Schimb de replici între ministrul Justiției și procurorul general al României. Ce și-au transmis cei doi

Pro TV

Peste 200 de magistraţi au protestat duminică seară în faţa Curţii de Apel Bucureşti, nemulţumiţi de modificările aduse legilor justiţiei. De asemenea, ei şi-au declarau susţinerea faţă de procurorul general Augustin Lazăr, evaluat de ministrul Justiţiei.

După ce i-a îndemnat pe magistrați să apere independența justiției, Augustin Lazăr a fost criticat de Tudorel Toader, care a afirmat că acesta se află într-o "eroare" atunci când spune că justiţia menţine echilibrul puterilor în stat. În replică, Augustin Lazăr a afirmat că Tudorel Toader interpretează eronat mesajul său, "rupând din context câteva cuvinte pentru a-şi putea formula acuzaţia".

Ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, a spus că procurorul general, Augustin Lazăr, este într-o "eroare" când spune că justiţia a ajuns la o maturitate şi îşi poate îndeplini rolul de menţinere a echilibrului puterilor în stat, Toader subliniind că vorbeşte despre o eroare şi nu de necunoaşterea competenţelor constituţionale, relatează news.ro.

Întrebat dacă Lazăr încearcă să îşi apere scaunul, ministrul Justiţiei afirmă: "Acuma să nu confundăm omul cu funcţia! Funcţia e importantă, omul e aşa cum îi el". De asemenea, ministrul Justiţiei a afirmat că în această perioadă "ies la suprafaţă deficienţe majore în funcţionarea sistemului judiciar" şi, în acest context, a spus că "lumea începe să vadă faptul că justiţia lui 2018 într-o ţară europeană nu este justiţia aceea de natură să garanteze, să apere drepturile şi libertăţile fundamentale ale cetăţenilor".



În replică, procurorul general, Augustin Lazăr, afirmă că ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, interpretează eronat mesajul său, "rupând din context câteva cuvinte pentru a-şi putea formula acuzaţia". "De nicăieri nu rezultă intenţia mea de a plasa justiţia în afara puterilor statului şi deasupra acestora, precum şi problema depăşirii cadrului constituţional şi a existenţei unui conflict juridic între puterile statului", precizează Lazăr.

Tudorel Toader a afirmat, într-o intervenţie la România TV, că nu face "o analiză pe fond" a nemulţumirilor magistraţilor care au protestat, duminică, însă a reiterat că procurorul general Augustin Lazăr se află într-o "eroare" atunci când spune că justiţia menţine echilibrul puterilor în stat, Toader susţinând că instituţia abilitată să facă acest lucru este Curtea Constituţională a României (CCR).

"Magistraţii au un rol constituţional bine definit, acela de interpretare şi de aplicare a normelor juridice. Prin intermediul Consiliului Superior al Magistraturii, magistraţii avizează consultativ modificările la legile justiţiei, în rest vorbim de separaţia puterilor în stat, de competenţele partajate dintre cele trei puteri ale statului. Fără a face o analiză pe fond a celor exprimate de către protestatari, m-aş referi la mesajul de susţinere - am înţeles - al procurorului general. Eu în spaţiul public am lansat deja un mesaj, spunând că procurorul general se află într-o gravă eroare. Vă rog să reţineţi că am vorbit de eroare şi nu de necunoaştere a legii, a competenţelor constituţionale. Spun asta pentru că procurorul general ne spune că justiţia a ajuns într-un stadiu de maturitate şi că îşi poate îndeplini rolul de menţinere a echilibrului puterilor în stat. Este o afirmaţie cât se poate de falsă, de greşită pentru că echilibrul trebuie menţinut între cele trei puteri ale statului şi nu poţi să fii judecător în propria cauză, nu poţi ca o putere să le judece pe celelalte două. De aceea avem o instanţă de contencios constituţional, dacă una dintre puteri iese din limitele constituţionale, dacă se tinde sau chiar se realizează un dezechilibru între puteri, atunci singura abilitată, potrivit Constituţiei, este Curtea Constituţională de a soluţiona conflicte juridice de natură constituţională între puterile statului. Nu una dintre ele ţine echilibrul pentru că, repet, şi-ar judeca propria cauză", a susţinut Toader.

