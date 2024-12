(P) „Domnule doctor, eu vreau să trăiesc”. Dr. Gerald Filip: „Există un dușman constant în lupta cu cancerul: timpul”

„Până acum un an de zile, consideram că sănătatea este ceva ce mi se cuvine.” Așa își începe povestea Sorina, care, la vârsta de 38 de ani, a primit diagnosticul de cancer de sân în stadiul 4, cu multiple metastaze.

. „A trecut 1 an de când a început o altă poveste în viața mea, pe care nu mi-aș fi imaginat-o niciodată”, spune Sorina, a cărei viață, împărțită între creșterea băiețelului ei de 5 ani și activitatea profesională dinamică impusă de afacerea proprie, a fost dată peste cap în aprilie 2023.

Ajunsese la spital pentru o nodul la sân, care o jena, însă pe care nu îl investigase până atunci din cauza altor priorități personale și despre care nu credea că este ceva grav. „Căutam un unguent pe care să îl folosesc ca să îmi treacă”, își aduce aminte Sorina. Însă asistenta care a văzut-o a trimis-o de urgență la investigații. În urma acestora și a unei biopsii, a descoperit că are cancer de sân.

„Când afli că ai cancer, te gândești că vei fi „tăiată”, vei ajunge fără păr și palidă. Pentru mine, aceasta era imaginea, pe lângă faptul că asociam această afecțiune cu moartea - în mintea mea, cancerul fiind cea mai gravă boală din lume. M-am gândit la copilul meu, că va rămâne fără mamă. Am văzut cum se oprește lumea, cum se dărâmă toată viața mea și tot ceea ce construisem”, spune Sorina.

„Nu se mai poate face nimic”. Primele luni după diagnostic și drumul către Ponderas Academic Hospital

Perioada de după aflarea diagnosticului a fost extrem de grea pentru Sorina, mai ales în contextul în care medicii la care apelase nu îi dădeau nicio speranță, cancerul fiind în stadiul 4, cu metastaze. În pofida acestui lucru, a făcut tot ceea ce a putut pentru a-și menține o atitudine optimistă și a urmat tratamentul cu radioterapie. În octombrie 2023, însă, organismul ei a început să respingă tratamentul. Se vorbea, deja, despre necesitatea unei intervenții chirurgicale de urgență. „Iar ajunsesem într-un punct în care medicii îmi spuneau că nu se mai poate face nimic”. Momentul în care a avut și o fractură cervicală din cauza unei mișcări greșite a fost cel care a determinat-o să se ducă, la recomandarea unei prietene, la Ponderas Academic Hospital, la domnul doctor Cătălin Copăescu.

„Inițial, nu am considerat că mai are rost”, explică Sorina, pentru că fusese văzută, deja, de mulți doctori și nu considera că încă unul mai poate schimba ceva. Însă prima interacțiune cu medicii din cadrul Centrelor de Excelență ale Ponderas Academic Hospital, unde a ajuns, în final, să fie tratată, i-a dat un sentiment foarte bun.

„Domnule doctor, eu vreau să trăiesc”. Centrele de Excelență pot fi cea mai bună șansă pentru un pacient

Din totalul de 20 de Centre de Excelență care funcționează în România, 16 aparțin Rețelei de Sănătate Regina Maria. La Ponderas Academic Hospital, funcționează 8 din cele 16, acreditate internațional de Surgical Review Corporation (SRC). Un centru medical devine „de excelență” după ce obține o serie de acreditări internaționale de la instituțiile care se ocupă de evaluarea și acreditarea instituțiilor medicale, programelor chirurgicale și profesioniștilor din domeniu. Mai mult decât atât, după obținerea acestei acreditări, Centrele trebuie să respecte în mod constant standardele pentru a le putea păstra. Într-un astfel de centru, beneficiile pentru pacienți sunt maxime.

După un consult la prof. dr. Cătălin Copăescu, Director Medical și Chirurg de Excelență, l-a cunoscut pe Dr. Gerald Filip, Chirurg de Excelență în Patologia Sânului din cadrul Centrului de Sân al Ponderas Academic Hospital căruia, își amintește ea, i-a spus: „Domnule doctor, eu vreau să trăiesc. Am un copil de cinci ani, vreau să trăiesc”.

