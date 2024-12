Un deputat AUR este cercetat sub control judiciar după ce a instigat la aruncarea în aer a unor clădiri publice

Deputatul ales al AUR Bistriţa-Năsăud Tiberiu Boşutar a fost plasat sub control judiciar pentru 30 de zile, în urma unor percheziţii efectuate în cadrul dosarului deschis pe numele acestuia în data de 7 decembrie, pentru instigare publică.

Potrivit informaţiilor transmise sâmbătă de Inspectoratul de Poliţie Judeţean Bistriţa-Năsăud, percheziţiile au avut loc pe raza judeţelor Bistriţa-Năsăud şi Suceava.

"La data de 13 decembrie a.c., pentru administrarea probatoriului într-un dosar penal aflat în instrumentarea poliţiştilor din cadrul Poliţiei Municipiului Bistriţa, au fost puse în aplicare 2 mandate de percheziţie domiciliară, în judeţele Bistriţa-Năsăud şi Suceava. Activităţile au fost desfăşurate în cadrul unui dosar penal, aflat sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bistriţa-Năsăud, în care sunt efectuate cercetări sub aspectul comiterii infracţiunii de instigare publică. La percheziţii au fost descoperite şi ridicate obiecte cu valoare probatorie. Tot în cursul zilei de ieri, 13 decembrie, poliţiştii au pus în aplicare un mandat de aducere, pe numele unui bărbat de 50 de ani, bănuit de comiterea faptei. Acesta a fost condus la audieri şi ulterior a fost prezentat Parchetului de pe lângă Tribunalul Bistriţa-Năsăud, care dispus plasarea sub control judiciar pentru 30 de zile", a precizat IPJ.

Activităţile desfăşurate au beneficiat de sprijinul poliţiştilor din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti şi al Inspectoratului de Poliţie Judeţean Suceava.

Dosar penal deschis pe numele deputatului ales

La data de 7 decembrie, poliţiştii au deschis un dosar penal pentru instigare publică, după ce coordonatorul AUR Bistriţa-Năsăud, Tiberiu Boşutar, venit la Biroul Electoral Judeţean pentru a-şi ridica certificatul doveditor al alegerii în funcţia de deputat, a spus într-un live transmis pe Facebook că "ar trebui să aruncăm în aer clădirile astea", referindu-se la clădirea în care funcţionează Instituţia Prefectului.

Boşutar s-a arătat nemulţumit de faptul că au fost anulate alegerile prezidenţiale.

