Costel Alexe a fost la DNA să afle că este urmărit penal pentru corupție. Procurorii nu i-au pus sechestru pe avere

Costel Alexe este suspect în ancheta procurorilor anticorupție, și joi a fost informat oficial că va trebui să dea explicații pentru acuzații de corupție în perioada cât era membru al Guvernului Orban.

Costel Alexe nu a zăbovit prea mult în sediul DNA, unde a venit alături de avocatul său iar procurorii anticorupție i-au adus la cunoștință că împotriva lui a fost începută urmărirea penală.

Procurorii DNA au putut să continue ancheta după ce președintele Klaus Iohannis a încuviințat, marți, cererea de urmărire penală pentru Alexe, formulată pe baza legii răspunderii ministeriale.

Fostul ministru este suspectat de două infracțiuni, luare de mită și instigare la delapidare. Potrivit procurorilor DNA, când era în fruntea Ministerului Mediului ar fi cerut șefului Combinatului Siderurgic de la Galați 22 de tone de tablă, în schimbul unor avantaje legate de emiterea unor certificate privind emisiile de gaze cu efect de seră.

Citește și Iohannis a admis cererea DNA de începere a urmării penale a fostului ministru Costel Alexe

Deocamdată, procurorii nu au luat niciun fel de măsuri restrictive împotriva lui, nu i-au pus sechestru pe bunuri.

Costel Alexe nu a dat joi nicio declarație în fața procurorilor, dar își susține public nevinovăția.

„Am aflat cu surprindere şi am luat act de comunicatul Direcţiei Naţionale Anticorupţie privind propunerea începerii urmăririi penale îndreptată împotriva mea. Vreau să precizez următoarele: am încredere în actul de justiţie şi îmi doresc cât mai repede finalizarea acestui demers care va statua exact realitatea: nu am cerut şi nu am luat în întreaga mea activitate publică foloase necuvenite cu încălcarea legii. Nu voi face nicio referire publică la această situaţie, în acest moment al demersului judiciar, dar vă asigur că în perioada următoare voi studia acuzaţiile care îmi sunt aduse şi voi oferi toată cooperarea şi transparenţa mea în faţa organelor judiciare″, spunea Alexe, care este în prezent președinte al Consiliului Județean Iași.