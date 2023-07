Electric Castle 2023 – Line-up, bilete și programul pe zile de la Festivalul de la Bonțida

Electric Castle este un festival muzical și cultural care are loc anual în România. Evenimentul, ajuns la a noua ediție este recunoscut pe plan internațional și reunește muzicieni, artiști și participanți din întreaga lume.

Electric Castle 2023 se desfășoară într-un cadru unic, în apropierea Castelului Banffy din Bonțida, județul Cluj. Iată tot ce trebuie să știi despre cea de-a noua ediție a festivalului, care are loc în perioada 19-23 iulie 2023.

Line-up-ul de la Festivalul Electric Castle în 2023

Trupa The Chemical Brothers, cu o carieră de peste 20 de ani în spate, revine în România. Tom Rowlands și Ed Simons formează această trupă, care abordează genuri precum electronica, big beat, techno, trip hop și house. Aceștia au câștigat șase premii Grammy și sunt celebri pentru hiturile lor, printre care „Galvanize", „Go" și „Believe".

Iggy Pop, un artist influent care a inspirat multe generații de muzicieni și a reușit să intre în Rock and Roll Hall of Fame împreună cu trupa sa The Stooges, va fi prezent și el la festival.

George Ezra va fi susține un concert în România pentru prima dată în cariera sa. Acesta este un moment special, deoarece în 2023 Ezra se va retrage din industria muzicală.

Macklemore va fi primul artist de rap care urcă pe scena Electric Castle. El a câștigat patru premii Grammy pentru albumul său de debut și vine în România pentru prima dată.

Pe lângă aceștia, Jamie xx se alătură trupei The Chemical Brothers și Peggy Gou în calitate de headliners în muzica electronică.

Alte trei nume importante care se întorc în line-up-ul festivalului sunt trupa islandeză Sigur Rós, Nothing But Thieves și Pendulum.

