Dragnea cere Codurile Penale ”cât mai repede”. Mesaj pentru Toader: ”Sper să înțeleagă”

Agerpres

Preşedintele Partidului Social Democrat, Liviu Dragnea, a declarat că modificările Codurilor penale trebuie prezentate într-o perioadă rezonabilă prim-ministrului de către ministrul Justiţiei, Tudorel Toader.

"Cât mai repede trebuie să intre în vigoare Codurile penale, cât mai repede. (...) S-a pus în discuţie şi eu cred că domnul ministru Tudorel Toader, ministrul Justiţiei, într-o perioadă rezonabilă trebuie să le prezinte primului ministru pentru a fi adoptate prin ordonanţă (ordonanţă de urgenţă - n.r.), pentru că bâlciul acesta în care atacăm într-una şi virgula la Curtea Constituţională, doar-doar întârziem, nu poate continua la nesfârşit, pentru că, totuşi, discutăm de o legislaţie foarte importantă", a precizat liderul social-democrat joi, la un post TV.

Dragnea a menţionat că modificările Codurilor penale sunt decizii politice convenite la nivelul coaliţiei şi trebuie adoptate.

"Şi eu am suficientă apreciere pentru ministrul justiţiei, dar - nu numai pentru dumnealui, pentru oricine - intervine un moment când aprecierea nu mai poate compensa lipsa de decizie sau amânarea sine die. Astea trebuie adoptate, sunt decizii politice, am discutat şi în coaliţie lucrul acesta şi nu sunt decizii politice pentru mofturi, nu se dau Codurile pentru mine. Cred că din ce am văzut, şi am înţeles, şi am aflat, din ce în ce mai mulţi oameni înţeleg că toată această poveste este de fapt o minciună: 'Domn'le, orice se vrea ca să se îndrepte de fapt îi profită lui Dragnea' şi ăştia ca să extindă cât mai mult blocajul, spun 'Îi mai facem un dosar şi cu aia, şi cu aia', în aşa fel încât toate sunt pentru el. Domnule Toader, găseşte, inventează ceva, dai totul în afară de mine şi eu să rămân separat. Nu putem bloca o ţară, nu putem bloca reformarea sistemului, aducerea dreptului la un proces liber, protecţia drepturilor fundamentale la nivelul minim acceptabil în orice ţară democratică din lume... Acesta este un obiectiv major, nu o glumă. Eu sper să înţeleagă", a adăugat Dragnea.

