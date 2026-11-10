„HELLENiQ ENERGY, un jucător de frunte în sectorul energetic din Europa de Sud-Est, își consolidează prezența în România prin investiții planificate în valoare de peste un miliard de euro până în 2030, ca parte a strategiei sale de dezvoltare internațională”, arată, marți, compania, într-un comunicat de presă, notează News.ro.

Oficialii eleni precizează că România a devenit a doua cea mai importantă piață pentru HELLENiQ ENERGY în sectorul energiei regenerabile, după Grecia, ocupând un rol central în planurile companiei de dezvoltare în Europa de Sud-Est.

Prin intermediul filialei locale, grupul grec dezvoltă în România un portofoliu diversificat de proiecte solare, eoliene și de stocare a energiei, cu o capacitate totală de peste 800 MW din surse regenerabile (SRE) și 500 MW în sisteme de stocare a energiei în baterii (BESS) – proiecte aflate fie în operare, fie în construcție sau în stadii avansate de dezvoltare.

Investițiile planificate vor consolida flexibilitatea și reziliența sistemului electroenergetic din România, vor contribui la securitatea energetică și vor sprijini tranziția energetică a țării, generând, totodată, valoare pe termen lung pentru economie și societate, spun oficialii firmei.

„România este o piață strategică pentru HELLENiQ ENERGY și un pilon esențial al planurilor noastre de creștere pe termen lung în Europa de Sud-Est. Angajamentul nostru de a investi peste un miliard de euro până în 2030 reflectă încrederea în perspectivele țării și decizia noastră strategică de a stabili o prezență solidă și durabilă în sectorul energetic de aici. În calitate de una dintre principalele companii energetice din regiune, deținem forța financiară, expertiza tehnică și experiența operațională necesare pentru a dezvolta și gestiona o infrastructură energetică modernă. După ce am finalizat cu succes strategia noastră «Vision 2025» înainte de termen, intrăm deja în următoarea etapă de dezvoltare, în care energia regenerabilă și stocarea energiei joacă un rol crucial”, a declarat Andreas Shiamishis, CEO al HELLENiQ ENERGY.

Grupul elen și-a stabilit deja o prezență operațională solidă în România, cu patru parcuri fotovoltaice care însumează o capacitate instalată de 211 MW, situate în județele Teleorman, Giurgiu, Olt și Dolj și care generează o cantitate de energie electrică echivalentă cu consumul anual a peste 155.000 de gospodării.

În același timp, compania continuă să dezvolte proiecte noi, extinzându-și portofoliul atât din punct de vedere geografic, cât și tehnologic.

Printre proiectele-cheie aflate în dezvoltare se numără un parc eolian de 96 MW în județul Galați, a cărui finalizare este estimată pentru al doilea trimestru al anului 2027, acesta urmând să genereze energie electrică echivalentă cu consumul anual a peste 150.000 de gospodării.

La acesta se mai adaugă alte proiecte mature – eoliene, solare și de stocare – care depășesc 500 MW în capacități din surse regenerabile (SRE) și 500 MW în sisteme de stocare a energiei în baterii (BESS).

HELLENiQ Renewables România dezvoltă sisteme de stocare în baterii

Reprezentanții firmei susțin că un pilon esențial al strategiei de creștere a HELLENiQ ENERGY în România este dezvoltarea unor sisteme de stocare a energiei în baterii, la scară largă. „Această direcție reflectă convingerea companiei că stocarea va juca un rol critic în asigurarea flexibilității, fiabilității și rezilienței viitoare a sistemelor energetice europene”, se precizează în comunicat.

HELLENiQ Renewables România dezvoltă sisteme de stocare în baterii – fie integrate în centrale de producție din surse regenerabile, fie ca unități independente – cu o capacitate totală de stocare de 1.500 MWh, ceea ce reprezintă unul dintre cele mai importante portofolii de stocare în baterii aflate în prezent în dezvoltare în România.

„Se preconizează că aceste proiecte vor contribui la îmbunătățirea stabilității rețelei, vor facilita integrarea unor capacități suplimentare de energie regenerabilă și vor consolida reziliența energetică pe termen lung a României”, susțin oficialii companiei elene.

În prezent, HELLENiQ ENERGY gestionează un portofoliu de energie regenerabilă de peste 6 GW, din care mai mult de 800 MW sunt deja operaționali în cinci țări (Grecia, România, Bulgaria, Cipru și Macedonia de Nord). Compania își propune să atingă o capacitate instalată din surse regenerabile de peste 2 GW până în 2030, susținută de investiții totale în energie regenerabilă și stocare ce depășesc 2 miliarde de euro.

HELLENiQ ENERGY este una dintre principalele companii integrate de energie din Europa de Sud-Est, având o prezență în opt țări.

Grupul este activ în producția, furnizarea și comercializarea tuturor tipurilor de energie, cu un accent tot mai mare pe energia curată și sursele regenerabile.