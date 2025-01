Administrația Biden a eliberat în secret 11 prizonieri de la Al-Qaeda. Doi dintre ei au fost bodyguarzii lui Osama bin-Laden

Bărbații yemeniți au fost deținuți în această faimoasă închisoare din sud-estul Cubei timp de mai bine de două decenii, fără nicio acuzație.

Doi dintre bărbați au fost cândva gărzi de corp pentru Osama Bin Laden și toți au fost capturați în urma atacurilor teroriste din 11 septembrie 2001.

”Statele Unite apreciază dorința guvernului Omanului și a altor parteneri de a sprijini eforturile în curs ale SUA axate pe reducerea responsabilă a populației de deținuți și, în cele din urmă, pe închiderea facilității Guantanamo Bay”, a transmis Departamentul Apărării al SUA într-un comunicat citat de Daily Mail.

”Deși procesele sunt diferite, fiecare dintre deținuții yemeniți a fost supus unei examinări amănunțite, între agenții, de către profesioniști de carieră care au stabilit în unanimitate că toți deținuții sunt eligibili pentru transfer, în conformitate cu interesele de securitate națională ale Statelor Unite.” - se mai arată în comunicatul oficial al SUA.

Mișcarea a fost ultima ”salvă” - și posibil ultima - într-un efort concertat al administrației Biden de a elibera Guantanamo Bay de astfel de prizonieri.

Transferul a avut loc luni dimineața devreme, ca parte a unei operațiuni secrete de a-i duce pe bărbați în Oman, unde vor fi reinstalați în siguranță și fără probleme.

Nu este clar cu ce au fost de acord Statele Unite sau ce au oferit Omanului în schimbul primirii acestor prizonieri.

Bărbații nu au putut fi returnați în țara lor natală, Yemen, care este afectată de război civil, din cauza riscului privind siguranța lor.

Moath Hamza Ahmed al-Alwi și Suhayl Abdul Anam al Sharabi ar fi fost ambii gărzi de corp ale lui bin Laden, iar al-Alwi este, de asemenea, acuzat de luptători Al-Qaida. Conform unui dosar al serviciilor de informații din 2020, al Sharabi "ar fi putut fi asociat cu un complot eșuat de deturnare de tip 9/11 în Asia de Sud-Vest".

Un dosar separat al serviciilor de informații privind al-Alwi din 2016 arată că acesta "a făcut mai multe declarații de la începutul anului 2016 care sugerează că are o mentalitate extremistă." Ceilalți bărbați care au fost eliberați au fost identificați ca fiind Uthman Abd al-Rahim Muhammad Uthman, Khalid Ahmed Qassim, Hani Saleh Rashid Abdullah, Tawfiq Nasir Awad Al-Bihani, Omar Mohammed Ali al-Rammah, Sanad Ali Yislam Al Kazimi, Hassan Muhammad Ali Bib Attash, Sharqawi Abdu Ali Al Hajj și Abd Al-Salam Al-Hilah.

Moath al-Alwi, al Sharabi și al-Rammah au fost toți autorizați să fie eliberați în 2022. Sultanatul Oman nu a acceptat primirea prizonierilor până marți.

Cu toate acestea, aliatul-cheie al Occidentului a preluat peste două duzini de prizonieri în trecut, de la înființarea închisorii.

Transferul anunțat luni lasă în Guantanamo șase bărbați care nu au fost niciodată inculpați, doi deținuți condamnați și trimiși în judecată și alți șapte inculpați pentru atacurile din 2001, atentatul cu bombă din 2000 asupra USS Cole și atentatele din 2002 din Bali.

Fostul președinte George W. Bush a înființat centrul de detenție în 2002, ca parte a luptei administrației sale împotriva Al-Qaeda și a altor grupări teroriste. La apogeul său, centrul a găzduit până la 800 de deținuți.

Deținuții erau desemnați drept combatanți inamici și nu aveau acces la sistemul judiciar american.

Administrația Biden a promis în mod repetat că va închide Guantanamo pentru totdeauna; o promisiune pe care Barack Obama nu a reușit să o îndeplinească în cele două mandate ale sale la Casa Albă.

Costurile Guantanamo au crescut în ultimele două decenii, astfel încât, în momentul în care fostul președinte Trump a preluat mandatul, SUA cheltuiau 13 milioane de dolari pe an, per deținut, potrivit lui Lee Wolosky, trimisul special al lui Obama pentru închiderea Guantanamo, în comparație cu 78 000 de dolari cheltuiți per deținut la închisoarea "super-max" din Florence, Colorado, unde se află unii dintre prizonierii cu cel mai mare risc din SUA.