Programul pe zile de la Electric Castle 2023

Scenele de la Electric Castle 2023

Miercuri

Hangar Stage

· 21:00- 22:00- Aime Simone

· 22:15- 23:45- Reel Party

· 00:00- 01:45- San Holo DJ Set

Booha Stage

· 16:00- 18:00- Raoul

· 18:00- 19:30- Maya

· 19:30- 21:00- Miu

· 21:00- 23:00- Volt

· 23:00- 01:00- Ciel

· 01:00- 03:00- PARTIBOI69

· 03:00- 06:00- Sixtee Seconds

Hideout Stage

· 16:00- 19:00- D'JHU

· 19:00- 21:00- Slim Rocka

· 21:00- 23:00- Moss Farai

· 23:00- 01:00- Julian M

· 01:00- 03:00- Kagemusha

· 03:00- 05:00- Karak

Drip Factory

· 17:00- 00:00- Ciupe

Radio Stage

· 18:00- 21:00- Abasc

· 21:00- 23:00- Grecescu

· 23:00- 01:00- Ligia Keșișian

· 01:00- 03:00- Pixar Stelar

Dance Garden Stage

· 22:00- 00:30- Bila

· 00:30- 03:00- Lizz B2B Cosmjn

· 03:00- 05:30- Cesar Merveille

· 05:30- 08:00- Mihai Pol

The Beach Stage

· 15:00- 17:00- Flavio

· 17:00- 19:00- Cook

· 19:00- 22:00- Norbert Duvall & Robert Sipos

· 22:00- 00:00- Piti

· 00:00- 04:00- Groove Salad

· 04:00- 06:00- Manu

· 06:00- 08:00- Cosmos Tone

· 08:00- 10:00- Flaviu Moldovan

Joi

Hangar Stage

· 18:00- 18:55- HVNDS

· 19:40- 20:40- Kumm

· 21:20- 22:40- The Hu

· 22:55- 23:55- Boy Harsher

· 00:30- 01:30- Meute

· 02:00- 03:00- Weval

· 03:20- 04:20- Klangphoni

Booha Stage

· 12:00- 13:30- Deckster

· 13:30- 15:00- ZO

· 15:00- 16:30- Memphys & Blocksberg

· 16:30- 18:00- Makoto

· 18:00- 20:00- DJ Marky & MC GQ

· 20:00- 21:30- Madliquid

· 21:30- 23:30- Bross

· 23:30- 01:30- Maga

· 01:30- 03:30- Argy

· 03:30- 05:00- Ameme

· 05:00- 07:00- Vlademir

Hideout Stage

· 13:00- 15:00- Sugar

· 15:00- 17:00- Musai

· 17:00- 19:00- Maică-ta

· 19:00- 21:00- Sauce

· 21:00- 23:00- Cami Laye Okun

· 23:00- 01:00- Paula Tape

· 01:00- 03:00- Gilles Peterson

· 03:00- 05:00- Bully

Backyard Stage

· 19:00- 20:00- Cristina Lupu

· 20:45- 21:45- Jack Botts

· 22:30- 23:30- Emma Ruth Rundle

· 00:15- 01:15- Los Bitchos

Drip Factory

· 17:00- 19:00- Ciupe

· 19:00- 19:45- Blanco

· 20:00- 20:45- Tussin

· 21:00- 22:00- BVCOVIA

· 22:00- 23:00- Macanache

· 23:00- 01:00- Ciupe

Stables

· 22:00- 00:00- Dragoș Ilici

· 00:00- 02:00- DAWIDU

· 02:00- 04:00- San Proper

· 04:00- 06:00- Silverlining

Radio Stage

· 14:00- 17:00- Wanda Direct

· 17:00- 20:00- Socol

· 20:00- 22:00- Mihai Hînda

· 22:00- 00:00- Andi Moisescu

· 00:00- 02:00- .C.C

· 02:00- 04:00- Gully

Dance Garden Stage

· 22:00- 00:30- Pîrvu

· 00:30- 03:00- Miss I

· 03:00- 08:00- Praslesh

· 08:00- 11:00- Herodot

The Beach Stage

· 10:00- 13:00- Poliglot

· 13:00- 15:00- Mano

· 15:00- 17:00- Florem Lipsum

· 17:00- 19:00- Alex HG

· 19:00- 22:00- Corvin & Buniku

· 22:00- 01:00- Coto Tutugno

· 01:00- 04:00- Aniche

· 04:00- 07:00- Andras Toth

· 07:00- 10:00- YDY

Roots Stage

· 16:00- 18:00- Riddim Bandits Crew

· 18:00- 20:00- IWS

· 20:00- 22:00- Burner Greene

· 22:00- 00:00- Mighty Boogie

· 00:00- 02:00- ZO

Camping Stage

· 15:00- 18:00 – SHU

Vineri, 21 iulie 2023

Hangar Stage

· 16:00- 16:50- om la lună

· 17:25- 18:20- OCS

· 19:00- 20:00- Grimus

· 20:40- 21:40- Youngr

· 22:20- 23:50- Monolink

· 00:20- 01:50- Romy

· 01:50- 03:50- Peggy Gou

· 04:00- 06:00- Octave One Live

Booha Stage

· 14:30- 16:00- Ellen

· 16:00- 18:00- London Elektricity & Ruthless MC

· 18:00- 20:00- Danny Byrd & Ruthless MC

· 20:00- 21:30- DWLS & Visionobi

· 21:30- 23:30- DODO

· 23:30- 01:30- Maribou State DJ Set

· 01:30- 03:30- Barry Can't Swim

· 03:30- 06:00- Ewan Mcvicar

· 06:00- 08:00- Banilla

Hideout Stage

· 13:00- 15:00- UFO

· 15:00- 17:00- Vio

· 17:00- 19:00- Andrei Puiu

· 19:00- 21:00- UFE

· 21:00- 23:00- Nipple's Delight

· 23:00- 01:00- Maria Latina

· 01:00- 03:00- Danilo Plessow (MCDE)

· 03:00- 05:00- Palms Trax

· 05:00- 06:30- Văzduh

Backyard Stage

· 18:00- 19:00- Funkorporation

· 19:30- 20:30- Subtones

· 21:00- 22:00- Paulina

· 22:45- 23:45- Fulu Miziki

· 00:30- 01:30- Queralt Lahoz

Drip Factory

· 16:00- 18:00- Ciupe

· 18:00- 18:45- IDK

· 19:00- 19:45- XENO

· 20:00- 20:35- RAVA

· 21:00- 22:00- Șatra B.E.N.Z.

