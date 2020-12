„Viitor cu clasă”. Proiectul pentru copiii sărmani al Mirelei Retegan şi metoda modernă a profesorului Bogdan Petre

Un tânăr profesor de geografie să străduiește să le insufle pasiunea lui și elevilor. Are de partea lui atuul vârstei și înțelegerea pe care o manifestă pentru copii.

Bogdan Petre are 26 de ani și „este profesor cu acte în regulă”, așa cum spune chiar el, din anul 2016. De mic a fost pasionat de geografie, iar pasiunea i-a devenit o meserie pe care o practică cu entuziasm. Bogdan le predă acum această materie elevilor de liceu, și nu numai într-un liceu, ci în trei: la Colegiul Național Gheorghe Lazăr, la Colegiul Național Matei Basarab și la o școală din sistemul privat din Ilfov.

Tânărul profesor a explicat în emisiunea „Viitor cu clasă” ce înseamnă geografia în timpurile moderne. Este diferită față de ce au învățat părinții, să spunem, acum 20 de ani, pentru că lumea este într-o continuă mișcare.



„Geografia e sărbătoarea sufletului copiilor, a sistemului de învățământ, geografia ne arată cât este ea de importantă astăzi, când lumea aceasta se schimbă cu o repeziciune fantastică, când tot ce era azi poate nu mai e de interes mâine. Ea ne învață să ne adaptăm schimbării acesteia care vine suficient de tare spre noi, uneori și de asta consider că prin a studia geografia ne putem pregăti sufletește și pentru ceea ce urmează” crede Bogdan.

Roxana Hulpe: Cum îi atragi tu pe elevi la orele de geografie?

Bogdan Petre: „Unul dintre atuuri cred că ar fi tinerețea, sunt destul de apropiat de elevii mei, predau la liceu, așa mi-au spus și ei, că pe mine mă văd mai întâi ca un prieten și abia apoi ca un profesor. Am reușit să dărâmăm anumite bariere, care pot fi uneori protocolare între elev și profesor, am reușit să ajung la sufletul lor, i-am înțeles tot timpul, i-am sprijinit de oricâte ori a fost cazul dar m-am mai și supărat pe ei, că este omenesc. Avem o relație foarte apropiată, dar și protocolară în același timp, nu depășim anumite limite. Apropierea mea față de ei și faptul că îmi spun anumite lucruri ”Domnu, dumneavoastră veniți tot timpul cu zâmbetul pe buze la ore, veniți cu o căldură, cu o bună dispoziție, ne face să ne simțim și noi altfel”. Cred că face parte din acest avânt de început de carieră dar sper să rămână așa până la pensie”.

Predarea online a reprezentat o provocare și pentru el, dar consideră că s-a adaptat rapid.

„Încă din martie m-am preocupat de partea asta de a-mi dezvolta predarea online, i-am întrebat pe ei și ce și-ar dori, cum și-ar dori să fie orele de geografie, în mod sistematic le aplic chestionare de feedback astfel să văd ce merge bine, ce merge mai puțin bine, ce și-ar dori să aprofundăm mai mult, ce aplicații mai putem insera în cadrul orelor de la clasă” a mai spus tânărul profesor.

Mirela Retegan „Încalță un copil pentru iarnă”

Mirela Retegan, fondatoarea fenomenului „Gașca Zurli” din România a fost și ea invitată, de data aceasta de la distanță, prin videocall, în emisiunea „Viitor cu clasă”.



Mirela s-a ocupat de un proiect minunat, „Încalță un copil pentru iarnă”. Ea strânge ghetuțe pentru copiii din familii defavorizate și a povestit că tocmai a lăsat cadourile undeva unde era nevoie de ele.

„Vin de la Vălenii de Munte, de la un centru de plasament unde am fost să ducem ghetuțe și cadouri pentru aproape 50 de copii. E ciudat pentru că nu puteam să intrăm, ei erau călare, pe geamuri, cântau ”Eu am o căsuță mică” din toate colțurile clădirii și eu am fost împreună cu fetița Zurli, cu Lulu și cu Truli și le-am dus cadourile, le-am dat oamenilor mari din centru și le-am lăsat acolo” a povestit Mirela Retegan

Ea a spus și cum a început campania umanitară, pornind de la o simplă postare pe Facebook.

„Anul trecut eram cu un spectacol în diaspora, la Viena, Maia, fetița mea, venise acolo, și ne-am dus împreună să-și cumpere ghete. Era foarte fericită și povestind cu ea, i-am spus, măi Măiuța, îți dai seama câte mămici sunt în România care nu-și permit o pereche de ghete pentru copilul lor? Seara am făcut o postare pe Facebook și am scris ”Aș vrea să nu mai văd niciun copil desculț în România, aș vrea să nu mai existe niciun copil căruia să-i fie frig la picioare, să nu poată să umble iarna pentru că nu are cu ce să se încalțe”. Și a doua zi, la spectacol, a venit o bunică cu o pereche de ghetuțe și a zis ”Poftiți, doamna Mirela”. ”Și i-am zis: ce sunt astea?” ”Păi n-ați spus aseară pe Facebook să strângem ghetuțe, să încălțăm copiii desculți din România?!”

Anul trecut am strâns 5.000 și acum ne îndreptăm spre 10.000” a povestit Mirela Retegan.