Cazare și transport la Electric Castle 2023. Ce variante au participanții și la ce prețuri

Începe Electric Castle 2023, a 9-a ediție a festivalului de muzică electronică care are loc pe domeniul Banffy din comuna Bonțida, județul Cluj.

Considerat unul dintre cele mai mari și mai populare festivaluri din Europa de Est, Electric Castle are loc în perioada 19-23 iulie, în comuna Bonțida din județul Cluj, pe domeniul castelului Banffy, o locație spectaculoasă care an de an atrage mii turiști din toate colțurile lumii.

Festivalul Electric Castle 2023 reprezintă o experiență complexă și captivantă, oferind posibilitatea de a descoperi ce înseamnă atmosfera de petrecere, chiar în inima festivalului. Asta pentru că Electric Castle se numără printre puținele festivaluri care oferă o experiență completă, petrecăreții având posibilitatea să se cazeze chiar în mijlocul distracției.

Cazare la Electric Castle 2023

Cei care au anul acesta bilete la Electric Castle au mai multe variante de cazare, atât pe domeniul castelului, acolo unde au loc concertele, cât și în apropierea acestuia.

Festivalierii se pot caza la cort, la rulotă, în camping sau în car camping, ori la o pensiune sau la un hotel.

Acest festival de cinci zile presupune distracție non-stop și singura modalitate de a te asigura că ești în mijlocul petrecerii și că nu ratezi niciun artist este să stai în EC Village.

Dacă însă preferați să vă odihniți și să aveți parte din liniște, puteți alege una din pensiunile din apropiere. Trebuie însă să vă așteptați că prețurile sunt destul de piperate și că, cel mai probabil, majoritatea cazărilor din zonă sunt ocupate în întregime.

Fie că vreți doar un loc unde să vă odihniți sau căutați o zonă confortabilă în care să vă relaxați, Electric Castle asigură toate condițiile pentru petrecăreți.

EC Village este format dintr-o zonă de corturi, unde vă puteți monta propriul cort sau puteți cumpăra un cort pre-montat de pe site-ul electriccastle.ro. Puteți sta la glamping, în car camping sau în RV camping. Fiecare zonă are o intrare proprie.

Prețuri

· Camping Pass - 55 de euro

· Car Camping – 99 de euro (20 euro/noapte)

· RV Camping – 249 euro (50 euro/noapte)

Cazare la cort sau cu rulota

Pentru cei care vor să aibă experiența completă a festivalului pot alege cazarea la cort sau la rulotă. Campingul de la Electric Castle este conceput astfel încât să ofere cinci zile inedite în natură, în inima festivalului.

Campingul de la Electric Castle este cel mai mare camping de festival din România, găzduind peste 15.000 de persoane la ultima ediție. În 2017, acesta a obținut premiul „Best Camping Award”, la Festileaks Awards.

Zona de corturi

Pentru a avea acces la zona de corturi, aveți nevoie de un Festival Pass și un Camping Pass. Acest tip de acces vă permite să vă aduceți propriul cort sau să luați un cort premontat.

Pe lângă facilitățile convenționale de campare, care includ toalete, dușuri, etc., EC Village are inclusiv cafenele, o zonă cu șemineu, o scenă de muzică, o zonă de jocuri și multe altele.

Informații utile

· Locurile în corturi sunt alocate în ordinea sosirii.

· Există un punct de recepție de unde vă puteți răscumpăra cortul Pre-Pitched.

· Este necesar un permis de acces general + permis de camping pentru toți rezidenții.

· Puteți aduce mâncare și apă în sticle de plastic sigilate.

· Aveți acces la saloane și activități.

· Aveți acces la dușuri, la toalete și la chiuvete.

· Există stații de încărcare.

· Există magazine de produse alimentare și cafenele.

RV Camping

Una dintre cele mai confortabile opțiuni este să stați în propria rulotă în timpul festivalului. Obțineți un bilet de camping pentru rulote pentru a parca pe întreaga perioadă a festivalului într-o zonă special amenajată din EC Village.

