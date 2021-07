Profesorii care concurează la titularizare se plâng de manualele stufoase. „Îngrozitor, foarte multă materie”

Școala românească are nevoie de profesori care să pună accent pe dezvoltarea personalității elevilor, și a capacității de înțelegere a acestora. Dascălii tineri ar putea face asta, cred specialiștii în educație.

Aproape 35 de mii de candidați care vor să fie profesori titulari au intrat în sala de examen. La concursul național de titularizare care decide cine va ocupa, din toamnă, posturile vacanţe, s-au înscris 5.000 de absolvenți.

34.120 de aspiranţi candidează pentru cele 4.814 de locuri scoase la concurs anul acesta. Unii dintre ei au picat examenul mai mulţi ani la rând, ori deşi l-au luat, n-au prins un contract cu durata nelimitată.

„Un examen normal, pentru unii greu, pt alţii uşor. Este totuşi o lipsă, nu de cadre didactice, ci de oameni care trebuie să ducă mai departe informaţia. Bibliografia este puţin depăşită”.

„Îngrozitor, foarte multă materie, foarte detaliat, şi la partea de îngrijire medicală dar şi la partea de metodică” spun câțiva dintre candidați.



Reporter: Aţi mai dat examenul?

Candidat: „Da, anul trecut. Am luat, dar ca nefiind posturi, am prins doar pe perioadă determinată, un an, şi a trebuit să dau din nou. Îmi doresc să schimb ceva şi sper că asta voi face.”

Pentru angajarea pe perioadă nedeterminată, candidații trebuie să obțină la proba scrisă minimum nota 7, iar pentru posturile de suplinitori, minimum nota 5.

Specialiştii susţin că este nevoie de dascăli care să îşi schimbe metodele de predare astfel încât să implice elevii să înţeleagă materia, nu să o înveţe pe de rost. Unii cred că ar trebui schimbată titularizarea cu un concurs organizat direct de şcoală, periodic.

Marian Staș, președinte asociația „Liderii Mileniului Trei”:„Școala de secol 21 cere profesori de secol 21. Faptul că sunt tineri care vor să devină profesori este salutar. Titularizarea nu îşi mai are locul. În secunda în care m-am titularizat, cu alte cuvinte sunt inamovibil în sistem evident că n-am nicio motivaţie să fiu din ce în ce mai performant cu putinţă. O alternativă o reprezintă de pildă contracte de câte 5-7 ani, în care periodic, după expirarea acelui contract, intre prof şi şcoală, pot să pun întrebarea, vreţi să mai predaţi 100%?”

Rezultatele finale se vor afișa pe 3 august.