Dovadă de loialitate. A fost elevă, iar acum e învățătoare la școala din Lădăuți, care este renovată cu ajutorul OLX

PRO TV a vizitat, recent, școala din Lădăuți, județul Covasna, care este renovată cu ajutorul celor care folosesc serviciul “Livrare prin OLX”.

Lucrările de modernizare a unității de învățământ avansează văzând cu ochii, iar elevii, cadrele didactice și directorul Cătălin Petcu sunt în culmea fericirii.

În ciuda situației delicate în care se află învățământul din România, puternic afectat de pandemia de coronavirus, copiii și dascălii vor beneficia de condiții excelente la școala din Lădăuți. Mulți dintre ei au povești de viață care demonstrează cât de atașați sunt de unitatea de învățământ din Lădăuți.

În copilărie, învățătoarea Rodica Baniță, a trecut prin toate cele trei etape pe care le oferă școala covăsneană: învățământ preșcolar, primar și gimnazial. După ce a terminat studiile, aceasta s-a întors în satul natal și a devenit cadru didactic.

"Nu puteam să las dealurile, nu puteam să las biserica, nu puteam să las școala. Mă atrăgeau înapoi, ca un magnet. La această școală, anul acesta se împlinesc 30 de ani de când predau", afirmă învățătoarea.

La rândul ei, învățătoarea Veroana Stroie activează la școla din Lădăuți din anul 1980: "După ce am terminat liceul, mi-am luat repartiția la școala asta. Era școala din satul meu, chiar am vrut să vin acasă. Terminasem clasa a VIII-a în urmă cu patru ani, apoi am făcut liceul la Ordoheiu Secuiesc. Mi-am dorit să vin acasă, să stau cu părinții, să lucrez cu copiii pe care îi cunoșteam foarte bine".

A început școala în Italia, iar acum învață în Lădăuți

Alberto Calcea este unul dintre elevii unității de învățământ din Lădăuți. Crescut o vreme în Italia, el a ajuns la școala din satul covăsnean în urmă cu doi, când păriții lui au decis să se întoarcă în România. Puștiul s-a atașat de noii colegi și de unitatea de învățământ condusă de directorul Cătălin Petcu.

"Chiar îmi place în școala asta. Îmi place mai mult aici", spune mândru Alberto Calcea, care are un vis măreț: "Vreau să fiu fotbalist. Joc de patru, cinci ani".

Steluța Dogaru, una dintre elevele din Lădăuți, are o poveste de viață fascinantă. După ce a trecut prin clasa pregătitoare, ea a plecat din sat, dar a revenit în clasa a III-a.

Fata își dorește să aibă o carieră în cadrul Armatei: "Mi-aș dori să merg la Liceul Militar, să profesez în cadru militar".

O școală cu elevi excepționali

Poveștile de success din Lădăuți nu se opresc aici! Micuțul sat din Covasna a dat mereu elevi cu rezultate excelente.

"Personal, am avut bucuria și plăcerea să am o elevă care nu numai că a luat locul 1 la Olimpiadă, la geografie, pe Județ, a luat mențiune pe țară. Foarte mulți elevi au terminat faculatea și sunt ingineri", spune directorul Cătălin Petcu.

Un ONG local, implicat în renovarea școlii din Lădăuți

Școala din Lădăuți este renovată cu sprijinul OLX, dar și cu aportul ONG-ului local Asociația pentru Tineret „Împreună pentru Barcani”.

"Povestea noastră s-a născut acum șase luni, când am sesizat problemele comunității din care facem parte și am decis să ne unim sub cupola Asociației de Tineret 'Împreună pentru Barcani', să venim în sprijinul comunității, să facem diverse proiecte, să intervenim atât cultural, cât și umanitar", spune președinta Asociației de Tineret "Împreună pentru Barcani", Raluca Bularca.

"Am avut norocul și bucuria să înființăm această această asociație exact în momentul în care OLX a demarat un studiu, o campanie prin care și-a dorit să identifice prin asociațiile de binefacere multele școli din țară care ar avea nevoie de sprijin. Surpriza plăcută a fost să ne aleagă pe noi", completează vicepreședintele Asociației de Tineret "Împreună pentru Barcani", Marius Calcea.

Serviciul “Livrare prin OLX”, șansa școlii din Lădăuți

Modernizarea școlii din Lădăuți a început în luna octombrie. Reparațiile sunt posibile cu ajutorul utilizatorilor OLX.

Mecanismul campaniei este simplu, cei care vând sau cumpără produse prin intermediul platformei și folosesc serviciul “Livrare prin OLX” pun umărul la îmbunătățirea condițiilor din școala covăsneană.

Avantajele serviciului “Livrare prin OLX”

Prin serviciul “Livrare prin OLX”, poți să vinzi sau să cumperi lucruri de la distanță, fără să fii nevoit să depui prea mult efort. Vei ști tot timpul unde se află coletele pe care le trimiți sau pe care le aștepți.

Curierul face drumul dintre vânzător și cumpărător. Astfel, scapi de stres, de organziarea programului pentru întâlnirea cu vânzătorul/cimpărătorul, dar și de traficul intens de pe drumurile României.

Dacă alegi serviciul “Livrare prin OLX” beneficiezi de costuri preferențiale, de până la 44% mai mici față de tarifele de listă ale FAN Courier și ale Poștei Române, cele două companii partenere.

În plus cu serviciul “Livrare prin OLX”, economisești banii pe care, în mod normal, i-ai fi cheltuit pe deplasări.

Serviciul poate fi folosit foarte ușor. Vrei să știi ce trebuie să faci atunci când vrei să folosești “Livrare prin OLX”? Află cu un click AICI.

Acest articol face parte dintr-un proiect editorial susținut de OLX.

