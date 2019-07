V-ați cunoscut pe mIRC sau Instagram? Nu contează, hai la festival! Invitații la Untold, Summer Well și Afterhills

La începuturile internetului, relațiile online se infiripau pe mIRC sau pe Yahoo!Messenger. Acum avem Facebook, Instagram sau site-uri de dating.

INSCRIE POVESTEA TA AICI SI CASTIGA!

Omul modern cunoaște își facecunoștințe și relații mai degrabă pe internet, decât prin metodele tradiționale folosite de părinții noștri. Dar chiar dacă încep virtual, relațiile online pot deveni serioase și sunt de lungă durată.

Este și cazul multora dintre participanții la campania „Împreună online și offline”, care și-au spus povestea pe site-ul dedicat. Participanții la campania, care se desfășoară în perioada 17 iulie 2019 – 30 iulie 2019, pot câștiga prin tragere la sorți 15 invitații duble la cele mai tari festivaluri ale sezonului: Untold, Summer Well și Afterhills.

“Online-ul m-a pus fata in fata cu iubirea si cum Instagram-ul e starul zilelor noastre, s-a dovedit a fi si match maker-ul perfect pentru mine si iubitul meu. Dupa un 1 ianuarie plin de glume si alte luni pline de conversatii nocturne pe Messenger, cei putin peste 2.000 KM n-au reusit sa ne faca sa ne luam gandul unul de la altul. Asa ca Dare to live your love, indiferent de locul in care te afli pentru noi nu este doar un quote, ci o realitate. Una care ne uneste pe zi ce trece din ce in ce mai mult. So, here’s looking at you kid - aka Theo :)”, povestește Andra pe site-ul campaniei.

Septimiu și-a găsit jumătatea acum 15 ani, tot pe internet, dar pe chatul de la DC++, despre care, cel mai probabil, generația Facebook nici nu a auzit.

“Ne am intalnit pe chatul de DC++ si suntem de 15 ani impreuna ... daca stiti platforma ...intelegeti”, a explicat Septimiu pe site.

Alexandra l-a cunoscut pe cel care urma să-i devină partener în clasa I, dar viața i-a dus în țări diferite. În urmă cu zece ani l-a regăsit pe Facebook și au ținut legătura pe WhatsApp.

“Pe Sorin il cunosc din clasa I, dar dupa scoala generala nu ne-am mai vazut. Dupa zece ani ne-am gasit pe Facebook si am inceput sa vorbim non-stop pe WhatsApp, fiind in tari diferite. Dupa cateva luni ne-am si revazut iar acum suntem impreuna de 8 ani si avem 2 copii. Lucrand destul de mult si fiind si parinti full time nu prea mai avem timp si pentru noi, asa ca un festival ne-ar prinde bine”, își spune povestea Alexandra.

Pe lângă invitațiile la cele trei festivaluri, cei care povestesc despre o relație la distanță cu cineva drag pe site-ul campaniei „Împreună online și offline” vor fi invitați, împreună cu persoana dragă, să participe la un experiment filmat în București.

Participanții la această campanie, posesori ai unui abonament sau ai unei cartele Prepay Orange, pot câștiga, prin targere la sorți, una din cele 15 invitații duble la unul dintre cele trei festivaluri. Desemnarea câștigătorilor se face pe 30 iulie, prin metode electronice, iar aceştia vor fi anunţaţi telefonic pe data de 31 iulie. De asemenea, numele lor vor fi publicate pe site-ul campaniei.