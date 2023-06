„Ne-au vândut pe față, jur!”. Mulți profesori din țară sunt revoltați de încetarea grevei și sar la gâtul sindicaliștilor

În multe județe, sunt revoltați pentru că nu au fost consultați individual pentru înțelegerea încheiată de sindicaliști cu Guvernul. Cei care vor continua greva individual o fac pe proprie răspundere și își pot pierde slujba, spun liderii de sindicat.

„Vă zic clar că în anul 2024, să vedeți până la capăt, că eu plec oricum, nu se face nimic: nici grevă, nici măriri salariale, nimic. Ne-au vândut ca pe... Nu mai vreau să mai aud! Ne-au vândut pe față, jur!”, a tunat un profesor.

Anunțul de suspendare a grevei i-a agitat și mai tare pe unii profesori. Susțin ca au fost trădați de liderii lor.

Daniel Toader, profesor: „Nu suntem de acord cu suspendarea grevei, nu am fost întrebați, nu cunoaștem ce se discută acolo, e o lipsă de transparență totală. Liderii de sindicat spun că ei au negociat ceva, dar guvernanții dau o ordonanță de urgență care conține niște cereri pe care ei nu le-au cerut sau nu sunt cele pe care ei le-au revendicat”.

Cei mai mulți sunt supărați că liderii de sindicat au decis suspendarea grevei fără votul lor, însă nu spun concrete ce își doresc.

Nicoleta Nicolae, învățătoare: „Cine mi-a suspendat mie și cu ce drept mi-a suspendat mie dreptul la grevă? Odată ce consider că mi s-au încălcat drepturile, sunt mai hotărâtă decât până acum ca să continui greva cu colegii mei”.

Și pe rețelele de socializare au început să apară mesaje prin care liderii sunt considerați trădători.

Ce riscă dascălii care vor rămâne în grevă

Aceștia spun ca au obținut exact ce le au promis dasclălilor la începutul grevei. Adică o majorare imediată a salariilor și un salariu mediu brut pentru profesorii debutanți. Decizie care a fost deja publicată în Monitorul Oficial de autorități.

Simion Hăncescu, lider de sindicat: „Știm foarte bine că Iisus Hristos, om pur, a fost răstignit pe cruce. Dacă asta ne e soarta, asta este, eu am spus că ceea ce am primit am îndeplinit”.

Grupuri de profesori care nu vor să intre la ore sunt în multe județe, cum ar fi Sibiu, Timiș, Buzău, Dolj sau Suceava.

Loredana Grigore, profesor în învățământul primar: „Eu, de mâine, nu o să intru la catedră. Am avut o mie de semnături de dat, am participat la mitinguri, proteste și am fost cu ele pe baza unei semnături. Acum, această suspendare a grevei nu știu pe ce temei legal, eu nu pot accepta”.

Numai în județul Timiș, în jur de 1.400 de cadre didactice, dintr-un total de aproximativ 7.000, au anunțat că vor continua greva.

Ramona Mateiescu, profesor de religie: „De mâine, nu vom intra în clase și nu vom participa la examenle naționale și nici la Bacalaureat”.

Marius Nistor, sindicalist: „Grevele sunt declanșate de federațiile sindicale. Ele declanșează greva. Mai departe în situația în care există o majoritate care a luat o decizie, dar totuși există și o minoritate care vrea să meargă mai departe, minoritate aceea își asumă în totalitate răspunderea pentru acțiunile în cauză”.

De exemplu, dascălii care vor rămâne în grevă nu vor fi plătiți, iar sanctiunile pot merge până la desfacerea contractului de muncă.

Însă, procentul celor care nu vor sa revină la ore nu este mare, astfel că în cele mai multe școli încep cursurile și vor fi susținute examenele de final de an.

Sursa: Pro TV Etichete: , , , , Dată publicare: 12-06-2023 18:16