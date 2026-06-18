Majoritatea taxează săptămânal între 500 de lei și 400 de euro, preț făcut în funcție de ce oferă: de la cursuri de fotografie, gătit, înot, magie ori arte, până la excursii de pescuit și observat păsări sălbatice.

Prânz pe plajă și „școala lui Harry Potter”

Nu s-a uscat încă cerneala pe mediile din catalog, că un grup de elevi a și plecat să ia prânzul pe plajă. Seara se vor întoarce, cu tot cu învățători, în școala lui Harry Potter, pregătită pentru cursul de magie.

Maria-Fabiola Bordea, profesoară: „Avem module săptămânale, 5 zile pe săptămână, 10 ore pe zi, de luni până vineri.”

Reporter: „Cât costă?”

Maria-Fabiola Bordea, profesoară: „550 de lei, plus intrările la obiective turistice.”

Corespondent Știrile PRO TV: „Față de generația mea, când după ultimul clopoțel școlarii erau făcuți pachet și expediați la țară, la bunici, părinții de azi, care muncesc 8-10 ore pe zi nu prea au soluții, dacă au copii prea mici să stea singuri acasă. Aici salvează situația școlile de vară, care păstrează din ideea de studiu doar poveștile și joaca.”

În inima pădurii Băneasa, masa de prânz se întinde sub un stejar rămuros. Îngenuncheați de efort, la concursul de viteză, copiii ajung într-o clipă la fundul castroanelor. Cu totul inclus, tabăra urbană costă între 300 și 400 de euro pe săptămână.

Program intens și organizare zilnică

Bianca Iordache, învățătoare: „Marele nostru avantaj este că avem o curte de 10 mii de metri pătrați, ceea ce ne permite să desfășurăm mai multe activități în același timp. Suntem în pădure, e foarte multă umbră, așa că putem sta afară, chiar dacă e cald. Iar dacă plouă, se echipează, au pelerine, au cizme de ploaie.”

Pentru pasionații de fotografie, mixaj muzical, caligrafie, pian și bricolaj, există programe dedicate. Costă 850 de lei pe săptămână, plus 38 pe zi, masa.

Andreea Turianu, fondator, profesor de actorie: „Deviza noastră este «educația prin artă», credem cu tăria că arta face diferența în viața unui copil. Meșterim, fotografie de portret, sesiuni la piscină, pentru că beneficiem de piscină în centrul capitalei.”

Concurența intensă între școlile de vară din marile orașe îi avantajează pe părinți, pentru că organizatorii încearcă să aibă o ofertă cât mai variată la prețuri cât mai bune.

Vanessa Toma, specialist în educație: „Pentru participarea la minim 3 săptămâni, costul începe de la 700 de lei pe săptămână. Știm că părinții își doresc mai mult decât un loc în care să-și petreacă vacanța. Își doresc un mediu sigur, supraveghere atentă.”

Însă vacanța adevărată rămâne cea petrecută de părinți, partenerii de joacă preferați, atunci când au și ei concediu.