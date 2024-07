Cei mai buni din lume! Mai mulți elevi români au câștigat o mare competiție de robotică. "Am putut să facem România mândră"

Mai mulți elevi români au câștigat o competiție importantă de peste Ocean. Au uimit cu robotul gândit de ei de la zero și au obținut astfel medalia de aur.

Acest robot a impresionat la competiția organizată peste Ocean la începutul lunii, unde s-au înfruntat 40 de echipe din întreaga lume.

Pentru a obține medalia de aur, elevii de la Liceul de Informatică "Grigore Moisil" din Iași și cei de la Colegiul Național "Mihai Viteazul" din Ploiești și-au unit forțele. Și efortul a meritat.

Dimitrie Mihai, elev: "Competiția pe care am câștigat-o adună cele mai bune echipe din toată lumea. Am putut să facem România mândră. Am adus un rezultat important și este prima competiție mondială în care au câștigat doua echipe din România".

Tudor Moldovanu, elev: "Am demonstrat, sezonul acesta, că suntem buni, dar fără ajutorul echipei RO2D2 nu am fi putut. Suntem foarte mândri de rezultat".

Matei Pachițanu, elev: "Toate echipele internaționale recunosc România ca fiind o echipa competitivă, în primele 3. Toată lumea știe că atunci când o echipa română joaca meciul este destul de intens și suntem foarte respectați".

Elevii au reușit sa ajungă la concurs și grație ajutorului primit din partea autorităților locale, dar și a unor companii private. Vorbim despre sponzorizări în valoare totală de peste 50.000 de euro.

Mirela Țibu, profesor coordonator: "Un succes deosebit, extraordinar, al unei echipe extinse. Au luptat în calificări, ne-a făcut să ne mobilizăm extraordinar. Celelalte echipe alături de care am fost în competitie au ridicat nivelul atât de mult. A fost o competiție puternică, de mare valoare. Ne străduim să ajungem acolo în fiecare an".

Anul trecut, o alta echipă de la liceul din Iași a câștigat locul al doilea la Campionatul Mondial de Robotică, tot în Statele Unite.

Dată publicare: 16-07-2024 09:08