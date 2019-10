Un tânăr medic ajută gratuit oamenii bolnavi din zonele defavorizate. „E ca un spirit protector”

Alexandru Covaciu este un tânăr medic rezident care în timpul liber face voluntariat într-un spital privat din Braşov. În scurta lui experienţă a făcut practică şi în Germania.

Alexandru joacă baschet din copilărie. Chiar şi-a dorit să facă performanță însă o accidentare i-a stricat planurile.

„După aia nu am mai putut să joc la fel, mi-era frică. Şi m-am gândit, ok! Ce să fac mai departe? Şi m-am decis la medicină. Cu trei luni înainte de admitere am luat cartea, m-am apucat să învăţ şi am intrat chiar din prima”, spune el.

Timpul a dovedit că a făcut o alegere înţeleaptă iar zi de zi încearcă să schimbe câte ceva în sistemul medical.

Larisa Vlădau, medic rezident cardiolog: „E ca un spirit protector, noi câteodată îi spunem, șeful rezidenţilor. De ce? Pentru că formează ca un nucleu aşa, e strânge în jurul lui. Vin pacienţii şi întreabă de doctorul Covaciu şi asta se întâmplă rar printre rezidenti.''

Alexandru Covaciu a văzut ce însemana activitatea dintr-un spital în adolescenţă, când s-a implicat voluntar într-un proiect.

De 6 ani, tânărul medic coordonează şi proiectul "Sănătate rurală" o caravană care merge prin satele uitate de la munte. Alături de colegii săi a transformat căminele culturale sau şcolile în mici spitale şi a consultat gratuit sute de oameni amărâţi.

Alexandru Covaciu: „Ce-am învăţat? Că educaţia medicală în România e la pământ. Nici măcar la pământ, e sub pământ. Țin minte o pacientă care a venit şi încă mai avea atele de sutură de la o operaţie de acum 40 de ani. Deci ea nu mai fusese la medic de 40 de ani. A fost aşa un impact pentru noi, cum să nu mai mergi de 40 de ani la un medic?”.

„O să încercăm să facem mai multe caravane specializate. Bine, ideea de bază o să rămână. O să avem două caravane, una în toamna, una în primăvara. Să fie caravana sănătăţii femeii cu tot cu pediatria. Că atunci vin şi mamele cu copii, în care să facem tot aşa, un screening pentru cancerul de col uterin”, spune medicul.

Eduard Andrei, medic rezident pediatru: „Alex e un om complex, are toate părţile posibile din lumea asta. Partea asta organizatorică o are foarte bine dezvoltată pentru că el era intotdeuna cel care sună pe toată lumea ca să-i convingă pe fiecare. Îmi aduc aminte când m-a sunat pe mine, nu înţelegeam ce vrea, ce înseamnă proiectul ăsta.”

Rezidentul Covaciu face medicină din pasiune, iar asta au înţeles şi doctorii cu experienţă.



Adrian Moraru, medic primar interne şi gastroenterologie: „Are cunoştinţe extrem de ridicate pentru un rezident de anul doi. Şi o calitate deosebită, nu e obosit niciodată.”

Dragoş Lupu, medic şef Secţie Cardiologie spital privat Braşov: „A fost dispus să-şi ofere din timpul lui liber să vină voluntar, să lucreze cu mine și cred că lucrul ăsta l-a ridicat din punct de vedere profesional.”

Planurile lui Alexandru nu se opresc aici. S-a înscris la doctorat, iar din toamnă le va preda cardiologie colegilor ai mici.