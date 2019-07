Dă-ți întâlnire cu persoana iubită la Untold, Summer Well sau Afterhills. Cum câștigi invitații

Iubitul este în Marea Britanie? Prietenul cel mai bun stă în Franța? Sora locuiește de mulți ani în altă țară? În secolul 21, oamenii reușesc să păstreze legătura chiar și la sute ce kilometri unii de alții, iar întâlnirile fac relațiile mai colorate.

Traiul în secolul comunicării și ale dezvoltării tehnologice face însă și relațiile la distanță mai ușoare. Cu o conexiune la internet, un smartphone sau un laptop, comunicarea în oricare colț al lumii este la un click distanță.

Iar în această vară, întâlnirea fizică ar putea avea loc la unul dintre cele mai tari festivaluri ale sezonului: Untold, Summer Well și Afterhills. Participanții la campania „Împreună online și offline”, care se desfășoară în perioada 17 iulie 2019 – 30 iulie 2019, pot câștiga prin tragere la sorți 15 invitații duble la cele trei festivaluri.

Participanții la această campanie trebuie să aibă un abonament sau o cartelă Prepay Orange și să încarce pe site-ul campaniei o poveste despre o relație la distanță menținută în online cu o persoană dragă.

Cei care își încarcă povestea pe site-ul campaniei pot participa, împreună cu persoana dragă, la o filmare de o zi în București.

“Iubitul meu a fost plecat in Londra timp de 3 luni. In aceasta perioada, am comunicat pe Facebook, whatsup, instagram si facetime. Daaaar ce a facut lucrurile mai frumoase au fost biletelele pe care i le-am scris zi de zi si pe care i le-am inmanat pe aeroport, cand s-a intors. In biletele am scris lucrurile pe care nu i le transmisesem pe retelele sociale- cum mi-a fost ziua, cat de mult m-am gandit la el, cum astept sa il imbratisez si sa ii simt din nou parfumul. El in fiecare dimineata imi trimitea o poza cu cafeaua pe care o servea dimineata, alaturi de un bilet pe care scria "Buna dimineata, iubire!". M-a inspirat initiativa lui, probabil. Relatiile la distanta ne invata ca dragostea nu tine cont de kilometrii si ca este frumos sa te bucuri de lucrurile mici, simple, cum ar fi simplul gand ca peste mari si tari, cum s-ar spune, cineva iti trimite un gand cald, de dor, de iubire, numai pentru tine”, își spune Alexa Loretta povestea de iubire la distantă.

“Ne stim de cand eu aveam 5 ani si Alex doar 3. Alex este nascut si crescut in Franta, iar in fiecare vara timp de doua luni venea in vacanta la bunicii din partea tatalui in Romania. Cand eram copii abia asteptam vacanta de vara pentru ca venea Alex Francezu’ in Romania, cele doua luni pe care le petrecea in Romania constau in: stat in apa de dimineata pana seara in zilele calduroase, iar in zilele mai racoroase ne jucam pe consola sau ne gaseam alte activitati de facut, desi Playstation-ul era dumnezeul nostru, totusi reuseam sa ne delipim de televizor sis a ne mai jucam si de-a v-ati ascunselea sau leapsa sau sa iesim la plimbare cu bicicletele. Cand se apropia 15 august in fiecare an stiam ca vor veni cateva zile de plansete si jale pentru toata gasca pentru ca pleca Alex in Franta iar noi ramaneam fara companion de joaca si fara mult prea-iubitul playstation pentru care trebuia sa mai asteptam un an , iar in mai putin de o luna se termina si vacanta de vara (motiv si mai mare de suparare). Desi anii au trecut si acum am depasit amandoi varsta de 20 de ani, ne amintim si acum cu placere de amintirile din copilarie prin intermediul Instragramului, Viber-ului si SnapChat, iar din cand in cand ne mai jucam impreuna online si pe consola pentru ca inca nu am trecut peste “our first love” pe care il folosim inca de la prima generatie. Desi nu ne-am mai vazut de 4 ani, cred ca ar fi un moment foarte bun sa ne intalnim la festivalurile ce urmeaza in Romania, in speranta ca anul viitor voi fi invitat si eu la festivalurile de muzica din Franta”, povestește și Andrei pe site-ul campaniei.

15 dintre cei care își spun povestea în 300 de cuvinte pe site-ul campaniei pot câștiga, prin tragerea la sorţi, o invitație dublă la unul dintre cele trei festivaluri. Desemnarea câștigătorilor se face pe 30 iulie, prin metode electronice, iar aceştia vor fi anunţaţi telefonic pe data de 31 iulie. De asemenea, numele lor vor fi publicate pe site-ul campaniei.

Suplimentar, participanții își pot da acordul ca, odată aleasă povestea lor prin proces de jurizare, să participe împreună cu persoana dragă la o filmare de o zi în București.