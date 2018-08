Toader, despre o eventuală punere sub acuzare a preşedintelui pentru înaltă trădare

Pro TV

Ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, a declarat marţi că nu se poate pronunţa în legătură cu o eventuală punere sub acuzare a preşedintelui Klaus Iohannis pentru înaltă trădare, deoarece "e treaba procurorilor şi nu a unui ministru".

Toader a fost întrebat de jurnalişti dacă i s-a cerut un punct de vedere legat de punerea sub acuzare a preşedintelui Klaus Iohannis pentru înaltă trădare.

"Am citit şi eu în presă. Am văzut şi eu această dezbatere, dar la minister, până am plecat eu vineri, nu era aşa ceva. Iar ca eu să mă pronunţ pe o faptă penală, tocmai spuneam că nu o voi face, pentru că e treaba procurorilor şi nu a unui ministru", a explicat Tudorel Toader, la sediul Ministerului Justiţiei.

Preşedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, duminică, că unii dintre colegii săi de partid lucrează la un document ce vizează punerea sub acuzare de înaltă trădare a lui Klaus Iohannis, dar nu s-a luat încă o decizie în privinţa acestuia.

"Există acel document, unii colegi din partid l-au lucrat, am ştiut că îl lucrează, nu este finalizat şi nici nu s-a ajuns la o discuţie finală ca să luăm o decizie. Nu am discutat nici cu domnul Tăriceanu (liderul ALDE - n.r.) subiectul acesta până acum. (...) Nu am ajuns acolo încă, nu mi-aş dori să ajung acolo, dar nu este imposibil, pentru că sunt acţiuni care au adus deservicii României şi din punct de vedere economic, şi din punct de vedere politic, şi din punct de vedere strategic", a susţinut Dragnea, la Antena 3.

În opinia sa, există "multe acţiuni" recente, dar şi din perioada anterioară ale lui Klaus Iohannis, care "pot îmbrăca forma trădării", dacă sunt citite cu atenţie articolele aferente din Codul penal.