Veți avea la dispoziție o sursă de energie electrică, o sursă de apă în apropiere (veți avea nevoie de propriul furtun), un punct de evacuare a deșeurilor și un punct de evacuare a toaletei chimice. Pe lângă biletul RV Camping, pentru fiecare participant este obligatoriu un General Access Pass + Camping Pass sau Premium Pass + Camping Pass.

Informații utile

· Este necesar să aveți un Festival Pass + Camping Pass.

· Bilet de camping RV.

· Locurile sunt alocate în ordinea sosirii.

· După ce părăsiți RV Camping, nu veți mai putea intra din nou cu rulota folosind același bilet.

Car Camping – premieră în acest an

Puteți alege să stați în confortul propriei mașini și să vă amplasați cortul în apropiere cu un bilet la car camping care costă 99 de euro (20 euro/noapte). Acest bilet vă va oferi o zonă de 3x8 metri pentru a vă amplasa mașina, a monta un cort și a așeza orice altceva de care ați putea avea nevoie pentru a vă simți confortabil.

Pe lângă biletul Car Camping, pentru fiecare persoană este obligatoriu un Permis de Acces General, plus un Permis de Camping sau un Permis Premium + Permis de camping.

Informații utile

· Este necesar un abonament pentru festival + abonament de camping.

· Este nevoie de bilet de camping auto.

· Locurile de campare pentru mașini sunt de 3x8m.

· Locurile sunt alocate în ordinea sosirii.

· Biletul de camping auto vă oferă o intrare pentru vehicul și intrări nelimitate pentru dumneavoastră și prietenii dumneavoastră.

· După ce părăsiți Car Camping cu mașina, nu veți putea intra din nou cu același bilet.

· Sunt permise grupuri de maximum 5 prieteni/mașină. Fiecare dintre ei va avea nevoie de un Festival Pass + Camping Pass.

· Puteți aduce mâncare și apă în sticle de plastic sigilate.

· Aveți acces la saloanele și activitățile din zona corturilor (la 10 minute de mers pe jos).

· Pentru a avea acees la dușuri, băi și altele trebuie să mergeți pe jos în zona de corturi.

Glamping

Glampingul include facilități extinse și o cazare considerată mai confortabilă decât campingul tradițional. Acesta vă permite să vă bucurați de natură într-o zonă mai liniștită a EC Village.

Pe lângă un bilet de cazare valabil, este obligatoriu pentru fiecare persoană care doarme în toate structurile de cazare să aibă un Permis de Acces General, plus Permis de Camping sau un Permis Premium, plus Permis de Camping.

Locurile într-o unitate din glamping pot fi de maxim 2, 4, 5 sau 7 persoane. Prețurile diferă în funcție de condițiile de confort și de numărul de nopți rezervate. Mai multe detalii aici.

Ce trebuie să conțină bagajul pentru Electric Castle

Aduceți în bagaj doar ceea ce este necesar. Va trebui să vă cărați lucrurile din parcare sau din stația de autobuz și înapoi în ziua plecării. Rețineți că va trebui să mergeți pe jos 10-20 de minute de la parcare sau de la stația de autobuz până la EC Village.

Este recomandat să folosiți etichete pentru bagaje. Va fi mai ușor să vă urmăriți bunurile oriunde le-ați lăsa.

Din motive de securitate, posesorii de bilete vor fi supuși unor controale ale bagajelor.

Dacă te decizi să te cazezi în zona de corturi, asigură-te că ai la tine un cort și toate ustensilele și accesorile de care ai nevoie la camping.

Evitați obiectele de unică folosință și optați în schimb pentru cele reutilizabile.

Vă sugerăm să vă luați un rucsac de munte în loc de un bagaj de mână, deoarece accesul în camping poate fi dificil din cauza faptului că drumurile nu sunt asfaltate.

