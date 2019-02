OUG 7. A doua critică din PSD la adresa lui Tudorel Toader: ”O greșeală”

Inquam Photos/ Octav Ganea

Florin Iordache (PSD) consideră că trebuiau iniţiate consultări mai ample şi mai transparente înainte de adoptarea OUG 7/2019 care modifică legile Justiţiei, dar, în opinia sa, aceasta este problema Ministerului Justiţiei.

Potrivit acestuia, premierul Viorica Dăncilă a procedat corect când a lansat un dialog cu magistraţii, fiind o greşeală faptul că Ministerul Justiţiei nu a avut consultări mai ample cu aceştia înaintea adoptării OUG 7.

"Acest articol 54 a suscitat o nemulţumire în rândul asociaţiilor profesionale şi foarte bine a procedat doamna prim-ministru Viorica Dăncilă că a iniţiat un dialog şi, în urma acestui dialog, am înţeles că va fi eliminată această prevedere care generic nu mai vorbea de o separare a carierelor", a declarat Iordache la RFI.

Întrebat dacă dialogul nu ar fi trebuit iniţiat înaintea adoptării OUG 7, nu după, deputatul PSD a răspuns: "Dialogul foarte bun pe care l-a iniţiat doamna premier Viorica Dăncilă a fost să detensioneze şi să ia pulsul. Ca o greşeală o văd eu - cred că trebuiau consultări mai ample şi mai transparente înainte de adoptare, dar aici este problema la Ministerul Justiţiei. Foarte bine a procedat Viorica Dăncilă, dumneaei a fost plecată din ţară în ultimele zile, a fost în Spania, a iniţiat acest dialog, tocmai pentru a detensiona situaţia şi a găsi cele mai bine soluţii".

În opinia deputatului social-democrat, este importantă forma finală a ordonanţei.

"Vreau să văd şi eu forma finală, că au fost discuţii la Guvern. (...) Până la urmă, legile sunt făcute pentru a fi respectate de către toată lumea, o lege este perfectibilă. Înţeleg că prin consultare anumite îngrijorări au fost eliminate şi vreau să văd forma finală pe care domnul ministru Toader s-a angajat că o va trimite cu trei zile înainte CSM-ului şi atunci putem discuta de forma finală sau de îngrijorarea care există. Dar a prejudicia cetăţenii, că până la urmă şi magistraţii sunt în slujba cetăţeanului, şi a prejudicia fie prin tergiversarea şedinţelor de judecată, fie prin neprezentarea la parchete şi cetăţenii să fie prejudiciaţi nu mi se pare corect", a spus Iordache.

În context, acesta a menţionat că cea mai mare greşeală a fost lipsa de dialog.

Întrebat cum comentează faptul că protestele magistraţilor vor continua, Florin Iordache a precizat: "Păi, staţi puţin, ce nu mulţumeşte? Nu mulţumeşte faptul că separarea carierelor, că de fapt asta, probabil că au alte lucruri ascunse pe care nu le afirmă. Dacă separarea carierelor pe care au clamat-o a fost eliminată şi judecătorii nu mai pot intra în corpul procurorilor şi invers, această chestiune a fost eliminată, despre ce discutăm? Ăsta e acum scopul protestului, că de fapt există un amestec al unora peste ceilalţi. Afirmaţia ministrului a fost că vor fi eliminate. Aştept şi eu forma finală, ca să discutăm aplicat, dar dacă articolele care au deranjat vor fi eliminate, pentru ce protestează?".

Și Marian Oprișan a lansat critici cu privire la OUG 7

Secţia de investigare a magistraţilor trebuie să rămână componentă a Ministerului Public şi să se afle sub jurisdicţia procurorului general, a afirmat luni vicepreşedintele PSD, Marian Oprişan.

"După părerea mea, acest aspect, ca şi ceea ce s-a întâmpla cu DNA la un moment dat, trebuie reglementat, pentru că toate secţiile de procurori din România trebuie să fie sub Ministerul Public, sub procurorul general. (...) Mesajele din afară (afara ţării - n.r.) trebuie privite în nota lor (...) şi trebuie analizate şi văzut ce trebuie să luăm bun şi să dăm la o parte ceea ce e strict politic sub aspectul unor abordări. (...) Eu cred că această ordonanţă trebuie pusă în nota constituţională şi legală, iar eu cred că Secţia pentru anchetarea magistraţilor trebuie să rămână componenta Ministerului Public şi să fie sub jurisdicţia evidentă a procurorului general, ca să poată exista control ierarhic în baza prevederilor constituţionale", a precizat Marian Oprișan.

