(P) „Este ireal cum la 3 săptămâni de la aflarea unui diagnostic atât de grav, eu m-am putut opera și întoarce acasă sănătos”

Imediat după aflarea rezultatului, s-a prezentat la Ponderas Academic Hospital, unde a fost operat robotic de Prof. Dr. Cătălin Copăescu, Chirurg de Excelență în Chirurgie Colorectală și Robotică.

Conform Organizației Mondiale a Sănătății, cancerul colorectal este a treia cea mai frecventă formă de cancer și a doua cauză principală a deceselor provocate de afecțiuni maligne, înregistrate la nivel mondial. Situația a devenit însă și mai îngrijorătoare odată cu creșterea cazurilor de cancer la persoanele tinere, cu vârsta sub 50 de ani. Potrivit unui studiu realizat în 2023 de BMJ Oncology, rata de diagnosticare cu cancer aproape s-a dublat din 1990 și până în anul 2019, la această grupă de vârstă.

Beneficiile chirurgiei robotice în tratarea cancerului colorectal

Cancerul colorectal poate fi tratat prin chirurgie robotică care oferă avantaje importante atât medicului, cât și pacientului. În ianuarie 2017, Ponderas Academic Hospital a obținut calificativul de Centru de Excelență în Chirurgia Colorectală de la Surgical Review Corporation. În chirurgia generală, cea mai frecventă patologie care se tratează robotic în Ponderas Academic Hospital este cancerul colorectal.

Chirurgia asistată robotic este realizată cu ajutorul robotului DaVinci Xi, cel mai avansat sistem chirurgical existent și oferă beneficii superioare pacientului prin disconfort minim și recuperare foarte rapidă. Robotul oferă chirurgului „puteri” de neprețuit și funcționează ca o extensie care îi îmbunătățește gesturile pe care acesta le face intraoperator. Acesta are 4 brațe care se pot roti în 7 direcții, la 540 de grade și care sunt manevrate de medicul chirurg, de la o consolă aflată la doar câțiva metri de pacient. Robotul permite vizualizarea tridimensională care mărește imaginea de până la zece ori în anatomia pacientului, pentru o precizie extraordinară în timpul actului chirurgical.

Pentru pacient, finețea cu care robotul ajută chirurgul să opereze înseamnă un risc scăzut de complicații intra și postoperatorii, sângerări minime, recuperare mai rapidă și mai ușoară, datorita atât a preciziei crescute, cât și a inciziilor de doar câțiva milimetri, uneori, datorită instrumentelor miniaturale utilizate de brațele robotice.

Tot mai mulți tineri, sub 50 de ani, diagnosticați cu afecțiuni oncologice

Statisticile arată că rata de diagnosticare cu cancer la persoanele tinere, sub 50 de ani, a crescut în ultimii ani. Prof. Dr. Cătălin Copăescu, Chirurg de Excelență în Chirurgie Colorectală și Robotică, îndeamnă persoanele cu istoric familial de cancer colorectal să înceapă investigațiile de screening cât mai devreme:

„Există cauze genetice care au legătură cu configurația fiecăruia dintre noi. În situația în care în familie există cineva care a avut cancer colorectal, ar trebui să se investigheze înainte de vârsta pe care noi o considerăm limită pentru screening, adică 45 de ani.”

Nu este de mirare că trăim o perioadă în care suntem expuși la multipli factori care pot genera diverse afecțiuni. Obezitatea ar fi unul dintre factorii de risc, mai mult, Prof. Dr. Cătălin Copăescu, spune că trebuie să acordăm o atenție sporită actului fiziologic de defecație, dacă există modificări, precum diaree, constipație excesivă, prezența sângelui în scaun, atunci trebuie să ne punem un semn de întrebare și să cerem ajutor specialiștilor.

„Testul imunohistochimic (FIT) va pune în evidență existența unor particule de sânge, prezența hemoglobinei umane care trădează o leziune pe tubul digestiv”, a menționat medicul.

Diagnosticat cu cancer colorectal la 40 de ani

Iacomi Alin este căsătorit și are o fetiță în vârstă de 10 ani. Anul trecut, pe la jumătatea lunii noiembrie, a aflat în urma unor investigații realizate la un spital din Hunedoara că este diagnosticat cu cancer colorectal. Imediat după aflarea rezultatului, s-a prezentat la Ponderas Academic Hospital, iar în luna decembrie a fost operat robotic de Prof. Dr. Cătălin Copăescu.

