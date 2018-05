iCEE.fest 2018. Specialiștii vorbesc despre impactul tehnologiei în industria financiar bancară

Pro TV

Cum va fi impactată industria financiar bancară de tehnologie? Cele mai recente tendințe în Fintech, blockchain, ICO și cryptomonede sunt analizate în cadrul iCEE.fest 2018.

Unul dintre cele mai importante evenimente dedicate transformărilor pe care tehnologia le provoacă în economie, iCEE.fest 2018 aduce din nou în prim plan discuțiile despre ”viitorul banilor” si al industriei financiar bancare.

Festivalul, care va avea loc la București în perioada 14-15 iunie, acordă o atenție specială modificărilor din domeniul bancar, acolo unde tehnologia schimbă definitiv modul în care brandurile traditionale activau până în urmă cu câțiva ani.

· Ce se întâmplă cu fluctuațiile Bitcoin-ului?

· Este ICO o variantă de sigură pentru investiții?

· Ce se schimbă în Fintech și ce trebuie să faci atunci când vine vorba despre banii tăi?

Acestea sunt doar o parte dintre întrebările care își vor găsi răspuns în cadrul iCEE.fest. Și asta pentru că vor veni la București specialiști și companii cu rezultate excelente.

Organizatorii tocmai au anunțat prezența la festival a celor de la REVOLUT, compania care are acum peste un milion de clienți în Europa, doi ani și jumătate după lansare.

REVOLUT este o alternativă pentru serviciile bancare digitale, care include un card de debit preplătit (MasterCard sau VISA), schimb valutar, schimb de criptomonede (Bitcoin, Ethereum, Litecoin) și plăți peer-to-peer.

Startupul londonez a fost fondat de Nikolay Storonsky și Vlad Yatsenko și susține în prezent cheltuielile și retragerile prin ATM în 120 de monede și trimiterea în 26 de valute direct din aplicația mobilă.

Alte exemple de speakeri și companii care se vor alătura discuțiilor din zona financiară la iCEE.fest 2018:

Ø Grant Sabatier, Fondatorul Millennial Money, o comunitate antreprenorială dedicată independenței financiare.

- Plecând de la 2 dolari, Grant a devenit milionar prin investițiile realizate timp de 5 ani

- Deținător a 69.2 Bitcoin, Grant nu recomandă investițiile în această monedă momentan.

Ø Richard Kastelein, Co-founder @ CryptoAssets Design Group, o colecție de scriitori, marketeri, designeri, academicieni și investitori cu puternice influențe în zona financiară.

Ø Luis Rivera, Co-founder & Business Development @ ETFmatic, un startup Fintech condus de o echipă de antreprenori cu experiență.

Ø Bartosz Golba, Head of Content, Wealth Management and Kit Carson, Head of Banking and Fintech - both from Global Data, un furnizor de informații specializat care deservește piețele serviciilor financiare internaționale.

Ø Iona Bain, Founder @ Young Money Blog, primul blog britanic înființat pentru a încerca să ajute tinerii să se confrunte cu problema finanțelor personale.

Ø Jonny Paul, Organiser @ Fintech Week Tel Aviv, o conferință anuală care reunește ecosistemele israeliene și globale.

Ø Simon Phipps, Head of Asia, Global Development & Blockchain @ The Digital Insurer, forumul pentru profesioniștii interesați de impactul tehnologiei digitale asupra modelelor de afaceri de asigurări.

Ø Timo Dreger, Investment Manager at coparion, un fond de capital de risc dedicat companiilor tech aflate la început de drum.

Ø Jaco Oosthuizen, Co-Founder and Chief Wellbeing Officer at yu life, companie cu o viziune nouă asupra asigurărilor.

Ø David Chaum, CTO @ Digi Cash, companie cu background ce acoperă zonele de Fintech, piețele de valori imobiliare precum și operațiunile "back-end" plus cerințele legale.

Ø Nathalie Ferrant, Sr Director – Global Digital Distribution @ WU, o companie care oferă una dintre cele mai simple căi pentru a trimite bani și a rămâne conectat oriunde în lume.

iCEE.fest 2018 are loc la București, pe 14 și 15 Iunie, si aduce la Bucuresti aproape 200 de experți din companii globale majore din digital si tehnologie.

Biletele sunt disponibile pe site-ul festivalului.