Discuția cu dr. Gerald Filip a fost un moment foarte important pentru Sorina, deoarece medicul i-a oferit empatia de care avea nevoie. Acestui aspect i s-a adăugat și mobilizarea întregii echipe multidisciplinare din cadrul Centrului de Excelență în Patologia Sânului, pe care i-a simțit încă de la început alături de ea. „Întâlnisem doctori care să creadă în mine și să creadă în miracole. Mi-au transmis starea de <<o luăm de la capăt>>”, spune ea. „Domnul doctor Gerald Filip nu este doar un medic empatic, ci are și capacitatea de a înțelege cum trebuie să îți vorbească ca să îți fie bine. Îmi dădea informațiile de care știa că am nevoie și pe care știa că le pot gestiona, care să mă ajute să merg mai departe.”

Sorina a ajuns, astfel, să fie diagnosticată și tratată în Centrul de Excelență în Patologia Sânului, iar intervenția complexă prin care a trecut a fost realizată în cadrul Centrului de Excelență în Chirurgie Robotică.

Vorbind despre cazul Sorinei, dr. Gerald Filip subliniază importanța legăturii dintre medic și pacient. „Chirurg de Excelență nu înseamnă doar să intri în sala de operație și să faci o operație perfect, ci să fii om și să înțelegi că fiecare pacientă este o persoană care are fricile și așteptările ei. Chirurg de Excelență înseamnă să oferi toate răspunsurile la toate întrebările pe care pacienta ți le pune, inclusiv de prognostic, de evoluție, ce se va întâmpla cu viața ei socială sau viața ei sexuală, pentru că toate aceste aspecte se schimbă”, afirmă acesta.

„Până la Ponderas, nu mi-a vorbit nimeni de vindecare, doar de o prelungire a vieții.” Multiple intervenții într-o singură operație, inclusiv pentru un cancer ginecologic și reconstrucția sânului

În cadrul Centrului de Excelență în Patologia Sânului al Ponderas Academic Hospital, Sorina a trecut din nou printr-un proces complex de diagnosticare, în urma căruia a fost descoperit și un cancer ginecologic, care creștea complexitatea cazului său.

„Atunci când a trecut prin procesul de diagnostic, care a inclus investigații imagistice, examen clinic, examen ginecologic, s-a constatat prezența unui cancer de sân care avea ca particularitate această metastază osoasă. Totodată, s-a descoperit că Sorina avea și o problemă ginecologică, ceea ce impunea o intervenție chirurgicală sincronă cu intervenția de sân. În urma discuției în Tumor Board [n.red. comisia oncologică multidisciplinară, formată din medicii din diverse specialități care se ocupă de cazul respectiv], decizia a fost ca în aceeași ședință operatorie să rezolvăm problema ginecologică și problema cancerului de sân”, afirmă dr. Gerald Filip.

Mai mult decât atât, deoarece Sorina nu dorea un compromis în ceea ce privește aspectul sânului operat, în cadrul intervenției s-a efectuat și reconstrucția acestuia. „În aceeași ședință operatorie, s-a efectuat o mastectomie cu reconstrucție mamară simultană. Am folosit tot ceea ce tehnologia ne-a pus la dispoziție – IGC, ecografie intaroperatorie, examen extemporaneu – tot ce a fost nevoie pentru o operație nu numai corectă, dar și singură din punct de vedere oncologic. În același timp, s-a efectuat și histerectomia pe cale robotică pentru leziunea neoplazică la nivelul uterului”, explică medicul. Operația a fost realizată în cadrul Centrului de Excelență în Chirurgie Robotică.

Centrul de Excelență poate reprezenta, în realitate, cea mai bună șansă pe care o poate primi un pacient care suferă de o anumită patologie și are nevoie de un tratament medical, subliniază, la rândul său, profesorul Cătălin Copăescu, Chirurg de Excelență și Director Medical în Ponderas Academic Hospital. „De la început, Ponderas a fost gândit și organizat ca instituție care să ofere un cadru adecvat realizării intervențiilor chirurgicale moderne, care folosesc tehnologie digitală, asistată video, asistată computerizat. Toți pacienții sunt evaluați exhaustiv, pentru a trata integral nu doar leziunea aparentă, ci întreaga suferință a pacientului respectiv”, detaliază acesta. Un Centru de Excelență este concentrat în jurul unei specialități sau a unei patologii, fiind dotat maximal pentru tratarea pacienților, iar în cadrul său activând personal medical cu înaltă experiență în patologia respectivă, adaugă Prof. Dr. Cătălin Copăescu.