În prima fază, Alin s-a confruntat cu dureri abdominale greu de suportat, astfel a decis să meargă la spital pentru mai multe investigații, nici măcar o secundă nu s-a gândit că va fi diagnosticat cu cancer colorectal.

„Am avut dureri foarte mari de burtă. Eu nu prea iau pastile, chiar dacă soția a insistat să iau niște medicamente. Când durerile au devenit foarte puternice, am decis să merg la spital, unde am făcut investigații și mi-au spus diagnosticul – cancer colorectal”, a menționat pacientul.

Pacientul a ales Ponderas Academic Hospital în ideea că șansele de vindecare sunt mult mai mari, după ce a auzit numai lucruri bune despre Prof. Dr. Cătălin Copăescu.

„Am vrut să merg într-un loc unde să am cele mai multe șanse posibile de vindecare. Despre Prof. Cătălin Copăescu am citit pe internet, și am luat imediat decizia de a merge la Ponderas. După primirea diagnosticului la spitalul din Hunedoara, toate investigațiile suplimentare și operația s-au întâmplat la Ponderas”, a adăugat Alin.

Legătura creată între medic și pacient

Este greu să gestionezi situația atunci când ești diagnosticat cu cancer, fie el de orice tip, însă Alin și-a pus toată încrederea în Prof. Dr. Cătălin Copăescu, care i-a explicat cu lux de amănunte în ce constă intervenția chirurgicală și ce riscuri ar putea interveni.

Operația a fost una extrem de dificilă. Dacă în mod normal ar dura 2 ore, ei bine, în urma unei complicații, intervenția s-a prelungit până la 7 ore.

„La prima consultație, după ce Prof. Copăescu a terminat să îmi explice în ce constă intervenția chirurgicală, eu nu am mai avut nicio întrebare, pentru că mi-a explicat înainte să întreb absolut tot ce aveam nevoie să știu. Totul a decurs foarte bine, am avut încredere în el.

În timpul operației a apărut o complicație, un rinichi nu era la locul lui și a fost nevoie de o incizie mai mare, similară unei cezariene. Operația care trebuia să dureze 2 ore, a durat 7 ore, din cauza acestei complicații dificile.

Mi-au văzut mai mulți doctori dosarul medical după intervenție, și toți mi-au spus că Prof. Dr. Copăescu era singurul om calificat care ar fi putut duce la capăt cu succes această operație.

Eu nu mă așteptam ca el să vină să vadă cum mă simt, să stăm la povești, știind că este foarte ocupat, dar a venit aproape în fiecare seară înainte și după operație. Am discutat, m-a întrebat cum sunt, m-a liniștit”, povestește pacientul.

Prof. Dr. Cătălin Copăescu, a făcut o serie de precizări cu privire la cazul lui Alin. Medicul a menționat de ce a ales chirurgia robotică ca fiind cea mai bună opțiune pentru el, dar și care au fost avantajele pe care le-a luat în considerare în cazul pacientului de 40 de ani.

„Discutăm despre un pacient tânăr, care are o neoplazie surprinzătoare, o neoplazie de colon, în condițiile în care nu a putut fi consemnată nicio neoplazie ereditară, în familia lui nimeni nu a suferit de o astfel de tumoră. Diagnosticul s-a pus în urma unor evaluări clinice, iar Tumor Boardul a stabilit că este nevoie de o intervenție chirurgicală pentru a îndepărta tumoara.

Îndepărtarea chirurgicală poate fi realizată printr-o metodă clasică, adică prin laparotomie, deschiderea abdomenului, pătrunderea în zona unde se află tumora sau laparoscopic, așa cum facem de peste 20 de ani în acest spital, și se poate realiza pe cale asistată robotic, care folosește o tehnologie avansată.”

Prof. Dr. Cătălin Copăescu, a luat în considerare și faptul că este vorba despre un pacient tânăr, astfel, funcția urinară, de defecație și cea sexuală trebuie să rămână funcționale.

