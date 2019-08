Cum arată acum toaleta școlii unde un copil a murit după ce a căzut în fosa septică

Mii de elevi care se întorc la școală pe 9 septembrie vor găsi aceleași toalete mizerabile, fără apă și canalizare, aflate în curte.

Responsabilii au avut bani la dispoziţie pentru reparații, dar nu s-au grăbit să îi ceară. Peste 850 de școli din mediul rural au finanțare, însă în foarte puține s-au făcut lucrări.

Toaleta şcolii din Lungani, judeţul Iaşi, a fost construită de voluntari britanici, în 1994. Între timp, s-a degradat, dar nimeni nu s-a mai gândit să o repare. Nu exista canalizare, apă şi nu sunt nici toate...uşile.

Ca să primească bani pentru renovarea toaletelor din curţile şcolilor, primarii ar fi trebuit să estimeze costurile şi să depună actele la Inspectoratul Şcolar.

Reporter: "De ce avem primari care nu au făcut niciun demers?"

Măricel Popa, preşedinte CJ Iaşi: "Eu le-am comunicat la unii, tine de managementul fiecărui director. Nici directorii nu s-au implicat, deci în maxim două luni trebuiau să fie gata".

Deşi toaletele din 53 de scoli din Iaşi au nevoie de reparaţii, doar una singură a fost modernizată. În Bacău, din 114 şcoli, s-au făcut lucrări doar în 8. De exemplu, la Răcăciuni, unde clădirea şcolii este monument istoric, elevii vor folosi o toaletă veche de 100 de ani.

Lucian Cheta - primar Răcăciuni: "Am făcut demersurile necesare pentru eliberarea avizului de la direcţia de cultură Bacău şi aşteptam avizul.

Reporter: Container aţi solicitat?

Lucian Cheta - primar Răcăciuni: "Nu nu am solicitat şi chiar dacă am fi solicitat, fiind monument istoric, trebuie să ne încadrăm în parametrii legali".

Primarii puteau să ceară şi containere racordate la utilităţi. În comuna Vultureni, un ONG s-a implicat şi a grăbit lucrurile pentru ca autorităţile să poată cumpăra trei containere cu 47.000 lei.

Octavian Daniel Tăranu - primar Vultureni: "E plăcută, estetică şi umană"

Guvernul a alocat 65 de milioane de lei pentru construirea, modernizarea şi dotarea toaletelor din 858 de scoli din satele româneşti. Multe unităţi şcolare nu sunt însă incluse în niciun program de finanţare. Printre acestea se numără şi şcoala din Buda, judeţul Iaşi, unde, în aprilie, un copil de 3 ani a murit după ce a căzut în fosa septică a toaletei din curtea şcolii. Acolo, singura modernizare a fost un var roz pe pereţi.

Vasile Butnaru, primar Brăești: "În afară de curăţenie şi să mai schimbe ce e defect, nu mai putem face anul ăsta".

Şcolile care nu vor accesa banii puşi la dispoziţie până în decembrie vor pierde finanţarea.

