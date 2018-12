Dăncilă nu-și asumă amnistia și grațierea. Premierul vrea semnătura ministrului Justiției

Inquam Photos / George Calin

Premierul Viorica Dăncilă le-a spus jurnaliștilor cu care a discutat într-o întâlnire informală, joi, că doar ministrul Justiției ar trebui să fie cel care să inițieze o ordonanță de urgență privind amnistia și grațierea.

Șeful Executivului a subliniat faptul că, în prezent, pe masa sa de lucru nu există niciun astfel de proiect și că, dacă va primi un astfel de act normativ, se va consulta cu juriștii, deoarece ea nu este specialist în acest domeniu.

De asemenea, Viorica Dăncilă a precizat că nu va adopta niciun act privind o amnistie și grațieree dacă respectivul document nu este semnat de ministrul Justiției.

La începutul lunii decembrie, premierul a declarat că a văzut opiniile colegilor din PSD legate de acest subiect și că ”fiecare este liber să-ți spună părerea.”

"Pot să spun eu ce se întâmplă peste doi ani, peste trei ani, peste un an? Eu v-am spus că nu am avut nicio discuţie. Am văzut opiniile colegilor din PSD, fiecare e liber să-şi spună opinia, eu nu am avut nicio discuţie despre acest lucru. În CEx fiecare îşi va spune punctul de vedere, nu pot să prevăd ce problemă va ridica un membru al CEx-ului. Eu v-am spus că nu am pe masă acest act normativ, nu am discutat cu nimeni despre amnistie şi graţiere", spunea Dăncilă la acea vreme, după o întâlnire cu Liviu Dragnea.

Întrebată dacă exclude ca până la finalul anului să fie adoptată o Ordonanţă privind amnistia şi graţierea, Dăncilă a răspuns afirmativ.