Sorina spune că nu s-a gândit nici măcar o clipă că nu se va trezi după anestezie – o temere pe care mulți pacienți o exprimă înainte de intervenții complexe. „M-am trezit după mai bine de 10 ore, iar domnul doctor Gerald Filip era lângă pat. L-am întrebat ce face copilul meu, mi-a spus că este bine, apoi l-am întrebat dacă încă mai am sânul. Mi-a confirmat”, își amintește ea.

Atitudinea optimistă, dorința de a fi în mișcare și de a depăși acest moment greu a ajutat-o pe întreg parcursul său terapeutic, dar recunoaște că nu ar fi putut merge mai departe fără sprijinul medicilor. „Cea mai importantă bătălie pe care o ai în astfel de momente este cu tine, cu starea ta – să fii optimist, să gândești pozitiv. Nu poți face acest lucru dacă nu ai alături un medic cu care să poți să vorbești deschis. Până la Ponderas nu mi-a vorbit nimeni de vindecare, doar de prelungire a vieții. Medicul este nucleul a tot ce urmează, el îți conturează traseul către o nouă viață.”

O recuperare rapidă. Cu drenele după ea, a plecat să organizeze petrecerea de ziua fiului ei

Sorina a stat câteva zile în spital și, conform spuselor ei, nu a simțit durere sau disconfort, în tot acest timp simțind grija echipei medicale. „Evoluția a fost așa cum ne-am dorit noi, medicii”, confirmă dr. Gerald Filip, iar ulterior „a urmat etapa de tratament sistemic. În prezent, Sorina este într-o stare foarte bună. Are o viață activă, precum înainte de operație, și ne-a ascultat sfatul de a reduce stresul”, subliniază medicul.

De altfel, chiar ea recunoaște că, din momentul în care a plecat din spital a fost foarte activă. Cu drenele după ea, ascunse într-o borsetă, a plecat să organizeze petrecerea de șase ani a fiului ei. „Lumea era șocată, nu înțelegea cum mă pot deplasa după aceste intervenții.”

Privind în urmă, Sorina realizează că atitudinea de a nu crede în boală, de a nu merge la controale preventive nu are nicio legătură cu ce se poate întâmpla. „Eram omul care considera că va fi sănătos pentru că gândește sănătos. Considerăm că sănătatea e ceva normal și firesc, considerăm că nu avem de ce să ne facem analize, ecografii. Astăzi, am înțeles cât de importantă este prevenția și am învățat că, de fapt, cancerul înseamnă tratament, niște pași pe care trebuie să îi respecți, și poți face acest lucru cu un medic cu care să lupți alături și despre care să simți că crede în tine.”

Tratarea cazului într-un Centru dedicat patologiilor de sân a fost esențială

Vorbind despre cazul Sorinei, dr. Gerald Filip a subliniat cât de importantă a fost abordarea afecțiunii sale într-un centru dedicat, alături de o echipă multidisciplinară. „Faptul că Sorina a avut încredere în medicii din Centrul de Excelență în Patologia Sânului din cadrul Ponderas Academic Hospital a ajutat-o, în primul rând, să aibă un diagnostic corect. Nu au existat derapaje. Ea a fost examinată complet și a trecut prin toate investigațiile recomandate. Așa s-a descoperit și afecțiunea ginecologică. Faptul că am parcurs acest drum de diagnostic corect a ajutat la identificarea celei de-a doua neoplazii, care putea trece neobservată – și care ar fi dus la un alt cancer, cu evoluție imprevizibilă.”

Mai mult decât atât, un Centru de Excelență în Patologia Sânului ajută pacientele să treacă mai repede de la etapa de diagnostic la cea de tratament. Acesta nu numai că pune la dispoziție expertiza medicilor cu multă experiență și antrenați în tratamentul și diagnosticul acestor boli, dar, în cadrul acestuia, totul se face într-un ritm mult mai rapid, comunicarea între medici este mult mai rapidă. „Centrul de Excelență, mai mult decât spune numele, oferă un tratament corect și complet al patologiilor sânului, punând la dispoziția pacientelor toate mijloacele moderne de diagnostic și tratament. Noi, medicii, suntem într-o comunicare continuă, discutând în permanență în cadrul tumor board-ului, și am stabilit ca standard un maxim de 2 săptămâni din momentul diagnosticului până când pacienta trebuie să înceapă un tratament eficient pentru boala respectivă.Există un dușman constant în lupta cu cancerul: timpul.”

