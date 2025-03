Răspunsul lui Bogdan Peșchir când a fost întrebat de ce a finanțat campania lui Călin Georgescu. De unde au venit banii

I se impută faptul că ar fi finanțat pe TikTok campania prezidențială a lui Călin Georgescu și că a cerut voturi pentru acesta în schimbul banilor. Avocații săi îl consideră nevinovat și susțin că Peșchir nu a cerut nimănui să îl promoveze ori să îl voteze pe Călin Georgescu pentru banii pe care i-a plătit.

Adus cu mandat de acasă, de la Brașov, Bogdan Peșchir și-a petrecut noaptea în arestul poliției. Brașoveanul a fost reținut de ofițerii Direcției de Investigare a Criminalității Economice din IGP, iar dimineață procurorul care îl anchetează a pus în mișcare acțiunea penală împotriva lui și l-a transformat din suspect în inculpat.

Într-un comunicat de presă, Parchetul General susține că „inculpatul a oferit suma de 879.521,13 USD sub formă de gift-uri pe aplicația TikTok și sumele de 302.547,87 de lei și 17.859,31 USD prin transferuri efectuate prin aplicația Revolut către 265 de persoane, în scopul determinării acestora să voteze un anumit candidat la alegerile prezidențiale organizate în anul 2024”.

Cum se apără Bogdan Peșchir în fața acuzațiilor

Cristian Sîrbu, avocatul lui Bogdan Peșchir: „L-am întrebat concret care sunt acuzațiile, domnule, că s-au făcut aceste donații către susținătorii domnului Georgescu. E vreo infracțiune? Noi așa am formulat. Doi! De ce l-ați susținut pe domnul Georgescu? Pentru că am simpatizat cu opiniile dânsului personal și este o alegere personală. Acei bani vin din trading de monede. Nu are nici măcar un cent care să nu fie dovedit”.

Ioan Gliga, avocatul lui Bogdan Peșchir: „Nu există, în opinia mea, nicio urmă de determinare a vreunui alegător sau de corupere a vreunui alegător în comportamentul domnului Peșchir. Niciuna dintre donațiile făcute de domnul Peșchir în cadrul platformei TikTok nu a avut un scop electoral”.

Imediat după ce Bogdan Peșchir s-a întors în Centrul de Reținere al Poliției, procurorul de caz a început să redacteze referatul cu propunere de arestare preventivă.

Deși infracțiunea de care este acuzat – coruperea alegătorilor – este pedepsită de Codul penal cu maximum trei ani de închisoare și, în general, astfel de măsuri preventive se solicită doar în cazul infracțiunilor pentru care pedeapsa este mai mare de cinci ani, în cazul brașoveanului procurorii Parchetului General au invocat o prevedere a Codului de procedură penală, potrivit căreia poate fi cerută arestarea și în cazul inculpaților pentru care există suspiciunea rezonabilă că infracțiunea a fost comisă prin intermediul mijloacelor electronice de comunicare.

Avocații lui Bogdan Peșchir susțin că vor da statul român în judecată la CEDO. În plus, vor face plângeri penale împotriva polițiștilor care i-au cerut să își descopere fața pentru a se legitima înainte de a fi dus la audieri în sediul Inspectoratului General al Poliției.

