Costel Alexe, fost ministrul al Mediului, plasat sub control judiciar. S-a retras de la conducerea PNL Iași

Preşedintele Consiliului Judeţean Iaşi, fostul ministru al Mediului Costel Alexe a anunţat că a fost plasat sub control judiciar în dosarul în care este acuzat de luare de mită şi instigare la delapidare.

Fostul ministru a anunțat de asemenea, că s-a retras de la conducerea PNL Iaşi, conform News.ro.

"Ieri, 27 aprilie, am fost invitat la DNA pentru a mi se aduce la cunoştinţă că, în dosarul care mă vizează, am primit calitatea de inculpat, iar procurorii au dispus impunerea controlului judiciar. Sunt nevinovat şi am convigerea că voi demonstra acest lucru în instanţă, dar, în acest moment, consider că este un gest de onoare să mă autosuspend din funcţia de preşedinte al PNL Iaşi”, a anunţat Costel Alexe.

El a afirmat că Partidul Naţional Liberal a susţinut permanent lupta împotriva corupţiei prin toate măsurile pe care le-a luat nu doar de când este la guvernare, ci şi când a fost partid în opoziţie şi că el, personal, a susţinut lupta împotriva corupţiei, a promovat integritatea în activitatea sa politică şi aşa va proceda şi de acum înainte.

”Am încredere că îmi voi demonstra nevinovăţia în justiţie, iar, până atunci, vreau să mă asigur că această nouă calitate pe care o am în dosar nu va afecta în niciun fel activitatea şi imaginea filialei. Echipa PNL Iaşi este profesionistă, am muncit foarte mult să construim programul de guvernare şi viziunea de dezvoltare a comunităţii şi am reuşit să obţinem cele mai bune rezultate pentru PNL la ultimele cicluri electorale. Sunt un om de echipă, dar consider că este cel mai corect ca toate implicaţiile pe care le produce acest dosar să le gestionez la nivel personal. Am încredere în colegii mei şi ştiu că vor susţine activitatea filialei şi politicile liberale, astfel încât să păstreze pozitia PNL ca cea mai puternică formaţiune politică judeţeană”, declară fostul ministru.

De altfel, în ceea ce priveşte funcţia de preşedinte al CJ, Alexe a afirmat în repetate rânduri că nu are niciun motiv să se suspende dintr-o funcţie aleasă.

Alexe subliniază că va continua activitatea de preşedinte al Consiliului Judeţean şi a demonstra împreună cu echipa pe care a format-o că pot implementa programul de guvernare pe care l-au votat ieşenii şi că ”administraţia liberală este un exponent al schimbării în bine”.

”Sunt încrezător că instanţele de judecată îşi vor face corect treaba, iar în final se va demonstra că sunt un om de bună credinţă", conchide Alexe.

Preşedintele Klaus Iohannis a declarat, marţi, că "ar fi cazul" ca PNL să "reacţioneze politic" în ceea ce priveşte faptul că atât şeful CJ Iaşi, Costel Alexe, cât şi primarul Mihai Chirica sunt vizaţi de acuzaţii ale procurorilor. "Dacă nu o va face în următoarele zile, voi avea o discuţie pe această speţă", a afirmat Iohannis.

Fostul ministru al Mediului Costel Alexe este inculpat pentru luare de mită şi instigare la delapidare. În acelaşi dosar este urmărită penal şi o persoană cu funcţie de conducere într-o societate din siderurgie, pentru dare de mită şi delapidare.

Alexe ar fi pretins de la acea persoană produse din tablă, pentru a aloca gratuit acelei fabrici certificate de emisii de gaze cu efect de seră şi a monitoriza măsurile de închidere a unei halde de zgură. Costel Alexe ar fi primit acele produse, în cantitate de 22 de tone şi în valoare de 103.000 lei, la o firmă administrată de o rudă.