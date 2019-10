Povestea unui erou. Cum a murit Eduard încercând să salveze o femeie în Piatra Craiului

Medicul din Cluj care s-a prăpădit în condiții dramatice în timpul maratonului din Piatra Craiului și-a dus jurământul până la capăt și a murit în timp ce încerca să salveze o viață.

Potrivit martorilor, bărbatul a coborât voluntar într-o râpă periculoasă, ca să ajute o femeie care alunecase. Știa ce riscă, însă nu și-a putut ignora instinctul de salvator.

Eduard Klocek era pasionat de alergare și de munte, însă în primul rând voia să îi ajute pe cei din jur.

Ana Sestacova, medic: ”Era un om care sărea în ajutor indiferent de ce situație se afla, că era în clinică, că era în afară. Era omul care dădea mult prea mult de la el.”

O alergătoare care era în zona în care s-a petrecut primul accident își amintește cum mai mulți participanți au vrut să coboare după femeia căzută în râpă, iar unul dintre ei a fost și Edy: ”Zona este cea mai accidentată parte din traseu, în fiecare an este asigurată cu corzi. Eu tocmai o depășisem, i-am zis baftă și era în urma mea, am văzut cu coada ochiului că a căzut ceva, am crezut că e rucsac. Ne-am dus să vedem, era evident că era inconștientă și nu se mișca.”

Ana Sestacova, medic: ”Sigur a sărit în ajutorul acelei persoane. Edy era genul de perfecționist și în viața de zi cu zi. Nu pot să cred că a greșit în traseu și a alunecat. Ținând cont de situația lui în alergat, în maratoane, are o activitate veche, e un profesionist. El a făcut trasee mult mai dificile.”

Deși era conștient când a fost găsit, medicul s-a prăpădit în timp ce salvatorii încercau să ajungă cu el la spital.

Eduard Klocek avea doar 39 de ani și, după ce a lucrat o perioadă la Spitalul din Cluj Napoca, a plecat să profeseze în Anglia. Despre momentul dramatic au vorbit și organizatorii competiției, într-un mesaj postat pe Facebook.

"Știm că Eniko și Eduard erau alergători experimentați, omniprezenți la cursele de alergare montană din țară (...). Eduard iubea alergarea și iubea foarte mult oamenii... atât de mult iubea oamenii încât și-a pus viață în pericol încercând să o salveze pe Eniko și în cele din urmă a murit în această încercare! Este foarte trist, dar vrem să credem că ei au murit făcând ceea ce le plăcea lor mai mult să facă!"

Eniko Jakab, alergătoarea care s-a prăbușit 70 de metri în gol, avea 45 de ani și era din Odorheiul Secuiesc.