a durat următorul meu job, timp în care m-am tot plimbat prin cabinetul primului ministru, în timp ce aceasta avea întâlniri cu tot felul de persoane politice. O experiență interesantă, luând în considerare faptul că cei de pe platou nu vorbeau engleză, iar eu nu înțelegeam armeană sau rusă”, spune Mihnea.

Au mai urmat și alte interviuri de angajare, însă fără succes. “În timpul liber preferam să vizitez orașul. Astfel am descoperit stilul de trai post-sovietic, transportul public, mâncarea și spiritul de comunitate al oamenilor. Am văzut cam tot ce se putea vedea în Erevan, e un oraș frumos și plin de istorie, are un farmec aparte”.

De pe platoul de filmare, la întâlnire cu diplomații români din Armenia

“La îndemnul unei prietene, am dat un e-mail Ambasadei României de aici, și surprinderea mea a fost ca la scurt timp să fiu invitat la o întâlnire de cunoaștere. Am avut ocazia de a discuta mai bine de două ore despre ce înseamnă sa faci parte din corpul diplomatic român și despre activitatea ambasadei, cu cel mai tânăr diplomat din Armenia- Dna Secretar Andreea Phillips.

Am povestit și despre mine, însă “highlight-ul” întâlnirii a fost o scurtă conversație cu Excelența Sa, Dl. Ambasador Cornel Ionescu, cu care am schimbat câteva cuvinte despre experiența mea în Armenia”, povestește Mihnea.

O altă poveste, de care cu siguranță își va aminti, a fost aceea când a întrebat oamenii de pe străzile Erevanului ce înseamnă pentru ei Europa, în timp ce foarte mulți sărbătoreau Ziua Victoriei Ruse. Inițial părea simplu, ulterior s-a dovedit a fi mai complicat, deoarece erau mulți cetățeni ruși, iar pentru a evita orice conflict, a discutat cu turiști din Canada, Franța, Cehia și India. La final, a reușit să adune toate opiniile într-un reel, pe care l-a postat pe pagina sa personală.

“Pentru mine Armenia a însemnat o multitudine de experiențe trăite pentru prima dată: am alergat la o cursă de 5 km, am făcut autostopul și am urcat în mașina unui muzician care filma un nou videoclip. Am învățat să mă descurc într-o țară străină, eu nemailocuind în afara țării.

Am reușit să ajung și la Tbilisi de Ziua Națională a Georgiei, dar și la standul UEFA Euro U21, campionatul de fotbal care va avea loc în Georgia și România între 21 Iunie-8 Iulie. În două zile urmează să mă întorc la activitatea mea din România, între timp am lucrat si la două proiecte Erasmus+, pe care le voi facilita în Turcia luna următoare”, spune Mihnea.

Mihnea vine și cu un îndemn pentru ceilalți tineri. Ne cere să îndrăznim să explorăm lumea în cele mai neconvenționale feluri, urmându-ne pasiunile și profitând de toate experiențele vieții care ne aduc o cale valoroasă de învățare și dezvoltare personală.

Autor: Ana Caldare