· Permisul de festival și permisul de camping.

· Cort pentru zona de corturi.

· Sac de dormit pentru orice cazare aleasă, deoarece s-ar putea să fie frig în timpul nopții.

· Cizme rezistente.

· Jachetă călduroasă.

· Pătură.

· Protecție solară.

· Haină impermeabilă.

· Articole de toaletă.

· Haine de festival.

· Bani/carduri pentru a vă putea reîncărca brățara. Nu vă așteptați să folosiți numerar în interiorul zonei de festival și în EC Village.

· Informații medicale (dacă aveți alergii sau afecțiuni medicale).

· Medicamente, dacă este necesar.

· Acte de identitate - Pentru a schimba biletul cu brățara (brățările) sunt necesare documente de identitate originale (nu fotocopii).

· Saci pentru haine murdare și gunoi. Nu lăsați hainele murdare nesupravegheate, deoarece personalul le-ar putea confunda cu gunoiul și le-ar putea lua.

· În EC Village se pot aduce doar conserve și băuturi nealcoolice pentru consum personal.

Transportul la Electric Castle

Electric Castle este situat la 30 de kilometri de Cluj-Napoca, în satul Bonțida. Dacă nu stați în EC Village sau în Bonțida, puteți călători cu trenul (Trenurile EC sunt cea mai bună alternativă), cu autobuzul sau cu mașina personală.

Autobuz

Față de anul trecut, organizatorii au suplimentat cu 30% numărul de autobuze și cu 50% capacitatea în trenurile EC, astfel că acestea devin cea mai simplă și rapidă cale de a ajunge în festival.

În orele de vârf, timpul de așteptare va fi de aproximativ 30 de minute.

Pentru a evita inconveniențele, biletele pot fi achiziționate în avans de pe platforma Electric Castle.

Participanții au acces la o linie dedicată pe WhatsApp pentru a semnala orice probleme legate de transport.

Mașina personală

Cei care preferă să vină cu mașina sunt încurajați să împartă locurile cu prietenii. Mașinile care sunt complet ocupate vor beneficia de parcare gratuită, iar pasagerii au șansa de a câștiga numeroase premii.

Trenurile Electric Castle

Puteți alege să călătoriți la Electric Castle cu trenul, care va pleca de câteva ori pe zi din stația Gara Mică. Doar participanții la festival vor putea urca în acest tren. Trenul EC va opri în Jucu, unde vă veți urca într-un autobuz dedicat care vă va duce la festival. Un bilet costă 25 de lei pentru călătoria completă de la Cluj la Bonțida.

Acesta este cel mai simplu și mai rapid mod de a ajunge la festival, deoarece veți evita orele de vârf pe șosea.

Lucruri interzise la festival

Asigurați-vă că nu aveți niciunul dintre obiectele interzise enumerate mai jos, deoarece veți fi percheziționat de fiecare dată când intrați în EC Village. Toate obiectele interzise vor fi confiscate și riscați chiar să fiți evacuat.

· Droguri

· Obiecte confecționate din sticlă. Toate sticlele vor fi confiscate.

· Arme, explozibili (indiferent dacă sunt deținute legal) etc.

· Cuțite, briceaguri cu lama măsurând mai mult de 6 cm (2,36 inch)

· Arme, explozibili etc.

· Recipiente din sticlă (cu excepția parfumurilor)

· Alcool

· Animale de companie sau animale

· Biciclete, patine, trotinete, hoverboard-uri, segway-uri

· Umbrele de orice tip

· Sisteme de sunet mari

· Mobilier de grădină

· Vehicule aeriene fără pilot

Funded by the European Union Finanțat de Uniunea Europeană. Punctele de vedere și opiniile exprimate sunt ale autorilor și nu reflectă neapărat pe cele ale Uniunii Europene sau ale Comisiei Europene. Nici Uniunea Europeană și nici autoritatea care acordă finanțarea nu pot fi considerate responsabile pentru acestea.