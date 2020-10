Florin Călinescu, atac la ministrul Educației care a refuzat dialogul cu Selly: "Nu are timp, se pregătesc parlamentarele"

Florin Călinescu a declarat, în cadrul emisiunii „Viitor cu clasă”, că ministrul Educației nu s-a prezentat la dialogul cu Selly deoarece nu are legătură cu societatea în care trăiește și este mai preocupată de ceea ce se întâmplă pe plan politic.

Întrebat de ce crede că ministrul Educației, Monica Anisie, nu a mai venit la dialogul cu Andrei Șelaru, reprezentantul generației online, pentru a discuta despre problemele învățământului din România, Florin Călinescu a declarat: "Pentru că nu are legătură cu societatea în care trăiește, cu politețea, cu învățământul, are legătură cu doar politroceala, este servitoarea ... adică servește într-un partid. Oamenii trebuie să înțeleagă care este menirea lor acolo. Păi dacă nu înțelege care este menirea ei acolo, nu are timp, se pregătesc parlamentarele, se negociază alianțele. Ce treabă are ea cu Andrei, cu învățământul, cu părinții, cu Covid-ul sau cu tabletele sau cu orele la distanță. Andrei vrea să se întâmple lucruri, dar n-o să se întâmple din moment ce ea nu vine în studio. Dar o să se înghesuie să vină că vin parlamentarele. Și atunci să o întrebați dacă înțelege că trebuie să facă reformă".

Florin Călinescu, care a candidat pentru Primăria Capitalei la alegerile locale din 27 septembrie, susține că învățământul trebuie făcut vocațional.

"Aceste probleme legate de educație sunt discutate de mult timp. Dragă Andrei, trebuie să înțelegem un lucru. Nu este problema României sau a Europei. Este o problemă de vreo 200-300 de ani, când clasele burgheze au decis să ia oamenii de la țară să-i aducă la oraș să facă industrie, să scoată profit. I-au înghesuit prin niște săli să învețe ceva ce nu-i folosea omului milioane de ani. Acea premisă a fost falsă. Învățământul trebuie făcut vocațional", a mai spus Florin Călinescu.

Invitată în emisiunea „Viitor cu clasă”, pe Știrile ProTV, ministrul Educației, Monica Anisie, și-a anulat prezența, motivând cazurile numeroase de COVID-19. Ministrul Educației a transmis, însă, că invitația rămâne deschisă dupa ce situația epidemiologică este mai bună, iar cazurile de COVID-19 încep sa scadă.