· 22:00- 23:00- Nane

· 23:00- 00:30- DJ Mara Ognean

· 00:30- 02:00- Supernova & Birkin Baby

Stables

· 00:00- 01:00- Visionobi

· 01:00- 02:30- Pola & Bryson+ Visionobi

· 02:20- 04:00- Kyrist+ Visionobi

· 04:00- 06:00- Detour

Radio Stage

· 14:00- 17:00- Forma

· 17:00- 20:00- Muri

· 20:00- 22:00- Fozzie

· 22:00- 00:00- STF

· 00:00- 02:00- Discotecă CRW

· 02:00- 04:00- No Idea

Dance Garden Stage

· 22:00- 00:30- Crihan

· 00:30- 03:30- Mayaan Nidam

· 03:30- 06:30- Petre Inspirescu

· 06:30- 09:00- CAP

· 09:00- 11:30- Dan Andrei

The Beach Stage

· 10:00- 12:00- Brad

· 12:00- 14:00- Esaunue & Xakis

· 14:00- 16:00- Cocco Mio

· 16:00- 18:00- Te Doare

· 18:00- 20:00- Ihmai Isuav

· 20:00- 00:00- Katzele & Asaf Samuel

· 00:00- 03:00- Lena Willikens

· 03:00- 06:00- KHIDJA

· 06:00- 09:00- Que Sakamoto

· 09:00- 11:00- Dannilov

Roots Stage

· 14:00- 16:00- Ursu Dub

· 16:00- 18:00- SHIV

· 18:00- 20:00- Digital Selekta

· 20:00- 22:00- Dubik

· 22:00- 00:00- Kaya Foundation

· 00:00- 02:00- Low Freq

· 02:00- 04:00- WRK

Camping Stage

· 15:00- 18:00 – Galexy

Sâmbătă

Hangar Stage

· 14:00- 14:50- Dora Gaitanovici

· 15:30- 16:20- Electro Affair Glo Creative Camp

· 17:00- 18:00- Blackware

· 18:40- 19:40- Brutus

· 20:20- 21:20- Yung Lean

· 22:05- 23:05- Noga Erez

· 23:50- 00:50- Dub Pistols

· 01:05- 02:35- Flava D+ Dynamite MC

· 02:35- 03:35- Netsky

· 03:35- 04:35- Metrik+ Dynamite MC

· 04:35- 06:05- Anais+ Dynamite Mc

Booha Stage

· 12:00- 14:00- Ugly Astronaut

· 16:00- 19:00- Addo & Lowkadi

· 19:00- 20:30- Digitalove

· 20:30- 22:00- Sonophone

· 22:00- 00:00- Mihai Popoviciu

· 00:00- 02:00- James Lavelle

· 02:00- 03:30- Booka Shade

· 03:30- 05:30- HAAI

· 05:30- 08:00- AKOS

Hideout Stage

· 13:00- 15:00- DUBIK

· 15:00- 16:30- CAROL

· 16:30- 18:00- Bianca Oance

· 18:00- 20:00- Kornelia Binicewicz

· 20:00- 21:30- K-LU

· 21:30- 23:30- Daisybelle

· 23:30- 01:30- DJ Cam

· 01:30- 04:30- Kruder & Dorfmeister

· 04:30- 06:30- Nopame

Backyard Stage

· 17:30- 18:30- Alone at Parties

· 19:15- 20:15- Blazzaj

· 21:00- 22:00- Romano Drom ft. Said Tichiti

· 22:45- 23:45- Gaye Su Akyol

· 00:30- 01:30- ECHT!

