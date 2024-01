Probleme pentru micii comercianți la mai bine de o lună de la debutul Sistemului de Garanție Returnare. Ce acuză vânzătorii

Micii comercianți amenință că vor refuza stocurile de băuturi cu sigla SGR din cauza procedurilor complicate, în timp ce Ministerul Mediului vorbește de ținte de reciclare de până la 95%. Până la vară, toate recipientele vor fi putea fi returnate.

Teodor Ion, patronul unui magazin: „Dacă nu se întâmplă nimic, vom pune un mare afiș: NU primim ambalaje SGR! Este foarte greu, nu greu! Pentru că vine clientul 'Domnule, am cumpărat sau nu de la dumneata, poftim sticla, unde o depozitez, ce fac cu ea?'. Că saci, până la urmă, un sac nu-i o gaură în cer, dar unde îl depozităm până vin cei care să îl ridice?”.

Astfel de nelămuriri apar tot mai des în rândul micilor comercianți, asta deși a trecut mai bine de o lună de la debutul Sistemului de Garanție Returnare. Vânzătorii acuză, pe lângă lipsa de comunicare, și procedeele greoaie.

Vânzătoare: „Nu au apărut prea multe sortimente de sticle pe care să poți să le dai garanția înapoi, adică sunt limitate până acum, avem două sau trei produse cu garanție returnabilă”.

Feliciu Paraschiv, președintele Asociației Comercianților Mici și Mijlocii: „Noi va trebui să facem niște raportări către returo, câte ambalaje am achiziționat, câte avem pe stoc și câte am dat către clienți într-o lună. Mai trebuie să facem o raportare câte am primit de la clienți, câte avem pe stoc și câte am trimis către returo. Legea spune că trebuie să le predăm intacte, nedeformate, cu dop, etichetă, asta înseamnă că ne trebuie niște spații de depozitare foarte generoase. Vor trebui să se conformeze sau să închidă magazinele”.

Un astfel de aparat care asigură reciclarea automată costă aproximativ 20.000 de euro, însă nu este obligatoriu. Ambalajele din sticlă plastic și metal pot fi adunate în saci speciali, cu sigla SGR, de diferite culori, pentru fiecare tip de ambalaj, cu un cod de bare unic.

Mircea Fechet, ministrul Mediului: „Sunt producători, comercianți care nu sunt fericiți că există SGR, pentru că pentru ei e o bătaie de cap în plus. Eu admit acest lucru dacă vinde un mic magazin 1.002 de astfel de recipiente pe lună. Nu se justifică achiziția unui astfel de aparat RVM. El va primi saci de la compania Returo, va primi câte un sigiliu pentru fiecare sac, în momentul în care sacul se va umple cu recipiente, va suna la companie, va fi debarasat de acele peturi și va primi la schimb contravaloarea garanției pe care le-a plătit deja, la care se adaugă un tarif de gestionar”.

Comercianții care nu vor pune la dispoziția clienților puncte de colectare riscă să nu mai poată vinde băuturile puse în recipiente, care pot fi returnate. De asemenea, pot primi o amendă de până la 40.000 de lei. Prin Sistemul de Garanție Returnare ar trebui recuperate aproximativ șapte miliarde de ambalaje, anual.

Dată publicare: 09-01-2024 19:42