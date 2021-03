Ministrul Educaţiei a cerut să fie permisă prezenţa fizică la cursuri pentru elevii din clasele terminale

Ministrul Educaţiei, Sorin Cîmpeanu, afirmă că a solicitat Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă să analizeze modificarea scenariilor astfel încât să fie permisă prezenţa fizică la cursuri pentru elevii din clasele terminale.

El dă exemplul Capitalei, unde s-a depăşit rata de infectare de 3 cazuri la o mie de locuitori, care are 1.142 de clase terminale, iar conform calculelor aceasta ar însemna un număr maxim de 15.000 de elevi care ar fi prezenţi la ore. "15.000 de elevi raportat la populaţia Bucureştiului, luând în considerare şi faptul că nu necesită însoţitor, (...) considerăm că mobilitatea nu ar creşte într-o măsură semnificativă care să afecteze creşterea ratei de incidenţă a virsului SARS-COV-2", susţine Cîmpeanu.

"Având în vedere evoluţia ratei de infectare şi intrarea unor oraşe mari, precum Bucureştiul, în scenariul roşu, chiar dacă este vorba de o uşoară depăşire a pragului de 3 la mie, urgenţa s-a acutizat, drept pentru care Ministerul Educaţiei, consecvent principiului conform căruia şcolile se închid ultimele şi se deschid primele, a înaintat deja o solicitare către Comitetul Naţional pentru Situaţii de Urgenţă pentru a analiza în ce măsură scenariile pot fi modificate, astfel încât să se permită prezenţa fizică a elevilor din clasele terminale, chiar dacă şcoala încadrată în localitatea intrată în scenariul roşu, ar putea să permită accesul acestor elevi cu prezenţă fizică", a declarat Cîmpeanu, vineri, la B1 Tv, transmite News.ro.

El a spus că nu a primit un răspuns pe această temă de la Ministerul Sănătăţii.

"De la Ministerul Sănătăţii am primit doar un acord cu privire la posibilitatea de prezenţă fizică în cadrul simulărilor pentru examenele naţionale, clasa a VIII-a şi a XII-a, începând cu 22 martie, respectiv cu 29 martie, dar având în vedere, aşa cum am spus, urgenţa determinată de nevoia unei hotărâri cu privire la modul în care merg la şcoală clasele terminale în scenariul roşu, am înaintat această cerere direct către Comitetul Naţional pentru Situaţii de Urgenţă, spre analiză. Sunt convins că analiza va fi făcută cu maximă responsabilitate şi cu maximă celeritate. Sunt convins că va fi înţeleasă importanţa pregătirii elevilor de clase terminale pentru Evaluarea Naţională şi pentru Bacalaureat, sistemul de educaţie din România fiind construit în acest fel încât examenele naţionale sunt definitorii pentru viitorul oricărui tânăr", a susţinut ministrul Educaţiei.

El a reamintit că în scenariul roşu este permis, potrivit reglementărilor în vigoare, accesul cu prezenţă fizică al copiilor din grădiniţă şi din învăţământul primar.

"Este vorba doar de elevii din clase terminale care învaţă în localităţi care au trecut din scenariul galben în scenariul roşu. Spre exemplu, Bucureştiul, care a trecut în scenariul roşu, are 1.142 de clase terminale, de clasa a VIII-a şi clasa a XII-a, luând în calcul o prezenţă medie de 12-14 elevi pe clasă, pentru că asta a fost situaţia până acum, cât a fost în scenariul galben, rezultă un număr maxim de 15.000 de elevi. 15.000 de elevi raportat la populaţia Bucureştiului, luând în considerare şi faptul că nu necesită însoţitor, pentru că cei de clasa a VIII-a şi a XII-a, într-o covârşitoare majoritate, nu necesită însoţitor pentru a merge la şcoală, considerăm că mobilitatea nu ar creşte într-o măsură semnificativă care să afecteze creşterea ratei de incidenţă a virusului SARS-COV-2", a explicat Cîmpeanu.

Ministrul a menţionat că puţine din testele antigen rapide puse la dispoziţia şcolilor au fost folosite, întrucât părinţii nu îşi dau acordul pentru testare.

"La dispoziţia şcolilor au fost puse un număr de 1.150.000 de teste antigen rapide. Din păcate, pe baza lipsei de personal medical şi pe baza caracterului invaziv al acestor teste care au fost distribuite, am avut o rată foarte scăzută de exprimare a acordului părinţilor pentru testare în cazul elevilor minori. Pe cale de consecinţă, din cele 1.150.000 de teste, până la ora actuală au fost folosite mai puţin de 5.000 de teste, în pofida recomandării pe care atât ministrul Sănătăţii, cât şi ministrul Educaţiei, subsemnatul, am făcut-o imperativ şi susţinut, cu perseverenţă, de a-şi da acordul cu privire la testare, pentru că doar prin testare putem să identiificăm situaţia exactă a elevilor şi putem să contribuim la micşorarea vitezei de transmitere a virusului în şcoli", a conchis Cîmpeanu.