Medicul școlit în Olanda, care operează în București cu ajutorul robotului DaVinci

''În Olanda, ideea de echipă este sfântă. Acolo, rezidentul din anul doi îl învață pe rezidentul din anul întâi, care, la rândul lui, îl învață pe student. Practic, se transmite informația ca o pată de ulei peste tot grupul."

Spune acest lucru un urolog român, care, după mai bine de 20 de ani în care a lucrat în sistemul de sănătate olandez, s-a întors în țară pentru a-i opera pe bolnavii de la noi.

Urologul Mircea Onaca operează cu ajutorul robotului DaVinci un bărbat care suferă de cancer de prostată. Boala este într-un stadiu avansat, însă experienta medicului şcolit în Olanda este vastă, aşa că nimeni nu are nicio emoţie.

Mircea Onaca a învăţat urologie în Olanda, într-unul dintre cele mai bune sisteme de sănătate din lume. Peste 20 de ani a profesat acolo, iar acum vine să salveze şi români.

Mircea Onaca: ''O mare provocare a pornit cred cu un sentiment de ciudă că aici nu avem aşa ceva. Pentru că mă simt în continuare român şi legat de ţară. Locuiesc şi trăiesc acolo, vin cu regularitate aici.''

A început colaborarea cu un spital privat din Bucureşti şi operează aici două săptămâni pe lună. În plus îi învaţă şi pe colegii români să facă intervenţii chirurgicale cu robotul DaVinci.

Gheorghe Niță, medic primar urolog: ''Beneficiul este şi al nostru, dar şi al pacienţilor noştri. Vine cu alte informaţii, cu o altă şcoală, practic acum în clinica noastră bolnavul este tratat ca în străinătate.''

În sală e o muncă de echipă şi fiecare are rolul său în salvarea pacientului. Asta a învăţat urologul în Olanda şi asta transmite mai departe.

Mircea Onaca: ''Ideea asta de echipa e sfântă la ei. Se consultă. De pildă profesorul vine la raport: uitaţi am cazul ăsta şi m-am gândit să fac aşa. Voi ce ziceţi? Poate să îşi dea şi studentul cu părerea. Nu înseamnă că se va face cum spune el, dar aşa învaţă omul să gândească, să se exprime şi să fie un membru de echipă. Procesul de învăţământ este bazat pe un alt sistem piramidal. În România profesorul este sus şi le ştie pe toate, speram şi studentul jos şi nu ştie nimic. Acolo rezidentul de an 2 îl învaţă pe rezidentul de an 1, care la rândul lui îl învaţă pe student şi tot aşa. Practic se transmite informaţia ca o pată de ulei peste tot grupul care e activ în sistemul medical. Am ales şi mi-am dorit să evoluez ca om şi de aceea am plecat, pe scurt.''

Iar în toată activitatea sa a făcut peste 600 de operaţii cu robotul DaVinci. Astfel de aparatură avem în multe spitale din ţară, însă nu este folosită din lipsă de fonduri.

De altfel, cu lipsurile din sistemul public de sănătate s-a confruntat în trecut şi doctorul Onaca, atunci când a venit aici, tot pentru a ajuta.

Mircea Onaca: ''Am avut un proiect într-un spital de stat acum 5 ani. Am văzut că sunt multe limitări, nu aveau materiale, aparaturi, posibilităţi. Practic atunci nu puteaţi să vă desfăşuraţi activitatea aşa cum voiaţi şi cum trebuia? Nu cu sufletul împăcat. Când ştii şi poţi să compari sistemele şi ce poţi să faci pentru pacient: cu improvizaţii, am văzut şi în salon cum erau îngrijiți pacienţii cu mare drag, dar 2 în pat - unul cu capul acolo, unul în partea cealaltă. A fost back în timp cu 100 de ani pentru mine.''

Nu doar în meserie pune urologul Onaca pasiune, ci şi în hobby-urile sale. Îi plac maşinile vechi şi are în garajul din Olanda câteva despre care vorbeşte cu drag.

De astfel de oameni, care să facă treabă cu dăruire are nevoie întreg sistemul de sănătate din România.