Experiența Erasmus+ prin ochii unei eleve de clasa a XI-a: ”Am trăit o săptămână ca un elev de liceu din Turcia”

Programul a avut loc în cadrul proiectului Erasmus+ „Învăţare cooperativă şi integrată prin intermediul cuvintelor tradiţionale de înţelepciune”.

Ileana-Lara Boerescu, elevă în clasa a XI-a, s-a numărat printre participanții la proiect, și a împărtășit pentru știrileprotv.ro impresiile ei despre această experiență.

”A fost prima dată când am luat parte la un proiect de acest gen și pot spune că mi-a oferit o perspectivă inedită, nu numai pentru că am putut trăi o săptămână ca un adolescent de liceu din Turcia, dar și pentru că am cunoscut oameni noi și am vizitat locuri senzaționale.

Cred că primul lucru pe care ar trebui să-l știe cineva care pleacă într-un astfel de schimb de experiență este că nu prea există timp pentru somn. Sunt atât de multe de făcut încât este, pur și simplu, păcat să dormi (eu am recuperat abia când am ajuns acasă .)

Ileana-Lara Boerescu spune că liceul din Turcia este “un fel de afterschool pentru elevii supradotați”, care vin aici pentru a-și descoperi pasiunile.

La acest schimb de experiență au participat, pe lângă elevii de la Colegiul Național Mihai Viteazul, și echipe din Spania, Slovacia și Polonia. Fiecare grup a avut șansa de a-și prezenta în față celorlalți școala și orașul de proveniență.

Ileana-Lara Boerescu: “O altă parte a experienței au fost excursiie la Pamukkale, Efes, Laodikeia și Șirince. Terasele de calcar cu apă caldă din Pamukkale sunt și în realitate la fel de impresionante ca în poze. Pentru că am prins o zi mai răcoroasă, doar câțiva dintre noi s-au aventurat pentru o baie scurtă.

Ruinele orașului antic Efes m-au făcut să cred că sunt într-un decor de la Hollywood – pur și simplu, sunt ireal de frumoase. Datorită ghidului locul, extrem de simpatic, am aflat că Laodikeia era numit, inițial, Orașul lui Zeus – și acolo am făcut sute de poze cu ruinele. Iar în pitorescul sat Șirince, care arată fix ca un tablou, cu străduțele lui înguste și pietruite și casele vechi, am văzut ”în viu” o lecție de istorie.

Localnicii de aici respectă obieiuri și tradiții de acum câteva sute de ani, ba chiar păstrează aceleași rețete vechi, pe care am avut ocazia să le degust personal: vin de casă, sos de rodie pentru salate și fripturi și un delicios rahat turcesc.

Nu pot să vobesc despre experiența din Turcia fără să menționez mâncărurile pe care le-am încercat, fie de la tarabele de pe stradă, fie în restaurantele în care ne-au dus gazdele noastre. M-am îndrăgostit de baclava, lahmacun, orez cu pui, tocăniță de miel, ayran și cafeaua turcească. Mai trebuie să spun că kebap-ul turcesc nu are nicio legătură, ca gust, cu preparatul cu același nume din România”.

Ultimele zile ale proiectului au fost dedicate punerii în scenă a unei piese de teatru, la care au participat toți elevii veniți din România, Polonia, Slovacia și Spania.

Ioana Șandru, profesor coordonator: ”Erasmus+ este programul Uniunii Europene pentru educație și formare, care încurajează elevii și profesorii să participe la viața democratică europeană, să câștige experiență și acces la studii, formare și voluntariat în străinătate, prin mobilității cu țările partenere ale UE.”

Erasmus+ își propune să contribuie la îndeplinirea obiectivelor strategiei Europa 2020 pentru creștere economică, locuri de muncă, echitate socială și incluziune.