Drip Factory

· 16:00- 18:00- Ciupe

· 18:00- 18:30- Lil Cagula

· 18:30- 19:00- Simiz

· 19:15- 19:45- Petre Ștefan

· 20:00- 20:45- Rareș

· 21:00- 21:45- Oscar

· 22:00- 23:00- IAN

· 23:00- 02:00- Supernova & Birkin Baby

Stables

· 21:00- 23:30- Norbest

· 23:20- 01:30- Herodot

· 01:30- 03:30- Evil Nine

· 03:30- 06:30- Luxe

Radio Stage

· 15:00- 17:00- Melomenuții

· 17:00- 19:00- Pussycutz

· 19:00- 21:00- Brugner

· 21:00- 23:00- DJ Dox

· 23:00- 01:00- Krafty Kuts

· 01:00- 03:00- DJ Antenna

Dance Garden Stage

· 11:30- 14:00- Dubtil

· 14:00- 16:30- Andrei Ciubuc

· 16:30- 20:00- Sepp B2B Nu Zău

· 20:00- 23:00- DOUDOU MD

· 23:00- 01:30- Suciu

· 01:30- 04:30- Cezar

· 04:30- 08:30- Gescu B2B Arapu

· 08:30- 11:00- Alexandra

The Beach Stage

· 11:00- 13:00- Vlad Bretan

· 14:00- 16:00- Tomi Răzvan

· 16:00- 18:00- Vila

· 18:00- 20:00- LVNF

· 20:00- 22:00- Superuser

· 22:00- 00:00- SO-FI

· 00:00- 01:00- Fantastic Twins Live

· 01:00- 04:00- Autarkic

· 04:00- 07:00- MOD21

· 07:00- 10:00- Feral

Roots Stage

· 13:00- 16:00- Jah Order

· 16:00- 18:00- Puiu

· 18:00- 20:00- Genmaica

· 20:00- 23:00- Kaze Sound System

· 23:00- 02:00- Serious Dub

· 02:00- 04:00- Injektah

Camping Stage

· 15:00- 18:00- DJ Bethoven

Duminică

Hangar Stage

· 13:00- 14:00- Cosmos În Buzunar

· 14:35- 15:35- Zimbru

· 16:10- 17:10- Implant Pentru Refuz

· 17:45- 18:45- Dirty Shirt

· 19:15- 19:55- Deki Alem

· 20:30- 21:30- Nova Twins

· 22:05- 23:05- Frank Carter & The Rattlesnakes

· 23:40- 01:10- Orbital

· 01:45- 03:15- Clozee

Booha Stage

· 12:00- 14:00- Vekt

· 16:00- 18:00- IV-IN

· 18:00- 19:30- Oktopus

· 19:30- 21:00- Emotional Tourist

· 21:00- 23:00- Marwan

· 23:00- 01:00- Oceanvs Orientalis

· 01:00- 03:00- Tiga

· 03:00- 05:00- Missile

Hideout Stage

· 13:00- 15:00- Aldaris

· 15:00- 17:00- Silent Disciple

· 17:00- 18:30- Dubase

· 18:30- 20:30- Calibro 45

· 20:30- 22:30- Huey Morgan

· 22:30- 00:30- Millie Mckee

· 00:30- 02:30- Zero 7 DJ Set

· 02:30- 04:30- Wax On Fridays

Backyard Stage

· 17:00- 18:00- Alexu and the Voices Inside

· 18:30- 19:30- Sarmalele Reci

· 20:00- 21:00- Cireșan

· 21:45- 22:45- Valeria Stoica

· 23:30- 00:30- Oscar Jerome

Drip Factory

· 16:00- 18:30- Ciupe

· 18:30- 19:00- Vlad Flueraru

· 19:00- 19:45- Max Konstant

· 20:00- 21:00- Bitză

· 21:00- 22:00- Specii

· 22:00- 23:30- DJ Deny

· 23:30- 01:00- Ciupe

Stables

· 20:00- 22:00- Mianda

· 22:00- 00:00- Kirara

· 00:00- 02:00- Virgil

Radio Stage

· 15:00- 16:00- Retrodict

· 16:00- 18:00- DJ Hefe

· 18:00- 20:00- Otravă

· 20:00- 22:00- Unguru' Bulan

· 22:00- 23:00- Gabriela Atanasov & Horia Stan

· 23:00- 03:00- Hip Hop la Feminin

Dance Garden Stage

· 11:00- 13:30- Kozo

· 13:30- 16:00- Charlie

· 16:00- 19:00- Olga Korol

· 19:00- 21:30- GOJNEA76

· 21:30- 00:30- MIHIGH

· 00:30- 05:00- Rhadoo

· 05:00- 08:00- Priku

The Beach Stage

· 10:00- 13:00- Ness

· 13:00- 16:00- Pattrn

· 16:00- 17:30- Himalayan Soul Live

· 17:30- 20:00- CHLORYS

· 20:00- 23:00- Von Bulove

· 23:00- 01:00- Platida

· 01:00- 04:00- George Heerd

Roots Stage

· 13:00- 16:00- NOIDZSH

· 16:00- 18:00- Plus

· 18:00- 20:00- Irish Dubs

· 20:00- 22:00- Jaheyo

· 22:00- 00:00- Dubase

Camping Stage

· 15:00- 18:00 – Popblock

Prețul biletelor la Electric Castle 2023

Prețurile biletelor pentru festival sunt următoarele:

· Day Ticket: 65 euro

· Any Day Premium Ticket: 150 euro

· General Access Pass: 159 euro

· Youth 21 Pass: 99 euro (disponibil pentru cei sub 21 de ani la începutul festivalului)

· Threesome Pack: 417 euro (bilet de grup cu reducere pentru 3 persoane)

· Premium Pass: 300 euro

· Premium+ Pass: 500 euro (inclusiv beneficii suplimentare)

· Black Ticket: 3299 euro (pachet de lux care include cazare la hotel de 5 stele și alte beneficii)

· Camping Pass: 50 euro

Abonamentele pot fi schimbate în brățări de acces la punctele deschise în București (AFI Cotroceni și Băneasa Shopping City) sau în Cluj-Napoca (Iulius Mall). De asemenea, brățara poate fi comandată online pentru livrare în Cluj-Napoca, București, Brașov și Timișoara, prin platforma Tazz. Punctele de pre-schimb vor rămâne deschise până în prima zi a festivalului, iar ulterior, procedura va fi disponibilă doar la festival. Brățările pentru minori pot fi ridicate doar de la intrarea în festival.

Sursa: StirilePROTV



