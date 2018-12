Un cioban care vizita mormântul familiei a făcut o descoperire care a schimbat istoria

AFP

Un cioban, un profesor de geografie și un pensionar din Africa de Sud au contribuit la una dintre cele mai mari descoperiri paleontologice de pe continentul african.

Dumangwe Thyobeka, un simplu cioban, a descoperit un sit paleontologic cu fosile vechi de peste 200 de milioane de ani, în urma unei vizite la mormântul familiei sale din Qhemega, provincia Eastern Cape, scrie BBC.

"Strămoșii mei sunt îngropați pe acest pământ și una dintre responsabilitățile mele este să mă îngrijesc de mormintele lor, să le curăț", a declarat bărbatul de 54 de ani, care a devenit un erou local.



"Într-o zi în timp ce făceam asta, am descoperit un os mare, nu mai văzusem niciodată așa ceva, deși știam cum trebuie să arate oasele umane".

Ciobanul i-a prezentat descoperirea sa unui specialist din sat, James Rhalane, ieșit la pensie.

"Crescând, credeam că dinozaurii erau un mit, am crezut că sunt doar povestiri pe care bunicii noștri le-ar spune în jurul focului, la poveste", a spus el. "Abia după ce am citit câteva cărți, am început să cred că ar putea fi reale. Am cercetat existența dinozaurilor încă din 1982. Vă puteți imagina entuziasmul meu de a fi parte a acestei descoperiri. Sunt atât de mândru", a povestit pensionarul – un bun cunoscător al speciilor de dinozauri.

Celor doi li s-a alăturat și Themba Jikajika, un profesor de geografie de la o școală primară din apropiere.

"Cei doi au decis să-mi aducă oasele, iar în urma unei examinări le-am spus că avem de-a face cu niște fosile de dinozaur. Ca profesor de geografie, când am văzut oasele, am crezut imediat că acestea sunt rămășițele animalelor care au murit cu mult timp în urmă. Experții de la Wits University ne-au confirmat suspiciunile", a declarat și profesorul.

O echipă de paleontologi de la diverse universități, printre care Universitatea din Witwatersrand [Wits], universitățile din Oxford și Birmingham din Marea Britanie și Universitatea Elvețiană din Zurich, au petrecut câteva săptămâni în regiune, excavând și descoperind noi fosile.

Situl se presupune că se întinde pe o rază de 20 km, cu fosile provenind de la cel puțin 12 specii de dinozauri.

