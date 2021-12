Un tribunal din Rusia a dispus închiderea celui mai vechi grup pentru drepturile omului din țară

Curtea Supremă a Rusiei a decis marți că cea mai veche și mai proeminentă organizație pentru drepturile omului din țară ar trebui închisă - o decizie care a stârnit o mare indignare publică și care reprezintă cel mai recent pas în cadrul unei măsuri de represiune de luni de zile împotriva activiștilor pentru drepturi, a presei independente și a susținătorilor opoziției.

Luna trecută, Procuratura Generală a solicitat Curții Supreme să revoce statutul juridic al Memorial, grupul internațional pentru drepturile omului care a devenit celebru pentru studiile sale privind represiunea politică în Uniunea Sovietică și care, în prezent, cuprinde peste 50 de grupuri mai mici din Rusia și din străinătate.

Memorial a înființat 23 de filiale în întreaga fostă URSS între 1987 și 1990, ajungând în cele din urmă la dimensiunea actuală și numărând peste 60 de birouri pe parcursul ultimelor trei decenii.

Andrey Sakharov, laureat al Premiului Nobel pentru Pace în 1975 și susținător al libertăților civile - cunoscut și pentru premiul omonim acordat de Parlamentul European celor care se dedică drepturilor și libertăților omului - a fost unul dintre fondatorii ONG-ului.

Confruntându-se cu represalii care au inclus raiduri în birourile lor și confiscarea materialelor, Memorial a luptat din greu pentru a promova adevărul despre trecutul istoric al regimurilor totalitare prin programe școlare, publicații și filme documentare și permițând accesul public la documente de la instituții precum KGB și FSB.

Până în 2005, a creat o bază de date care conținea informații despre peste 1,3 milioane de victime ale represiunii politice din Uniunea Sovietică.

Memorial a fost, de asemenea, unul dintre cele câteva ONG-uri care au convins statul rus să instituționalizeze comemorarea celor considerați disidenți ai regimului sovietic, determinând statul să declare ziua de 30 octombrie drept Ziua comemorării victimelor represiunii politice.

