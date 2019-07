Câștigă invitații la Untold, Summer Well și Afterhills și mergi cu familia sau prietenii aflați departe

Depărtarea de familie sau de prietenii de-o viață poate fi dificilă, însă tehnologia epocii moderne “scurtează” distanțele și face despărțirile mai ușor de suportat.

Facebook Messenger, WhatsApp, Skype sunt doar câteva dintre cele mai folosite aplicații online pentru a vorbi cu persoanele dragi, indiferent de distanța care ne desparte.

Fie că vorbim la celalalt capăt al țării sau la celalalte capăt al planetei, internetul face posibilă comunicarea și menținerea relațiilor la distanță doar din câteva mișcări simple.

Participanții la această campanie, care se desfășoară în perioada 17 iulie 2019 – 30 iulie 2019, trebuie să aibă un abonament sau o cartelă Prepay Orange și să încarce pe site-ul campaniei o poveste despre o relație la distanță menținută în online cu o persoană dragă.

Alexandra a povestit, pe site-ul campaniei, reîntâlnirea cu prieteni dragi, anul trecut, la Afterhills și ar vrea să repete experiența și în acest an.

“De aproape doi ani ne-am facut niste prieteni foarte buni in Iasi, desi ne stim din copilarie nu am avut foarte multe lucruri in comun. Insa de cativa ani am inceput sa ne cunoastem mult mai bine si sa facem multe lucruri impreuna. Prima experienta mai importanta pe care am impartasit-o a fost anul trecut la Afterhills unde ne-a placut desi am facut si niste mici greseli .... am stat la coada 3 ore pentru o inghetata Thailandeza in zona Orange. Inca ne mai amuzam cand facem cate o video-conferinta si vorbim prin intermediul Whatsapp si realizam ca am ratat concertul Subcarpati pentru o inghetata Thailandeza (iar unul dintre prieteni nici nu a mancat inghetata pentru ca a ales o combinatie dubioasa de pepene galben si ciocolata). Din acest motiv ar fi foarte bine sa mai avem o sansa se ne bucuram de festivaluri la maxim, in special Afterhills , fara a sta la cozi la Inghetata si sa ne bucuram de muzica si de experientele de festival (sooo no more free ice cream)”, și-a amintit Alexandra.

Sanda povestește că, prin intermediul internetului, a descoperit o metodă revoluționară prin care poate ține legătura cu sora ei din Italia.



“Prin intermediul internetului am descoperit o modalitate revolutionara (avand in vedere ca am 50 de ani) pentru mine de a vorbi cu sora mea din Italia. Pana sa aflu de Whatsapp, Skype si Viber ma bazam doar pe minutele internationale din oferta care de obicei erau destul de putine. De cand comunicam prin intermediul Whatsapp ne este mult mai usor mai ales ca majoritatea apelurilor sunt video, iar in acest mod dorul de rude este injumatatit”, spune Sanda, pe site-ul campaniei.

Marius, pe de altă parte, spune că, deși locuiește cu soția în aceeași casă, relația lor este tot una la distanță, pentru că lucrează în ture diferite. De aceea, vrea să-i ofere soției posibilitatea de a petrece timp de calitate împreună la unul dintre festivalurile din campanie, și a scris în versuri mesajul de participare.

“Deci, iubire și distanță, și comunicare așa. M-am gândit și tot gândit și nu știu pe altcineva. Deși am mai dat mesaje, de pe Orange evident, Lui Shakira și J. Lo. N-am comunicat perfect. De asta n-am pretenții clare, să ne reunim la „show”, Nici cu una nici cu alta. M-am gândit la alt cadou: Cu soția mea aș vrea, singur să mă întâlnesc, „După dealuri„ pe la Iași ori „nespus„ la Cluj doresc. Că-i distanță între noi. Ea la muncă, eu acas’, Când vin eu, se duce ea. Împreună nici un ceas. Nici în pat nu stăm aproape, eu adorm foarte ușor, Ea târziu. Și numai dacă are în brațe „puișor”! Deci distanța-i stabilită și mai cruntă decât toate. De iubire ce să spun?! Inima-i plină și poate . De comunicat o facem, permanent- „portocaliu”: „Ți-am lăsat cina pe masă”.. „Te iubesc „..”Mai vii? Să știu...” „Azi rămân la bere iarăși”..”analize au ieșit bine” „Ce să fac azi de mâncare?" „Ce mai faci? Mi-e dor de tine!” Deci suntem un caz pretabil, la o astfel de întâmplare, Reuniți la vreun spectacol, la Iași, Cluj ori chiar la mare. Iar de nu, nu-i bai, sunt tânăr, mai am timp și deși-i „strange”: Să iubesc, să fiu departe, să comunic... e doar orange”, a scris Marius.

Participanții la această campanie pot câștiga, prin targere la sorți, una din cele 15 invitații duble la unul dintre cele trei festivaluri. Pe lângă invitație, cei care își încarcă povestea pe site-ul campaniei pot participa, împreună cu persoana dragă, la o filmare de o zi în București.

Desemnarea câștigătorilor se face pe 30 iulie, prin metode electronice, iar aceştia vor fi anunţaţi telefonic pe data de 31 iulie. De asemenea, numele lor vor fi publicate pe site-ul campaniei.