El a spus că este optimist "că în locul nostru vor veni unii mai cunoscători de carte, mai loiali faţă de valorile constituţionale şi faţă de statul de drept".

Întrebat dacă Augustin Lazăr "îşi apără scaunul" prin ieşirile sale, Toader a răspuns: "Acuma să nu confundăm omul cu funcţia! Funcţia e importantă, omul e aşa cum îi el", spunând că nu face aprecieri la adresa procurorului general.

Toader: Ies la suprafaţă deficienţe majore în funcţionarea sistemului judiciar. Justiţia nu e de natură să garanteze drepturile şi libertăţile fundamentale ale cetăţenilor

Ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, a afirmat, duminică seară, că în această perioadă "ies la suprafaţă deficienţe majore în funcţionarea sistemului judiciar" şi, în acest context, a spus că "lumea începe să vadă faptul că justiţia lui 2018 într-o ţară europeană nu este justiţia aceea de natură să garanteze, să apere drepturile şi libertăţile fundamentale ale cetăţenilor".

"Suntem în perioada în care ies la suprafaţă deficienţele majore în funcţionarea sistemului judiciar din România. Numai dacă suntem în stadiul de a cunoaşte realitatea putem lua măsurile necesare pentru îmbunătăţírea situaţiei actului de justiţie", a afirmat ministrul Justiţiei, duminică seară, într-o intervenţie la România TV.

El a adăugat că justiţia nu este de natură să garanteze drepturile şi libertăţile fundamentale.

"Acum un an şi ceva de zile, când spuneam că justiţia scârţâie din toate încheieturile, unii m-au crezut, alţii probabil că nu m-au crezut, dar între timp cred că lumea începe să vadă faptul că justiţia lui 2018 într-o ţară europeană nu este justiţia aceea de natură să garanteze, să apere drepturile şi libertăţile fundamentale ale cetăţenilor", a afirmat Tudorel Toader.

Augustin Lazăr: Ministrul Justiţiei interpretează eronat mesajul meu. De nicăieri nu rezultă intenţia mea de a plasa justiţia în afara puterilor statului şi deasupra acestora

Procurorul general, Augustin Lazăr, afirmă că ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, interpretează eronat mesajul său, "rupând din context câteva cuvinte pentru a-şi putea formula acuzaţia". "De nicăieri nu rezultă intenţia mea de a plasa justiţia în afara puterilor statului şi deasupra acestora, precum şi problema depăşirii cadrului constituţional şi a existenţei unui conflict juridic între puterile statului", precizează Lazăr.

"Ministrul justiţiei, referindu-se la respectarea competenţelor, interpretează eronat mesajul pe care l-am postat în ziua de 16 septembrie a.c., formulat în baza principiului separaţiei şi echilibrului puterilor în stat, rupând din context câteva cuvinte pentru a-şi putea formula acuzaţia. Mesajul transmis subliniază faptul că justiţia independentă este capabilă, prin instituţiile sale şi prin exercitarea prerogativelor în cadrul constituţional, alături de celelalte puteri, să asigure echilibrul puterilor în stat în baza controlului reciproc între puteri, în interesul societăţii şi al menţinerii ordinii de drept. Astfel, de nicăieri nu rezultă intenţia mea de a plasa justiţia în afara puterilor statului şi deasupra acestora, precum şi problema depăşirii cadrului constituţional şi a existenţei unui conflict juridic între puterile statului care, desigur, este de competenţa Curţii Constituţionale", precizează Augustin Lazăr, duminică seară, pe Facebook.

El adaugă că principiile enunţate de el se regăsesc în Carta de la Roma.

"Principiile pe care le-am enunţat în mesaj se regăsesc în Carta de la Roma (adoptată ca urmare a Opiniei nr. 9 din 2014 a Consiliului Consultativ al Procurorilor Europeni către Comitetul de Miniştri al Consiliului Europei) şi în nota explicativă unde, se subliniază că procurorii trebuie să îşi îndeplinească sarcinile fără nicio presiune sau interferenţă externă, în conformitate cu principiul separaţiei puterilor şi principiul responsabilităţii", explică procurorul general.

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Știrile ProTV pentru telefoane Android și iPhone!

Pe Instagram-ul Știrile ProTV găsiți imaginile momentului din România, dar și din lume!

Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer