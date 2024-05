Experiența din SUA a echipei din Câmpulung finaliste la cel mai important concurs de robotică din lume

Îi felicităm pe cei de la WATT’s Up, iar una dintre cele trei echipe care au avut rezultate foarte bune este cea din Câmpulung Muscel.

”Este a doua participare a echipei noastre în Statele Unite, la campionatul mondial și a patra oară când câștigăm titlul național”, a spus una dintre membrele echipei.

”Construcția robotului a început în luna septembrie a anului trecut, atunci când noi am primit tema pentru sezonul curent. Tema conține anumite elemente de joc numite pixeli, care sunt niște piese de plastic hexagonale, robotul trebuie să-i colecteze și să-i plaseze apoi pe o tablă”, explică un alt membru al echipei.

”Cu siguranță a fost o experiență nouă, pot să spun că am învățat foarte multe, a fost ceva total diferit de campania națională, cu care ne-am obișnuit deja. Am întâlnit atât echipe bune, cât și echipe mai slabe, echipe cu care am legat prietenii, relații, sperăm noi, de lungă durată. A fost o experiență foarte frumoasă, ne dorim să mai ajungem acolo și în viitor”, a povestit o membră a echipei.

Informațiile complete pot fi obținute din video-ul atașat.

