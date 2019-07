Cum poți câștiga invitații duble la Untold, Summer Well sau Afterhills

Relațiile la distanță nu sunt modalitatea cea mai dorită pentru a ține legătura cu persoanele dragi, dar românii demonstrează că pot face față sutelor de kilometri care îi despart. Iar tehnologia îi ajută din plin.

Denisa povestește că și-a întâlnit jumătatea în urmă cu doi ani, la Untold. S-au revăzut anul trecut la același festival.

“Totul a început acum 2 ani pe un stadion la un concert. Eu eram cu altcineva, iar el…, el trecea prin viața ca un lup singuratic deși avea multe fete langa el. Din momentul in care am făcut cunoștința parca totul s-a schimbat, mereu îmi doream ca destinul sa ne aducă unul langa altul, dar nu se întâmpla. Acum un an, la Untold, ne-am revăzut și am reușit in cele din urma sa stam și noi sa povestim, sa ne cunoaștem mai bine, sa legam conexiunea pe care am simțit-o acum un an pe un stadion la un concert. După acea întâlnire in care destinul a făcut exact ce mi-am dorit un an întreg, sa îl văd iar langa mine și sa știu ca in sfârșit avem ocazia sa vorbim totul s-a schimbat. O luna a fost liniște, dar din septembrie am început sa vorbim din ce in ce mai des, ba pe Whatsapp, ba pe Facebook, Snapchat, telefon chiar și prin mesaje, pentru ca era singura varianta in care ii simteam suflet atât de aproape de al meu. As vrea ca și anul acesta sa fie la fel, cu putine lucruri care deja s-a schimbat. Sa fim împreuna in locul in care totul s-a legat totul mai bine, dar de data asta împreuna cu o singura dorința.. sa nu mai trebuiască sa ne regăsim intr-o zi”, povestește Denisa.

Denisa ar putea fi unul dintre câștigătorii celor 15 invitații duble la cele mai tari trei festivaluri ale sezonului: Untold, Summer Well și Afterhills, din cadrul campaniei „Împreună online și offline”, care se desfășoară în perioada 17 iulie 2019 – 30 iulie 2019.

Iar Maria ar putea merge anul acesta pentru prima dată la Untold cu iubitul ei de care o despart 2.500 de km.

“2.500 km sunt între mine şi iubitul meu. Eu sunt studentă în Bucureşti, iar el e la facultate în Luton. Nici oraşele natale nu coincid: eu sunt din Dr.Tr.Severin, el din Craiova (ne-am cunoscut la Revelionul 2016 dintr-o întâmplare a sorții, niciunul dintre noi nu trebuia inițial să fie la acel party, planurile ni s-au schimbat în ultimul moment). Ne leagă pasiunile comune: călătoriile; iubirea față de animale - eu am acasă 6 câini maidanezi si 16 pisici salvate de pe stradă; jocurile; discuțiile lungi despre orice - ştiință, politică, filme, cărți. Şi, desigur, flacăra oricărei relații: memes! Comunicăm prin telefon (am abonament Orange si cel mai mare cost suplimentar l-am avut de 700 lei oops), Whatsapp, Discord, Facebook. Ne vedem vara + în rest, câteva zile o dată la două luni, long live low-cost airlines. N-am mai fost niciodată la Untold, dar ar fi un prilej drăguț să folosim maşina aia şi la altceva în afară de drumuri la vet cu animalele străzii în campanii de sterilizare:)). Ce am învățat în trei ani jumate de relație? Că distanța nu e un obstacol atât timp cât ştim să clădim poduri... Cheers!”, și-a spus Maria povestea pe site-ul campaniei.

Participanții la această campanie trebuie să aibă un abonament sau o cartelă Prepay Orange și să încarce pe site o poveste despre o relație la distanță menținută în online cu o persoană dragă.

Cei care își spun povestea în 300 de cuvinte pe site-ul campaniei pot câștiga, prin tragerea la sorţi, o invitație dublă la unul dintre cele trei festivaluri. Desemnarea câștigătorilor se face pe 30 iulie, prin metode electronice, iar aceştia vor fi anunţaţi telefonic pe data de 31 iulie. De asemenea, numele lor vor fi publicate pe site-ul campaniei.

Suplimentar, participanții își pot da acordul ca, odată aleasă povestea lor prin proces de jurizare, să participe împreună cu persoana dragă la o filmare de o zi în București.