Judecătorul CCR Petre Lăzăroiu: Nu am votat niciodată PSD. Luni sesizăm Comisia de la Veneția

Judecătorul constituţional Petre Lăzăroiu a relatat duminică seară detalii legate de întâlnirea sa cu consilierul prezidenţial Simina Tănăsescu.

“Eu chiar l-am votat pe preşedinte. Eu nu am votat niciodată PSD, nu am nimic faţă de niciun partid, dar asta a fost opţiunea mea. Dar să spui că decizia CCR e pe mână cu ce spune alianţa de guvernare.... Şi am zis, măi această chestiune nu se pune în discuţie. Noi am fost puşi acolo să apărăm Constituţia, pentru alte chestiuni. Doamna Tănăsescu nu a reacţionat. A luat act de ce am spus”, a spus judecătorul că i-ar fi declarat judecătorului constituţional Simina Tănăsescu, transmite News.ro.

El a declarat la Antena3 că judecătorii CCR cu care a discutat i-au spus că trebuie să spună public despre existenţa acestei întâlniri, pentru că "au înţeles că este un pericol". În acest context, Lăzăroiu a afirmat că CCR a vrut să sesizeze chiar în acea zi Comisia de la Veneţia însă apoi au decis să amâne pentru luni.

"Am zis, o lăsăm pentru luni. Ne mai gândim", a precizat Lăzăroiu.

Lăzăroiu a afirmat că aceasta i-a trimis un SMS, în care i-a cerut să o sune. Lăzăroiu a spus că Tănăsescu i-a mărturisit că are “o sarcină ingrată” şi au stabilit să se întâlnească la Facultatea de Drept din Bucureşti, unde aceasta este profesoară. De asemenea, potrivit judecătorului CCR, Tănăsescu i-a spus că preşedintelui i se cere să semneze decretul de revocare funcţie a lui, în caz contrar Administraţia Prezidenţială va fi acţionată în instanţă.

“Eram la resturantul Triumf, căutam un local unde să îi aducem pe delegaţii Israelului care urmează să vină peste nici o lună, avem o bilaterală şi am văzut SMS-ul: <Putem vorbi la telefon?>. Binînţeles că am sunat, că ne cunoaştem. Nu suntem într-o relaţie specială (...) ne întâlnim la simpozioane, la conferinţe, ne-am întâlnit şi peste hotare şi ne respectăm. Şi întreb <ce s-a întâmplat>? Măi, zice, <vreau să ne vedem>. Bun, zic, dar care e problema? Zice <am o sarcină ingrată>. Sigur că m-am gândit ce anume ar vrea să îmi spună (…) m-am lamentat. Şi zic bine, când vrei să ne întâlnim. Zice <nu, sunt în concediu acuma, am examene>, dar zice de mâine ne putem vedea şi zic în jur de 14.30 – 15.00, mai la sfârşitul programului, trec pe la tine pe la facultate. Asta a fost discuţia preliminară”, a mărturisit Petre Lăzăroiu.

El povesteşte că s-au întâlnit la cabientul acesteia de la Facultatea de Drept din Bucureşti, iar consilierul Tănăsescu i-a arătat o hârtie prin care ONG-ul VeDem Just pune sub semnul întrebării mandatul său de judecător CCR, iar preşedintelui i se cere un decret pentru revocarea sa din funcţie.

“Ne-am întâlnit, a ieşit din examen, am intrat în cabinetul dânsei la Facultatea de Drept şi mi-a arătat o hârtie care circula prin mass media. Era pe masă (…) o asociaţie Just VeDem, dacă îmi aduc eu bine aminte, un ONG. Şi eu atata zic: <ce îmi arăţi asta?>, o hârtie A4 în care scria că mandatul judecătorului Lăzăroiu este sub semnul întrebării. Şi zic asta e o aberaţie, şi zice <da, dar se cere un decret. Preşedintelui i se cere un decret pentru revocarea ta>. Zic <Simina, este o aberaţie, preşedintele nu are prerogative să facă aşa ceva, eu sunt inamovibil>, adică nimeni nu mă poate schimba, doar dacă fac ceva grav, omor pe cineva. (…)”, a mai relatat Lăzăroiu.

Totodată, Lăzăroiu susţine că Simina Tănăsescu i-a spus că, dacă nu emite acel decret preşedintele, Administraţia Prezidenţială va fi dată în judecată.

“<Dacă nu emite acest decret, asociaţia ne va da în judecată>. Foarte bine, şi care este problema?> Eu pot să fac intervenţie în nume propriu. <Dacă semnăm acest decret, ne vei da tu în judecată. Zice <nu ştiu ce să facem>", a mai declarat judecătorul CCR.

El a spus că şi la începutul întâlnirii, şi la final, Simina Tănăsescu i-a mărturisit: “Îmi pare rău, am o sarcină ingrată, asta e”.

Judecătorul constituţional Petre Lăzăroiu a declarat încă de vineri că a avut o întâlnire cu consilierul prezidenţial Simina Tănăsescu, aceasta spunându-i că fundaţia VeDem Just îi cere preşedintelui să emită un decret de revocare a sa de la CCR.

Lăzăroiu spunea că mandatul său este perfect legal şi că ”se vrea neapărat să se creeze o presiune”. Ulterior, judecătorul CCR a declarat pentru G4Media că Simina Tănăsescu nu i-a cerut să demisioneze şi nici nu s-a simţit presat din partea acesteia.

Administraţia prezidenţială a precizat pentru DCNews că Simina Tănăsescu este în concediu şi s-a întâlnit la Facultatea de Drept cu Petre Lăzăroiu, iar între cei doi a avut loc o discuţie pur teoretică pe marginea solicitării asociaţiei civice VeDem Just, o discuţie tehnică, între doi profesionişti de drept constituţional, care nu a implicat în niciun fel instituţia Preşedintelui României.

