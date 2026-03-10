Detalii cutremurătoare ies din această anchetă legată de modul în care sunt tratați muncitorii și mai ales curierii aduși din Bangladeș în România cu contracte și permise de muncă.

Totul a pornit în urmă cu un an, atunci când unul dintre bengalezi s-a plâns la DIICOT de modul în care este tratat, dar mai ales de patmile prin care a trecut atunci când a fost ademenit într-o casă din Sectorul 2 al Capitalei și sechestrat ore bune, legat la mâini, la picioare, cu gura acoperită și apoi forțat să facă declarații înregistrate cu telefonul mobil. Asta s-a întâmplat după ce a fost acuzat că și-a permis să vorbească, într-un reportaj difuzat de televiziunea de stat din Bangladeș despre ceea ce trăiesc acești indivizi aduși în România cu promisiunea că vor primi contracte transparente de muncă, înregistrate la autoritățile române.

În realitate însă, lucrurile stau cu totul altfel. Deși li se promiteau lefuri demne de un nivel de trai cât de cât decent, în realitate ar fi primit doar 300-400 lei săptămânal, fiind obligat să lucreze ore în șir. Iar în schimb, pentru că li se spunea că dacă vor să lucreze cu acte legale, li se cereau 10 până la 12.000 euro. Iată, așadar, procurorii DIICOT și ofițerii Direcții de Combată Combatere a Crimei Organizate au deși au deschis această anchetă, și așa au aflat că din această grupare care ar fi înființat în România o firmă specializată, ar mai face parte alți doi bengalez, dar și o româncă, iubita unuia dintre ei.

Așa că toți sunt, la această oră, chemați sau aduși cu mandate pentru a fi interogați și pentru a da explicații în acest dosar în care există suspiciuni de constituire a unui grup de crimă organizată, lipsire de libertate, loviri și alte violențe, obligarea la muncă forțată, dar și accesare a telefoanelor în mod nelegal.

Pentru că cei care sunt suspectați că au pus la cale această grupare sunt, de asemenea, bănuiți că ar fi forțat mulți dintre livratorii din Bangladeș să le livreze telefoanele, chiar cardurile bancare, pentru a fi ținuți practic sub control. Așadar, este o după-amiază plină de audieri, la finalul căreia cei cinci suspecți vor afla dacă, dincolo de explicațiile care li s-au cerut, se vor alege, eventual și cu măsuri preventive.