Renovarea școlii din Lădăuți cu ajutorul celor care folosesc serviciul "Livrare prin OLX", "o minune" pentru directorul ei

Într-o perioadă în care neajunsurile materiale, nepăsarea autorităților sau problemele apărute din cauza pandemiei duc învățământul din România la un pas de colaps, școala din satul Lădăuți, Covasna, traversează cel mai important moment din istoria sa.

Cu ajutorul OLX - lider pe piața anunțurilor online din România - unitatea de învățământ se află într-un amplu proces de renovare. În curând, cei 90 de copii care merg la această școală vor beneficia, în sfârșit, de condiții decente.

"Am primit această veste cu mare bucurie. La început, recunosc, am privit totul cu o oarecare neîncredere, deoarece, în lumea asta sunt multe promisiuni, dar puține fapte. Parcă nu-mi venea să cred. Din punctul meu de vedere, ceea ce se întâmplă reprezintă o minune", a declarat directorul școlii din Lădăuți, Cătălin Petcu.

"Copiii din sat sunt foarte încântați. Cred că și ei au fost luați prin surprindere. Pentru mine și pentru ei, ceea ce se întâmplă acum reprezintă o mare realizare", a mai spus acesta.

Înființată în jurul anilor 1900, unitatea de învățământ din satul covăsnean a traversat mai mereu momente dificile.

"Când am venit aici, ca profesor, toaleta era în spatele curții. La un moment dat, s-au construit câteva băi. Cu timpul, acestea au început să se degradeze și să arate din ce în ce mai rău. În plus, o bună perioadă de timp nu am avut apă curentă", ne-a dezvăluit directorul școlii.

În aceste condiții, potrivit lui Cătălin Petcu, comunitatea locală ar fi putut să ajungă într-o situație critică: "Din cauza condițiilor precare, copiii puteau să abandoneze școala noastră. Dacă ei plecau la unitățile de învățământ din satele vecine, riscam ca școala noastră să se închidă".

Reparațiile care se fac la ”Școala Gimnazială Barcani, structura Lădăuți”, așa cum se numește, oficial, unitatea de învățământ, sunt posibile cu ajutorul utilizatorilor OLX. Cei care vând sau cumpără produse prin intermediul platformei și folosesc serviciul “Livrare prin OLX” contribuie direct la îmbunătățirea condițiilor de învățământ oferite elevilor înscriși la școala din Covasna.

În ciuda condițiilor grele de la școală, copiii din Lădăuți nu s-au dat bătuți. Un exemplu concret este cel al lui Ioan Stroia.

În vârstă de 21 de ani, acesta a trecut prin toate cele trei etape pe care le oferă școala din Lădăuți: învățământ preșcolar, primar și gimnazial.

Apoi, tânărul a absolvit liceul și facultatea, iar acum se află în Cluj-Napoca, acolo unde a fost admis la un master în chimie avansată, la Facultatea de Chimie și Inginerie Chimică din cadrul Universității Babeş-Bolyai.

"Nu pot să spun că am fost un elev eminent. Nu găseam ceva interesant la școală. M-am născut la sat și mi-am văzut de copilărie. Învățam cât trebuia ca să mă mențin la un nivel acceptabil. Am luat premiul III și mențiune. Abia în clasa a VIII-a m-am pus pe învățat. Voiam să devin medic. Apoi am descoperit că îmi place chimia", a declarat acesta.

Vestea că școala din Lădăuți este renovată cu spriijul OLX a ajuns și la urechile lui Stroia: "O inițiativă foarte bună! E o șansă pentru copiii de acolo, pentru Lădăuți. Mediul în care un copil se dezvoltă contează foarte mult. Sunt foarte bucuros! Modernizarea școlii reprezintă o șansă la un viitor mai bun pentru copiii de acolo. Într-un sat, școala și biserica sunt cele mai importante instituții".

Tânărul a explicat de ce condițiile oferite de o școală joacă un rol important pentru elevi: "Când nu au condiții, ei nu sunt motivați, nu tind spre ceva.'Dacă nu e bine în jur, de ce să facem noi bine?', se întreabă aceștia. Practic, când condițiile sunt grele, copiii își doresc să scape cât mai repede din acea școală".

Ioan Stroia le-a transmis un mesaj elevilor din Lădăuți, care în curând vor învăța într-o școală complet renovată: "Îmi doresc ca ei să învețe și să tindă mereu spre mai bine. Niciodată să nu se împace cu ideea 'Lasă, merge și așa'".

Modernizarea școlii din Lădăuți a început în luna octombrie. Reparațiile sunt posibile cu ajutorul utilizatorilor OLX.

Mecanismul campaniei este simplu, cei care cei care vând sau cumpără produse prin intermediul platformei și folosesc serviciul “Livrare prin OLX” pun umărul la îmbunătățirea condițiilor din școala covăsneană.

Pentru fiecare comandă în platformă, expediată cu “Livrare prin OLX”, compania trimite către școala din Lădăuți materiale de construcții, necesare pentru repararea acesteia atât la interior, cât și la exterior.

Acest articol face parte dintr-un proiect editorial susținut de OLX.

