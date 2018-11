Toader, despre MCV: Are iz politic și standarde duble. Recomandările nu sunt obligatorii, ci standardele europene

Inquam Photos / Octav Ganea

Ministrul Justiţiei Tudorel Toader a avut miercuri prima reacţie după prezentarea raportului MCV, afirmând că acesta are "iz politic" şi dublu standard.

El a afirmat, referindu-se la recomandările din document, că recomandările nu sunt obligatorii, ci doar standardele. ”Noi ne uităm la fiecare recomandare în parte îi dăm vocația juridică pe care recomandarea o are.” ”Să nu vă imaginați că o recomandare poate să aibă putere juridică, și îmi asum ceea ce spun, peste legea națională.”, a mai spus Toader.

Raportul MCV privind România, publicat de Comisia Europeană, are iz politic şi foloseşte standarde duble, a declarat miercuri ministrul Justiţiei, Tudorel Toader.

El a reafirmat că România este şi rămâne ataşată valorilor europene, că România respectă standardele europene, dar, în acelaşi timp, trebuie să aibă demnitatea de a legifera în acord cu Legea fundamentală, în acord cu specificul naţional şi cu interesele românilor.

"De când sunt ministru al Justiţiei nu am lipsit de la nicio dezbatere. Toate explicaţiile pentru cele 12 recomandări au trecut prin filtrul de la Ministerul Justiţiei. De această dată, tind să cred că raportul are iz politic, are multe interese, raportul foloseşte standarde duble şi se raportează la obiective mobile, mişcătoare. Vă amintesc un lucru: erau patru recomandări, ulterior din patru au ajuns 12 recomandări, acum s-au mai adăugat opt. Acum vom avea 20 de recomandări. De ce mobile, de ce standard dublu? Pentru că, spre exemplu, în 2012 era o măsură legislativă de modificare la legile Justiţiei privind competenţele referitoare la acţiunea disciplinară. Era bine, a fost apreciată măsura, se raporta la judecători, la procurori, ministrul Justiţiei avea o competenţă mai largă decât aceea de a sesiza, şi era bine. Astăzi, după şase ani de zile, ministrul are doar competenţa de a declanşa acţiunea de a sesiza Inspecţia Judiciară, nu ia măsuri, se raportează numai faţă de procurori şi iată nu mai este bine. Acelaşi lucru nu poate să fie bun în 2012 şi să nu fie bun în 2018. Vă mai dau un exemplu: nu cu multă vreme în urmă un procuror de rang înalt era numit în funcţie cu un aviz negativ de la Secţia de procurori. Şi a fost bine. Nimeni nu s-a revoltat, nimeni nu s-a îngrijorat, Justiţia nu a fost încălcată, independenţa procurorilor a fost respectată. Astăzi, ni se cere nici mai mult nici mai puţin decât avizul Secţiei de procurori a CMS să devină unul obligatoriu, adică să nu trecem peste un aviz negativ, ceea ce iarăşi, la interval scurt de timp, putem observa abordări diferite", a detaliat Tudorel Toader.

Prin urmare, a subliniat ministrul Justiţiei, legiuitorul român are această libertate de a legifera.

"Să nu spună cineva că o recomandare, indiferent a cui este ea, trece peste o decizie a Curţii Constituţionale. (...) Ce este obligatoriu este faptul că sunt obligatorii standardele europene. Este obligatoriu procesul ireversibil de legiferare. (...) Nu trebuie să fii mare jurist, nici nu trebuie să fii jurist să înţelegi faptul că de la Bruxelles vine o comisie din trei - cinci experţi, care evaluează şi fac raportul acela şi formulează nişte recomandări. Nu vă imaginaţi că trei - cinci specialişti vin în România, fac nişte recomandări, iar recomandarea lor devine mai puternică decât legea naţională, recomandarea lor devine ca o normă dintr-un tratat/ o convenţie internaţională. Nu trebuie să fii jurist să ştii că experţii ăia, cât sunt ei de experţi, nu devin legiuitori când vin în România să ne evalueze, să facă recomandări. Recomandările lor stau la baza raportului final", a explicat Toader.

Întrebat dacă va suspenda procedura de revocare a procurorului general Augustin Lazăr, el a răspuns: "Toate recomandările au rolul lor. Noi ne uităm la fiecare recomandare în parte, îi dăm vocaţia juridică pe care recomandarea o are. Să nu vă imaginaţi că o recomandare poate să aibă putere juridică - şi îmi asum ceea ce spun - peste legea naţională".

Marţi, Comisia Europeană a recomandat României, în raportul privind Mecanismul de Cooperare şi Verificare, să suspende imediat punerea în aplicare a legilor Justiţiei şi a ordonanţelor de urgenţă ulterioare şi să le revizuiască ţinând seama pe deplin atât de recomandările formulate în cadrul MCV, cât şi de cele formulate de Comisia de la Veneţia şi de Grupul de state împotriva corupţiei al Consiliului Europei (GRECO).