În cazul unei asemenea intervenții și temerile sunt pe măsură, iar Alin a povestit că cea mai mare frică a lui a fost aceea să rămână cu pungă de colectare a materiilor fecale atașată de abdomen.

„Principala frică pe care am avut-o legată de intervenție a fost să nu rămân cu pungă (pungă pentru colectarea scaunului) și recuperarea să fie una fără dureri. Țin să menționez că eu nu am avut niciodată probleme de sănătate, nu am mers la spital, nu am fost bolnav, și dintr-o dată am aflat că am cancer. A fost șocant.”

Recuperare în timp record

Chiar dacă intervenția chirurgicală a fost una complexă, Alin s-a recuperat rapid, iar după 5 zile de spitalizare a fost externat, cu condiția să nu facă efort fizic.

„La 5 zile după operație am putut merge acasă. Nu am avut voie să fac efort fizic foarte mare, să ridic greutăți, dar în rest mi-am putut desfășura activitățile în mod normal, nu am avut dureri. Mi-am revenit foarte repede”, povestește el despre etapa de recuperare.

Pacientul a dezvăluit că se simte foarte bine la mai bine de trei luni de la intervenția chirurgicală și merge periodic la control.

„Mă simt foarte bine. După 3 luni de la operație, am fost la control la Ponderas, unde am făcut CT, RMN și colonoscopie. Următoarele investigații de control le voi face la Hunedoara, și voi veni cu rezultatele la Dr. Amalia Roșu, medic oncolog în cadrul Spitalului Ponderas, cea care îmi monitorizează evoluția.

Încă mi se pare ireal că la 3 săptămâni de la aflarea unui diagnostic atât de grav, eu m-am putut opera și întoarce acasă sănătos. Încă nu îmi vine să cred, totul a fost foarte rapid. Dacă ar fi să o iau de la capăt și să fiu din nou pus în fața deciziei de a alege locul unde să mă tratez, aș alege tot Spitalul Ponderas și pe domnul Dr. Copăescu. Am fost foarte mulțumit, nu am ce să reproșez.”

Mai mult, Prof. Dr. Copăescu, a precizat în ce a constat monitorizarea pacientului și recuperarea după intervenția chirurgicală.

„Pacientul a beneficiat de o evoluție foarte bună după intervenția chirurgicală, a fost mutat foarte repede în salon. În prima zi după intervenție a avut activitate fizică, iar după 5 zile de la operație a fost externat. A fost reintegrat în viața socială și profesională foarte rapid.

Pacientul a beneficiat de avantajele chirurgiei asistate robotic și din punct de vedere oncologic, prin care au fost extirpați 35 de ganglioni. Acest lucru ne dă nouă siguranța că actul chirurgical s-a desfășurat cu succes.”

Viitorul chirurgiei oncologice

Cât despre viitorul chirurgiei oncologice, Prof. Dr. Cătălin Copăescu a menționat:

„În condițiile în care procedurile de screening și de diagnostic sunt, astăzi, tot mai răspândite, iar pe măsură ce investigațiile imagistice, genetice și biochimice vor deveni și mai performante și vor ajuta la descoperirea mult mai rapidă a tumorilor, rolul chirurgiei se va limita doar la îndepărtarea cu eficiență a părții bolnave din organul respectiv.”

Atunci când ai o problema de sănătate, tot ce îți dorești este să știi de ce suferi, ce ai de făcut în continuare si care sunt cele mai bune opțiuni de tratament în cazul tău.

Centru de Excelențăîn Chirurgie Colorectală este specializat în screeningul, diagnosticul, tratamentul și urmărirea pe termen lung a tuturor afecțiunilor de la nivelul colonului, rectului și anusului. Regina Maria pune la dispoziție o serie de servicii variate în ceea ce privește stabilirea diagnosticului corect.

Există medici și specialiști care își asumă responsabilitatea de a deschide drumuri în medicina românească și există pacienți care alături de medicii lor fac medicina să fie extraordinară. Acolo unde există speranțe minime, găsim echipe medicale dedicate care redefinesc standardele medicale pentru a salva viața pacientului.

De 29 de ani, medicii de la Regina Maria transformă tratamentele în povești de vindecare, unindu-și forțele pentru a scrie pagini noi în cartea medicinei extraordinare.

